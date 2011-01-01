专业能力与行业价值 IBM在华的商业人工智能实践

在近日举行的主题为“天工开物，人机同行”的2017 IBM中国论坛上，IBM进一步明确了发展“商业人工智能”的战略，并从“助力行业转型”和“为专业人士赋能”两方面展示了IBM作为一家领先的认知解决方案和云平台公司在全球范围内的突破性进展。

ZD至顶网服务器频道 04月14日 新闻消息（文/李祥敬）：现在人工智能的火爆，可以媲美当初的云计算。不管是互联网厂商，还是IT厂商，纷纷推出自己的人工智能战略。继去年正式在中国宣布向“认知商业”转型后，在近日举行的主题为“天工开物，人机同行”的2017 IBM中国论坛上，IBM进一步明确了发展“商业人工智能”的战略，并从“助力行业转型”和“为专业人士赋能”两方面展示了IBM作为一家领先的认知解决方案和云平台公司在全球范围内的突破性进展，以及一系列与中国本地伙伴在电子、能源、教育、汽车、医药、高性能材料及相关服务等行业或领域的合作成果。

三大因素驱动认知计算发展

IBM大中华区董事长陈黎明表示，在这一年，IBM的认知计算在行业应用全面落地、全面开花。认知计算在这个时代能够如此得到迅猛的发展，得益于三个因素的推动。

IBM大中华区董事长陈黎明

第一，计算力的普遍增长。计算能力的普及和认知计算条件的逐渐成熟，比如说对非结构化数据的理解、推理、深度学习和交互，使得认知计算在技术上得到了最可靠的保障，这是第一个由量变到质变。

第二，数据的增长。数据宇宙的出现紧紧依靠传统的计算是没有办法进行这么大规模的分析，认知计算正是在这种情况下呼之欲出，担当重任，而大数据也为人工智能和认知计算提供了最好的原料，这是第二个从量变到质变。

第三，人工智能的技术不断提高，商业应用的驱动力也变得越来越大。

“正是因为有这三个量变到质变，使得我们相信人工智能在这一轮的爆发是真实的，它能够给我们带来巨大的商业价值。”陈黎明如是说，“中国在人工智能方面可以扮演一个非常重要的角色。最完整的工业体系，高水平的互联网基础设施，迅速增长的数据资源，这都对认知计算在中国的发展提供绝佳的发展条件。”

IBM的商业人工智能有啥不同？

对各行业领先的企业来说，通过人工智能获得认知洞察并保持可持续的优势，已经不是未来展望，而是迫在眉睫的优先战略。对数据、行业能力和云的部署，是企业构建自身“商业人工智能”需要关注的三大“基础设施”：

首先，储备和管理数据的方式是构建“商业人工智能”的前提。大量数据的积累以及围绕数据构建的业务模式，是实现认知商业的核心资源。

其次，形成行业专业知识是关键。应用认知科技需要企业对认知技术与业务都有深入的了解，对数据具备出色的洞察力和想象力。

第三，开放且可控的云环境是基础。云是IBM为企业提供IT服务的首选基础设施，IBM Watson的认知能力也将通过云来交付。

不同于“通用人工智能”，IBM的“商业人工智能”为解决商业问题而生，致力于增强人类智能，改变行业和职业以获得全新的价值。

“商业人工智能” 充分应用认知技术，针对专业性强的垂直行业需求，通过人与机器的协作，增强人的能力、扩展专业知识范畴、并开发新的潜能。“商业人工智能”系统能够让人与机器安全、有效地进行互动，参与到整个商业认知体系中，从而完成更专业、更复杂的任务。一直以来，IBM专注于通过“商业人工智能”进行专业领域研究和解决行业问题，例如在找到有效治理大气环境问题方法的同时，如何最大程度地减少对经济的影响，还有利用认知技术解决疾病风险防控和治疗等难题。

IBM开发和应用人工智能及认知系统的初衷是解决商业问题。“Watson是为商业而生的AI平台。”IBM全球高级副总裁Bruno Di Leo如此定义Watson。

2011年，IBM在美洲地区启动了Watson。到2016年，Watson覆盖了10亿人，超过了100多万个开发者在IBM云上使用Watson。Bruno Di Leo表示，Watson真正不同的地方在于，其更多是针对企业或者行业数据，帮助企业兑现数据价值。同时，Watson也可以处理来自互联网的非结构化数据，以及物联网数据等。IBM Watson是一个领先商业人工智能应用平台。

“人工智能本身是不足以解决商业面临的问题，这需要更多与行业结合。正因为如此，IBM Watson致力于成为为各行各业提供洞察力、行业专长的人工智能平台。”Bruno Di Leo说。

基于IBM超过60年在人工智能领域的丰富积累，IBM Watson逐步发展为目前唯一的新一代企业级AI云平台，为企业和合作伙伴提供最成熟可用的商用AI。

第一： Watson 就是为了商业人工智能而设计的。 AI生而不同，很多AI系统是先有应用，在为了适用于行业，再加入适用性改造和优化。Watson 具备URLI四大能力： Watson能够理解、推理、学习并通过自然语言与人类进行交互。它已经超越了语言和语音的范畴，深入到视觉、情绪（Watson 特有）和发现（Watson 特有）领域。

第二，IBM和行业结合最深、经验最丰富，案例最多的。认知就是为服务商业而生，在行业领域最精专：在垂直行业领域积累最强大的专业数据，结合IBM为大型客户持续提供行业咨询服务的经验，将认知能力整合在行业AI平台。它能够深入学习垂直领域，支持客户开发并维持其自己的洞察力和模式。

