云端AI UCloud联手英特尔让人工智能触手可及

得益于与英特尔的联合创新，高性能、低成本的UAI-Inference加速了AI在企业中的落地。同时，叶理灯表示，除了基于英特尔架构提供更多更好AI差异化服务，未来UCloud与英特尔会在更多领域比如私有云展开合作，为客户提供更多价值。

至顶网服务器频道 03月29日 新闻消息（文/李祥敬）：人工智能，也就是我们常说的AI，正在以排山倒海之势席卷整个社会。从机器学习、模式识别到自动驾驶、机器视觉，AI正在改变你我的生活。虽然基于AI的创新应用层出不穷，但是AI系统的建设并非易事。无论是AI创新公司还是传统行业客户，他们的AI之路并不平坦，特别是AI系统的设计、部署和运维等工作需要大量的投入。

UCloud实验室研发总监叶理灯

作为国内领先的中立云服务提供商，UCloud也在积极拓展AI市场。UCloud实验室研发总监叶理灯告诉记者，为了满足企业在图像识别、自然语言处理等多个AI领域的在线推测应用的需求，UCloud推出了UCloud AI在线服务（UAI-Inference）。

叶理灯表示，UCloud创造性地利用了云主机的空闲计算资源，借助英特尔至强可扩展处理器AVX-512的能力，来提供专注于AI模型部署的AI在线服务，帮助企业获得AI快速便捷部署的能力，并显著降低了企业运行AI在线服务的成本支出。“在云计算平台上，处理器资源能够迅速地进行海量扩容，按我们目前的解决方案，即在每一个虚拟机上都部署一个AI在线服务计算节点，这意味着我们的AI在线服务未来可以根据用户需求得到迅速且海量的扩容能力，同时还不需要额外支付太多成本。”

UCloud用云计算赋能AI

2017年，UCloud提出了“CBA”战略，其中“C”就是Cloud Computing（云计算），“B”是Big Data（大数据），“A”是AI（人工智能）。UAI-Inference就是UCloud布局AI的重要落地之举。

叶理灯说，UCloud在AI领域是提供一个AI的PaaS平台，降低AI应用的落地门槛，另一方面联合AI公司基于该平台打造行业解决方案。“为什么人工智能很火？这主要是来自三个方面的原因。一是技术上的进步，比如深度神经网络的提出和计算能力发展；第二，各种开源深度学习框架降低了AI学习和应用的门槛，例如TensorFlow；第三，媒体的宣传，例如在2016年，AlphaGO带来的平民化的AI认知。”

特别是计算力方面，云计算的深入发展，各种芯片硬件的层出不穷给计算能力提供了很好的支持。“我们知道人工智能有三个要素——数据、算法、计算能力。有一个理论叫’火箭理论‘，就是说如果把人工智能当火箭的话，那么数据是火箭的原料，计算能力就是引擎，算法就是引擎的控制器。”叶理灯说。

为什么说云计算跟人工智能的落地有很大的关系呢？叶理灯表示，随着云计算的发展，不同行业企业的数据生产和消费都是在云计算平台上进行的。“云计算就是为了提供计算能力而产生的。所以，天然来说，在云计算上做机器学习的训练和推理是非常自然的一件事情。”

于是，我们看到UCloud推出了支持人工智能算法框架的大规模分布式计算平台——UAI-Inference。UAI-Inference面向初创企业、传统企业AI转型而生，旨在提供易部署、易运维、更安全以及多AI框架支持的海量AI在线服务节点，自动实现负载均衡、扩容缩容。按实际使用量计费，普遍适用于常见的AI在线服务场景，如图像识别、自然语言处理。

叶理灯介绍说，UAI-Inference提供了类似Serverless的架构，为用户提供了“两步走”的部署模式。首先，向用户提供SDK工具包，内含接口代码框架、代码和数据打包模板以及第三方依赖库描述模板。用户只需根据SDK工具包内的代码框架编写接口代码，准备好相关代码和AI模型以及第三方库列表，就可以通过打包工具一键完成任务的在线部署。

