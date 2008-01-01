用事实说话 看IBM如何用人工智能赋能行业变革

从以上落地案例，我们看到“助力”和“加速”是IBM能够给整个行业带来的“主打歌”。IBM这家“百年老店”以深刻的行业洞察和产业实践为基础，以创新为驱动力，携手更多的中国企业加速向数字化企业转型的步伐。

ZD至顶网服务器频道 04月20日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，主题为“天工开物 人机同行”的2017 IBM论坛在北京举行。本次论坛上，IBM进一步明确了发展“商业人工智能”的战略，并展示了IBM在全球范围内的突破性进展，大力推动行业转型。同时，一系列与中国本地伙伴在电子、能源、汽车、工业品制造及相关服务产业、教育、医疗领域的合作成为大会关注焦点。

在数字经济时代，中国的电子、能源、汽车，工业产品制造以及相关服务产业正处于变革与转型的十字路口。随着“中国制造2025”的不断深入，借助最新科技技术创新成为这些企业转型的核心驱动。IBM不断将创新技术与创新思维融合，利用人工智能、区块链、物联网等创新技术驱动行业变革，推动电子、能源、汽车、工业品制造及相关服务企业拥抱新一代产业升级。在论坛上，IBM与中国客户一起分享了全新合作案例，共同探讨利用人工智能转型的有效路径。

IBM助力隆基泰和拓展智慧能源业务

隆基泰和智慧能源控股有限公司（简称“隆基泰和”）与IBM共同合作，借助Watson平台，利用物联网与人工智能技术，构建综合能源云平台，为工业商业企业构建360度完整的客户能耗视图，持续构建高耗能企业用能预测及能效水平的分析和洞察能力，助力隆基泰和实现对传统能源服务模式的突破，打造智慧能源服务体系。

隆基泰和副总裁刘振刚

隆基泰和副总裁刘振刚说，通过旗下智慧能源云平台，隆基泰和为能源消费者提供全方位智能服务，包括分布式能源、节能减耗、能源交易以及其他增值服务。通过把电力数据采集到云平台上面，借助数据分析给用户提供一系列的服务，包括电力的智能运维。

IBM中国能源与电力行业解决方案高级经理滕华

IBM中国能源与电力行业解决方案高级经理滕华解释了隆基泰和与IBM共同合作的能源云平台在数据分析方面的特点，他说，对于应用侧电力数据的分析，传统的分析平台会基于数据模型进行预测，那都是相对比较成熟的技术。我们打造的这个平台，融合了Watson认知技术，比如Watson Explorer。

“这个能源云平台在负荷预测方面，会融合环境中的污染情况以及天气信息等。通过把外界的因素融到这个模型中来，帮助客户更好地预测未来一段时间可能出现的电力波动。”滕华说。

谈到与IBM的合作，刘振刚表示，首先是双方理念的一致，也就是促进信息化在能源行业中的应用。其次是，能源行业必须依靠信息化技术实现能源数据的分析和降低成本。

“透过双方的合作，一是通过创新技术构建云平台，进行云平台顶层设计，建立数据的洞察分析方法，提升隆基泰和自身的数字化技术能力；二是在应用侧帮助企业更好地分析和优化能源使用，提升能源利用效率，节约能源成本，充分实现能源云平台的服务价值，推进绿色可持续发展。”刘振刚说。

区块链助力禾嘉股份打造业务新模式

云南九天投资控股集团有限公司，经过10余年的辛勤耕耘和不懈努力，公司不断发展壮大，从成立之初单纯的煤炭贸易发展到今天集能源、供应链管理、金融科技为一体的企业集团。九天集团下属上市公司四川禾嘉股份有限公司（简称：禾嘉股份，600093），其主营业务为供应链管理及商业保理。

在以创新发展传统行业进入“互联网＋”的结构调整中，禾嘉股份与IBM共同宣布推出基于区块链的医药采购供应链金融服务平台，以助力提高供应链金融的安全性、透明性和可操作性。该平台名为易见区块链技术应用系统，是使用超级账本Fabric的许可区块链平台，目前已投入生产，由禾嘉与包括一家药商、医院以及银行在内的多个参与方进行商业交易。

区块链是2008年才为人所知的概念，作为跟踪数字货币——比特币交易的方法。由于其核心区块链是透明和防止数字篡改的，因此可以安全而透明的方式追踪比特币的活动，还能在私人区块链网络中追踪其他类别的数据。

在超级账本Fabric开源项目基础之上，IBM提供了更多企业级服务支持，让区块链技术更受企业客户青睐。

云南九天投资控股集团有限公司总裁冷天晴

云南九天投资控股集团有限公司总裁冷天晴表示，供应链金融服务平台的上线，是禾嘉股份与IBM合作探索区块链创新应用的一个里程碑。这一系统的推出将消除医药行业在融资方面所面临的一些挑战。

冷天晴说，当前中国经济处于产业升级阶段，特别是制造业面临流动资金周转力下降的问题。九天集团专注于供应链管理，为了解决目前供应链金融出现的挑战，九天集团引入了区块链技术。通过区块链技术既解决了数据真实的问题，又实现了数据隐私保护的问题。