第三： IBM云是最具灵活性的开放式云平台。IBM的云是“Enduring”的，即能持久地保证高可靠和高可用性——这是支持商业级应用的基石。这也是商业AI应用和互联网应用的区别之一。

聚焦实际业务和垂直行业 IBM商业人工智能的中国落地

随着认知商业正在被广泛认可，改变着全球众多行业和专业领域，IBM也在持续推进商业人工智能在中国市场的发展，通过构筑完备的认知解决方案和云计算平台，不断加速包括中国企业在内的全球客户与合作伙伴利用认知系统实现行业转型与创新。

本次大会上，IBM展示了一系列与国内外企业共创的最新实践，体现在各个行业或领域应用“商业人工智能”所获得的全新商业价值：

在电子业，中国智能识别领域的软硬一体化解决方案提供商神思电子率先采用IBM Watson Explorer（WEX），基于分析洞察、推理、自然语言理解能力，重点选择了金融和医疗这两个长期服务的行业，锁定“智能客服”、“实体服务机器人”和“自助设备智能升级”三大领域，改造服务流程，降低人力成本，提升服务质量与效率。

在能源领域，隆基泰和与IBM共同合作，借助Watson平台，利用物联网与人工智能技术，构建综合能源云平台，为工业商业企业构建360度完整的客户能耗视图，持续构建高耗能企业用能预测及能效水平的分析和洞察能力，提升与客户的交互体验，增强与客户粘性，深度挖掘云平台服务价值，助力隆基泰和实现对传统能源服务模式的突破，打造智慧能源服务体系。

在教育领域，IBM为上海世外教育集团下属的上海、杭州、宁波等地的世界外国语中、小学（简称上海世外）打造了基于IBM人工智能的“儿童英语口语辨识及评价系统”，助力其在未来几年内进行英语教学模式转型，开启智能化进程。该系统将帮助6-15岁的学生更轻松地学习英语，它也是IBM人工智能在本地教育行业的首次落地。未来，IBM与上海世外希望在评测学生口语发音及韵律的基础上，探讨引入IBM Watson在“理解、推理、学习、互动”等方面的完整能力，打造多模态、多层次的个性化英语教学模式。

在服务领域，禾嘉股份有限公司与IBM共同宣布推出基于区块链的医药采购供应链金融服务平台，以助力提高供应链金融的安全性、透明性和可操作性。该平台名为易见区块链技术应用系统，是使用超级账本Fabric的许可区块链平台，目前已投入生产，由禾嘉与包括一家药商、医院以及银行在内的多个参与方进行商业交易。这一系统的推出将消除医药行业在融资方面所面临的一些挑战。

在精细化工行业，专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域的全球领先科技公司默克，正在利用IBM IoT技术打造全新智能物流与智能工厂，对于需要妥善储存和运输产品的钢瓶实现智能化管理。通过钢瓶传感器数据收集与分析，IBM帮助默克实施监测和管理厂内或运输途中的钢瓶的数量、位置和温度，确保空钢瓶及时回收；同时针对钢瓶的使用和返回情况，实时洞察并预测未来的库存情况，以便科学合理地采购来满足日后的需求。 这不仅帮助默克达成了钢瓶的自动监控及全程追踪，还加大所获结果的精准度，节省人力和时间，大大提升工厂运营的整体效率领域。

在汽车业，针对一汽大众佛山工厂，一汽大众将采纳IBM的大数据、云计算、认知计算等技术，打造佛山创新中心，建立智能工厂，聚焦“智能制造”、“智能社区”、“智能办公”、“智慧物流”和“可视化管理”五个领域，彻底变革企业的产品、服务、流程和业务，为企业创造新价值，推动企业数字化变革。

除了在行业发力，IBM“商业人工智能”也在助力专业人士获得增强智能，提高工作效率和业务水平。目前，IBM Watson系统已经进入了法律、医疗、教育、金融，零售，服装设计等60多个职业领域，展现了其惊人的效率、精准的结果、精细的感知能力和强大的自我学习能力。

同时，IBM Watson也在定义和示范“商业人工智能”与各领域的专业人士如何协作，将专业人士从重复、繁杂、海量的时间消耗中解放出来，拥有更充沛的精力专注于人类更有优势的范畴，如与客户的交流，提升情感、审美、直觉的判断，对未知的探索等：

协助医生完成海量文献资料检索分析与医学影像判断分析工作；

帮助律师研读大量的法律案例与文书，并对特定使用者的法律提问进行自然语意分析，提供“给出最适合的法律意见”的人工智能服务；

助力营销人员精准洞察成千上万的客户，同时以最快的速度满足其需求，提供愉悦的客户体验，建立新的竞争力；

帮助教师针对每位学生每一个知识点的掌握情况给予评价，更全面、更及时的了解学生学习状况，并实现个性化的实时反馈；

帮助时尚设计师通过对文本、图像、社交数据的识别和分析，及时掌握最新流行趋势，在面料、纹理、廓形和颜色等方面找到新的组合，激发设计灵感。

写在最后

诚如前面所言，IBM Watson从一开始就是为了解决商业问题，也即是商业人工智能。如今，IBM Waton已覆盖45个国家和地区, 与西门子、GM、惠而浦等企业一起，在医疗，环保、能源、金融、制造、教育等20个行业中都得到了广泛的商业应用，同时推出了200多个Watson应用案例。

这种先天与行业融合的特质让IBM Watson这个AI平台与众不同，而且中国特色的行业发展为IBM Watson在中国提供了丰富的落地选择。伴随着IBM与万达集团签订战略合作协议，IBM“商业人工智能”以及认知计算在中国的发展备受期待。