任务打包完毕后，用户可以通过UAI-Inference分布式的AI在线服务PaaS平台进行后续管理和维护。该平台可以同时管理上万个计算节点，并拥有自动请求负载均衡、自动资源管理的功能。用户只需要将业务部署在平台上，就无须操心其后续的运维，也就是“免运维”。

叶理灯表示，云计算解决了系统运维问题，它没有解决应用运维的问题。Serverless架构可以解决应用运维的问题，让UAI-Inference变成以应用为中心、以算法为中心的服务。

而且需要特别指出的是UAI-Inference创新地利用英特尔至强可扩展处理器的空闲处理能力，让数据中心处理器空闲能力得以充分利用。这既降低了企业用户的TCO，也达到了环保节能的效果。“云计算本身是规模经济，英特尔的产品可以通过云计算规模化的效益把它充分展现出来。这是一种远比GPU方案经济高效得多的解决方案，毕竟，这些处理器节点已经是UCloud的既有投资，无需再为此多支出一分钱。”叶理灯说。

为了对这一创新成果进行验证，UAI-Inference已在多个虚拟机节点上部署了AI在线服务计算节点，验证测试的结果表明：基于英特尔至强处理器的AI在线服务计算节点完全能满足用户对性能的要求，在帮助用户有效降低TCO的同时，也顺应了数据中心环保节能的发展方向。

不必重建 英特尔处理器释放新能

对于AI系统的构建，企业一般选择了全新建设。但是UCloud很敏锐地捕捉到了云计算和AI的关系，充分利用已有的计算资源，实现了价值最大化。

通过与英特尔的紧密技术合作，UAI-Inference一方面利用云主机中英特尔至强可扩展处理器产品的空闲处理能力，将英特尔AVX-512能力用于支持和加速AI在线服务。与上一代英特尔AVX2相比，英特尔AVX-512在每个时钟周期的每秒浮点运算次数增加了一倍，因此在诸如建模与模拟、数据分析与机器学习、数据压缩以及可视化与数字内容创建之类的应用中执行计算任务时，能够提供更高的性能和吞吐量。

据悉，相比上一代产品，英特尔至强可扩展处理器针对深度学习训练和推理可提供高达2.2倍的性能。结合可加快交付人工智能服务的软件优化，相比3年前未经优化的服务器系统，全新的处理器可实现113倍深度学习性能的提升。

另一方面，UAI-Inference利用英特尔至强可扩展处理器强大的可扩展性进行弹性部署，用低成本获得高性能，降低用户的TCO。在英特尔至强可扩展平台上构建的系统旨在提供敏捷的服务，并且由于软件和操作系统授权费用以及购置、维护和基础设施成本均处于较低水平，因此可以将TCO降低至65%。

除了硬件层面，UAI-Inference还与英特尔一起，引入了性能更佳的AI框架：面向英特尔架构优化的Caffe框架。这一版本的Caffe框架与传统AI框架相比，针对英特尔硬件平台做了深度优化，在保证兼容性的前提下，极大地提高了性能，同时集成最新版本的英特尔数学核心函数库2017，更高效地利用英特尔AVX-512的处理能力，性能显著提升。

叶理灯表示，以图片识别为例，没有经过优化的AI框架，图像识别大约是十几秒，但是采用经过优化的英特尔Caffe框架，时间缩短到几秒钟。软硬件的结合带来的优势是非常明显的，企业可以获得低成本和高性能的用户体验。

加速AI落地 UCloud与英特尔做更多

对于人工智能的落地，叶理灯表示，AI一定要跟行业结合起来，渗透到行业里面去，这才是人工智能的价值所在。“UCloud是一个中立平台，我们的宗旨是上不碰应用，下不碰数据。AI只是一门技术，其价值的产生一定是解决行业问题。人工智能要深入到行业中，需要三个步骤，一个是Build（构建），一个是Train（训练），一个是Deploy（部署）。”

得益于与英特尔的联合创新，高性能、低成本的UAI-Inference加速了AI在企业中的落地。同时，叶理灯表示，除了基于英特尔架构提供更多更好AI差异化服务，未来UCloud与英特尔会在更多领域比如私有云展开合作，为客户提供更多价值。“云计算的核心就是规模、运营，通过技术创新，服务行业客户，UCloud打造云计算行业的标杆。”