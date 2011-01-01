世界超算高手太湖之光决出高下，人工智能备受关注

4月28日，2017 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC17）总决赛在无锡落下帷幕。来自世界各国的20支决赛代表队进行了为期一周的激烈比拼，清华大学队表现出色，一举夺得总冠军和e Prize计算挑战奖。

至顶网服务器频道 04月28日 新闻消息： 4月28日，2017 ASC世界大学生超级计算机竞赛（ASC17）总决赛在无锡落下帷幕。来自世界各国的20支决赛代表队进行了为期一周的激烈比拼，清华大学队表现出色，一举夺得总冠军和e Prize计算挑战奖。

清华大学获得ASC17超算竞赛总冠军及e Prize计算挑战奖

ASC17是全球最大规模的超算竞赛，共收到全球230支高校代表队报名，经过预赛选拔有20支队伍晋级本周在国家超级计算无锡中心举行的总决赛。决赛要求参赛大学生队伍在3000瓦功耗约束下自行设计超算系统，运行优化国际通行基准测试、人工智能交通预测、基因组装及材料科学等前沿尖端科学与工程应用，并在完全采用中国芯设计的全球最快超级计算机“神威•太湖之光”上完成高分辨率海洋数值模拟。

获得总冠军的清华大学代表队在太湖之光上对高分辨率海洋数值模拟模式MASNUM进行了深度并行优化，成功将原程序扩展到万核以上并将运行速度提升392倍，并以此获得e Prize计算挑战奖。MASNUM于2016年获得国际超算应用最高奖项“戈登•贝尔奖”提名。

获得亚军的北京航空航天大学代表队在备受关注的人工智能赛题表现出色，团队设计了优秀的深度神经网络模型，并构建超算对百度提供的历史交通大数据进行大规模训练后，对早高峰道路交通状况进行预测，准确度在所有参赛队中排名第一。

北京航空航天大学获得ASC17超算竞赛亚军

首次入围ASC总决赛的潍坊学院代表队采用浪潮超算服务器构建先进的异构加速超算系统并实现高度优化，运行国际通行的HPL基准测试，以每秒31.7万亿次浮点运算速度创造了新的世界纪录，成为本届竞赛最大黑马并赢得最高计算性能奖。

潍坊学院获得ASC17超算竞赛最高计算性能奖

此外，俄罗斯乌拉尔联邦大学、台湾清华大学、西北工业大学和上海交通大学获得应用创新奖，俄罗斯圣彼得堡国立大学和郑州大学分享最佳人气奖。

ASC竞赛专家委员会主席、全球最快超级计算机排行榜Top500发起人、美国橡树岭国家实验室及田纳西大学教授杰克•唐加拉(Jack Dongarra)在接受采访时表示，“能看到来自全球的队伍参与比赛真的很棒，这项赛事很大地激励了学生对先进科学的学习。而能在太湖之光上比赛更是令人赞叹，想象一个10万人的体育馆里每个人的笔记本进行联机运算，而太湖之光的运算能力相当于100个这样的体育馆，这对每支参赛队伍都是无法复制的体验。”

ASC竞赛专家委员会主席、世界超算Top500发起人杰克•唐加拉(Jack Dongarra)

ASC竞赛发起人、中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东认为，当前人工智能的快速发展正对人类社会带来巨大改变，而其核心要素正是计算、数据和算法。在这一趋势下，超级计算机将成为未来智能社会的重要基础设施，其发展速度和水平将关乎社会发展、生活改善与文明进步。ASC竞赛始终致力于培养面向未来的复合型超算精英，这会让超算技术更好地惠及人类社会。

ASC竞赛发起人、中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东

ASC17由亚洲超算协会、浪潮集团、国家超级计算无锡中心、郑州大学共同主办。ASC超算大赛由中国发起，旨在通过大赛平台推动各国及地区间超算青年人才交流和培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算的科技驱动力，促进科技与产业创新。