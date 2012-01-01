Gartner：2017年全球半导体收入预计增长12.3%

据Gartner称，2017年全球半导体总收入预计将达到3860亿美元，相比2016年增长12.3%。2016年下半年增长势头下良好的市场条件，特别是商用内存，加速并且提高了2017年及2018年的市场预期。

ZD至顶网服务器频道 04月14日 新闻消息： 据Gartner称，2017年全球半导体总收入预计将达到3860亿美元，相比2016年增长12.3%。2016年下半年增长势头下良好的市场条件，特别是商用内存，加速并且提高了2017年及2018年的市场预期。但是，内存市场变幻莫测，DRAM和NAND闪存的额外容量预计在2019年出现调整。

Gartner研究总监Jon Erensen表示："虽然DRAM和NAND闪存价格的增长提高了半导体市场的整体预期，但这同时也给智能手机、PC和服务器系统厂商的利润带来压力。组件短缺、物料清单上涨、提高平均销售价格给前景带来的影响，这将造成2017年和2018年的市场波动。"

自从2016年中开始PC DRAM的定价已经翻了一番。原本成本是12.5美元的4GB模块如今已经增长到近25美元。NAND闪存的平均销售价格在2016年下半年和2017年第一季度环比增长。DRAM和NAND的定价预计将在2017年第二季度达到峰值，但是直到2017年晚些时候，随着关键应用例如智能手机中的内容增加，厂商需要供货，这个情况才会得到缓解。

"2017年内存厂商扩大利润率，这会增加新的容量。我们还预计中国市场会加大力度参与内存产业，这使得2019年市场会从下滑中恢复增长。"

高级智能手机、显卡、视频游戏机和汽车应用的单位产量预计有所增加，这也为2017年更突出的预期表现做出贡献。此外，采用大量DRAM和NAND闪存的电子设备有利于半导体收入预期增加，这包括PC、超级移动设备、服务器和固态盘。

"物联网和可穿戴电子产品领域半导体的新兴机遇前景仍然不稳定，这些市场仍然处于发展的早期阶段，而且规模太小，不足以对2017年整个半导体收入增长带来显著的影响。"