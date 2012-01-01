迎接数字化转型 IBM联手上海世外推动人工智能落地

人工智能技术落地教育行业，所谓百年大计，教育为本。教育行业的价值对于整个社会而言，其重要性不言而喻。IBM人工智能与上海世外的合作让我们看到了未来教育行业数字化转型的光明未来，期待这个合作产生更多的可以供行业借鉴的经验。

ZD至顶网服务器频道 04月17日 新闻消息（文/李祥敬）：随着互联网的深入发展，各行各业都在面临深刻的数字化变革。对于教育行业来说也是如此，互联网＋教育驱动下，新的教育形式和形态不断涌现。几十年以来，IBM持续聚焦创新技术解决方案，特别是应用人工智能技术推进教育模式的转型。

IBM全球Watson教育事业部副总裁Chalapathy Neti

IBM全球Watson教育事业部副总裁Chalapathy Neti表示，现在各个行业都在经历数字化转型，所以我们现在会越来越多地利用数据、数据分析，基于对数据的分析做出明智的决策，这就是认知的意义。

以教育行业为例，实际上也正在经历快速的数字化转型。教育的数字化转型主要有三部分：一是要有数字化的内容；二是要有数字化交付的平台；三是要有端点及设备，就是你要消费这些数字内容的终端。要有这三个要素才能够构成数字化的转型。

“IBM提供的就是一种数字化的智慧平台，可以实现数字驱动的智能，让大家的学习更加个性化。这个数字智慧平台是适合一个人的整个人生阶段的通用学习平台，不仅仅是学前教育，还包括12年的教育，包括初中、高中，后面的高等教育，甚至成人教育。”Chalapathy Neti说。

在全球， IBM已在早期教育、中等教育和高等教育等各个阶段积累了成功的客户案例。在少儿早期教育领域，芝麻工作室（Sesame Workshop）是出产《芝麻街》（Sesame Street）的非营利性机构。IBM将Watson的自然语言处理、模式识别等认知计算技术与芝麻工作室的儿童早期教育专业知识相结合，以开发富有创意的节目，并提供个性化的学习体验；在高等教育领域，IBM与皮尔森集团合作，将IBM Watson的认知能力及皮尔森的数字教学产品相结合，帮助大学生轻松简单的获取课程学习辅导，并辅助教师管理学生的学习情况，从而推进个性化、精准化的高等教育。

不久前，IBM还为iOS应用推出了教育类APP ，MobileFirst方案——“IBM Watson Element for Educators”，以期帮助K12的教师在课堂上为学生提供更好的个性化教育体验。目前，这一APP已经在美国德克萨斯Coppell独立学区试用，帮助其教师提升每一位学生的参与及互动。

IBM人工智能首次落地中国教育行业

以上这些案例大多是国外的，具体到中国市场。在近日举行的IBM论坛2017上，IBM宣布基于IBM人工智能（AI），为上海世外教育集团下属的上海、杭州、宁波等地的世界外国语中、小学（以下简称上海世外）打造“儿童英语口语辨识及评价系统”，助力上海世外为其未来几年内的英语教学模式转型开启智能化进程。作为业界著名的办学集团，英语口语教学是世外旗下学校的一大特色，上海世外致力于为学生交付优质的英语口语教育与服务产品，打造中小学生、教师、家长喜爱的线上线下教育平台。

IBM为上海世外打造的这一“儿童英语口语辨识及评价系统”将帮助6-15岁的学生更轻松地学习英语，它也是IBM人工智能在本地教育行业的首次落地。基于这一系统，学生可通过手机等移动终端输入朗读的声音文件。IBM的语音分析、自然语言处理技术将精准地识别、分析声音文件，并反馈关于发音与韵律两个维度的评价；从音素、单词、句子各层级的发音，以及重音、停顿、流利程度和韵律等方面给予反馈，从而达到随时随地辅助学生学习英语口语的目的。

上海世外教育集团技术总监田野

上海世外教育集团技术总监田野表示，一直以来，上海世外以优质的英语口语教学质量著称，在教学资源及学习数据方面积累了一定优势。我们希望通过应用人工智能技术，进一步巩固、升级我们已有的教学品质优势。

“IBM的深度学习神经网络能够帮助我们把优秀英语口语教师的指导学习转变为一个人工智能辅助教学系统，最终我们希望能够减少老师的工作量，同时保证教学质量。”田野说。

IBM中国研究院认知交互技术总监秦勇

谈及与上海世外的合作，IBM中国研究院认知交互技术总监秦勇表示，人工智能应用有两个维度，一个是技术，一个是数据。IBM输出技术，上海世外在数据方面的优势是非常明显的。凭借双方的探索精神、科研精神，相信我们在合作方面会取得不俗的成绩。

“此次IBM与上海世外的合作，不仅是IBM人工智能在本地教育行业的首次落地，也将成为IBM人工智能与行业应用相结合的又一次成功实践。IBM人工智能在‘理解、推理、学习、互动’等方面具有完整的能力。今后，我们将充分发挥这些能力，从语音、视频和图像等多模态领域全面推进AI技术应用；并结合我们长期积累的行业经验，与上海世外一起探索个性化教育创新之路。”秦勇说。

目前，这一系统的建设正处于第一阶段。预计系统建成后，通过这一系统给出的口语水平综合评价与有经验的老师的评价相差无几。未来，IBM与上海世外希望在评测学生口语发音及韵律的基础上，探讨引入IBM Watson在“理解、推理、学习、互动”等方面的完整能力，打造多模态、多层次的个性化英语教学模式。结合学生的历史数据及学习曲线，新技术将能在英语学习的“听”、“说”、“读”、“写”等各个方面，为上海世外的学生提供随时随地的精准指导；并辅助该校教师构建场景化的口语教育方式，打造趣味性的英语学习环境，通过AI助手提高学生的学习兴趣；同时，进一步解决传统教学模式下师资不足和教学质量良莠不齐的问题。

写在最后

人工智能技术落地教育行业，所谓百年大计，教育为本。教育行业的价值对于整个社会而言，其重要性不言而喻。IBM人工智能与上海世外的合作让我们看到了未来教育行业数字化转型的光明未来，期待这个合作产生更多的可以供行业借鉴的经验。