IBM发布财报：超出盈利预期，但增长无法令投资者满意

IBM第一季度业务几乎所有方面都有所改善，但缺少让投资者眼前一亮的惊喜。

IBM第一季度业务几乎所有方面都有所改善，但缺少让投资者眼前一亮的惊喜。

正如预期的那样，IBM在连续22个季度下滑之后开始连续第2个季度收入增长，但是这一增长主要是汇率波动的结果。收入和每股收益均超过此前分析师的预期，但IBM并未提高全年预期，反而重申了2018年每股盈利13.80美元的收入指引，市场预期为13.83美元。

这似乎有些令投资者失望，让IBM在盘后交易中下跌超过5％。

根据财报，IBM第一季度营收为191亿美元，比预测高出3亿美元，比去年同期增长5％。不过调整汇率后，销售额是持平的。每股2.45美元的利润略低于市场预期的2.42美元。

云收入表现较好，比一年前增长14％至42亿美元。但是，这远远落后于AWS的40％多增长率，以及微软Azure部门接近三位数的增长率。

总体而言，IBM实现了此前承诺实现的，但并没有太多超出期望的。备受关注的认知解决方案业务（包括安全、分析和垂直平台）收入增长了6％。认知系统是IBM迄今为止盈利最多的业务，毛利率超过76％。

利润相对较低的全球商业服务部门销售额攀升4％。系统销售继续得益于新型大型机产品线，实现8％的增长，大型机收入增长54％。

不过不变汇率计算的话，增长情况就比较平淡了。例如，在货币调整之后，认知解决方案收入仅增长2％，而全球商业服务收入实际上是缩减了。

对于希望看到增长的投资者们来说，好消息是IBM对分析、安全、云计算和认知产品和服务的战略业务占收入的47％，高于去年同期的46％。IBM首席财务官James J. Kavanaugh说：“IBM现在是一家认知解决方案和云平台公司。”

该季度IBM的战略业务收入增长15％，按固定货币调整后增长10％。亮点在移动和安全方面，增长率分别为14％和60％，不过基数较小。

但是，作为最主要的一项战略业务，IBM在分析业务方面仍然面临挑战。第一季度分析收入达到48亿美元，增长率仅为4％，上一季度为6％，被IBM前任首席财务官称为“令人失望”。

存储硬件在连续四个季度增长之后出现销售额的下滑，而这主要是受到了竞争和价格压力的影响。“我们的存储业绩令人失望，”Kavanaugh说，但他预测接下来这部分业务会有所改善。

“这是一场争夺市场份额的战役。不过我们对今年晚些时候推出的新产品感到满意，我们已经在投入市场方面采取了重要措施。”他补充说，IBM确实看到了软件定义和云存储的“强劲增长”。

不过近几年来，IBM一直被实现增长的问题所困扰。在逐步退出硬件销售、剥离其芯片业务并在云计算中站稳脚跟的过程中，IBM放弃了很多低利润业务，并专注于稳定增长。虽然本季度的业绩并没有能让投资者欢呼的理由，但IBM强化了公司保持财务状况良好的公司形象。

Kavanaugh说：“我们的资产负债表非常抢眼，我们拥有所需的灵活性，强劲的业绩和现金流，我们今年我们走向了正轨。”