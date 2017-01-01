IBM首次推出面向现代云数据中心“小型化”大型机

IBM近日公布了两款小型化的大型机型号，并表示这两款型号在公有云或私有云环境中部署要比上一代传统大型系统更容易。

IBM正在寻求让自己的大型机更适合于现代数据中心。

IBM近日公布了两款小型化的大型机型号，并表示这两款型号在公有云或私有云环境中部署要比上一代传统大型系统更容易。

第一个新系统是以z14 Model ZR1（如图）命名的，基于一种单框架设计，IBM说这种设计可以装入以前用于容纳常规服务器相同的标准19英寸数据中心机架。

ZR1在IBM早期Z13大型机基础上进行了多项重大改进，吞吐量提高10％，配置高达8TB的内存，是上一代的2倍。计算则由3个10核心处理器执行，据称可以达到5.2GHz的主频。

IBM表示，这些芯片提供足够的计算能力来运行多达330,000个容器。依赖大型机的大企业正在越来越多地使用软件容器，这让开发人员将应用组件跨不同类型基础架构捆绑到轻量级的软件包中。

企业也可以利用ZR1每天处理高达8.5亿次加密交易。大型机在金融领域的应用尤其广泛，IBM表示全球50强银行中有44家银行依赖IBM的Z系列系统。

IBM表示，ZR1支持标准冷却和动力设备，这一特点旨在让ZR1相比Z14更易于部署，后者需要复杂的三相电源供电。此外，ZR1机箱拥有16个机架的可用空间，可容纳网络设备和辅助设备，从而释放数据中心的占地空间。

IBM推出的另一款大型机新型号是基于Linux的Rockhopper II，该系统专为运行Linux开源操作系统而设计，可以像ZR1一样安装在19英寸机架中，并提供类似的规格。该型号是IBM在2015年与Ubuntu合作推出的大型机的最新版本。