IBM中国研究院副院长邵凌

IBM中国研究院副院长邵凌介绍说，在与九天集团合作的过程中，IBM提供了底层的超级账本Fabric分布式数据库，在这个基础上还提供了智能和约。智能和约是把商业逻辑（例如订单、借款、还款等）以一种智能程序的方式写在分布式数据库里面，而且这个智能和约本身也是不能篡改的。

“未来，我们还会拓展区块链更多的应用场景，比如与物联网技术进行融合用于物流仓储，还有大数据分析技术用于风险控制等。”邵凌说。

冷天晴也表示，未来，我们将进一步扩展这一平台所服务的行业，为更多中小企业以及金融机构提供透明、可信与高效的融资服务，通过区块链技术实现供应链金融业务模式创新。

Watson物联网加速默克“工业4.0”发展

默克（Merck）是一家全球领先的科技公司，专注于医药健康、生命科学和高性能材料三大领域。默克携手IBM打造全新智能物流与智能工厂，利用IBM Watson IoT技术，对于需要妥善储存和运输产品的钢瓶实现智能化管理。

默克中国首席信息官朱皓峰

默克中国首席信息官朱皓峰介绍说，厂内各个功能区的入口处装有10个网管，当钢瓶通过，网关便可蓝牙检测到。传感器和网关返回比如钢瓶抵运时间、温度等信息的数据发送至Watson物联网平台，同时IBM Maximo Asset Management可追踪到钢瓶的数量、位置及状况。

“基于Bluemix云的Watson 物联网平台可通过集成和分析钢瓶的使用及返回情况来预测库存，以便告知Merck需要采购的钢瓶类型和具体的数量。Maximo Inventory Insights计算组件可根据钢瓶使用及返回情况的数据预测钢瓶数量，进而确定何时需要采购更多钢瓶，给出相应的预购方案建议。”朱皓峰说。

目前默克在进行数字化转型，还启动了一些能够改变业务模式的数字化项目，其中一个方面就是IoT的运用。这就涉及到了与IBM的合作。

“为什么默克选择IBM合作？虽然在IoT市场存在很多创新型数字化公司，但是从我们来讲，默克是一个历史悠久的名企，但创新一直是我们的核心竞争力，我们希望与合作厂商开展长期的战略合作，而且是全球化的。IBM是全球化公司，而且在IoT方面拥有众多创新的解决方案。”朱皓峰如是说，“而且默克在IoT技术方面的创新应用是在中国市场进行的，同时与德国总部保持沟通与反馈。”

谈及未来的合作，朱皓峰表示，在应对数字化挑战方面，企业需要引入更多新技术。默克也不例外，后续会与IBM在区块链技术、人工智能技术等方面展开更多合作。

IBM加速神思电子从智能识别到认知行业解决方案

神思电子技术股份有限公司（简称“神思电子”）是中国领先的智能识别领域软硬一体化解决方案提供商。在认知时代到来之际，神思电子希望依托多方位的智能识别和行业应用技术，以及在移动互联、免签免密小额支付智能视频分析、数据挖掘等领域积淀多年的行业经验，并结合IBM在认知计算、物联网和大数据等技术领域的领先优势，在移动商业移动展业、便捷支付、银医自助与诊间支付、计算机视觉等应用领域继续深耕。，创新升级为一家在智能识别相关领域提供具备人工智能特征行业解决方案的一站式国际化服务提供商。

神思电子率先采用IBM Watson Explorer（WEX），基于分析洞察、推理、自然语言理解能力，重点选择了金融和医疗这两个长期服务的行业，锁定“智能客服”、“实体服务机器人”和“自助设备智能升级”三大领域，改造服务流程，降低人力成本，提升服务质量与效率。

IBM大中华区大数据与分析事业部Watson销售总监冯衍

据IBM大中华区大数据与分析事业部Watson销售总监冯衍介绍说，神思电子和IBM合作IBM是从WastonWatson Explorer开始的，Watson Explorer本身在Watson家族中有着举足轻重的地位。Watson Explorer可以部署在客户的现场，这样的解决方案和平台对于企业级用户有非常广泛的应用价值，在国内外得到了越来越广泛的应用。

神思电子副总经理孙涛

神思电子副总经理孙涛表示，2016年是IBM认知计算商业在中国落地的一年，对IBM也是非常重要的一年。对我们来讲，2016年神思电子也启动了‘从行业深耕到行业贯通、从智能识别到认知行业解决方案’‘从行业深耕到行业贯通、从智能识别到认知行业解决方案’的战略升级。从这个角度来看，我们双方的契合度还是非常高的。

为什么选择与IBM合作，孙涛说，神思电子专注的领域与IBM的结合度很高。神思电子提出行业贯通，是基于我们除了能向目标客户提供全方位的信息技术方案外，还要能够整合孤岛式、非结构化的行业数据，帮助客户发现与利用数据背后的意义与价值。IBM Watson作为一个超级计算与云服务平台，类似人类的大脑，具有一定的语义理解、分析推理、深度学习等认知能力，而在大数椐处理特别是非结构化数据处理方面的能力又远远超过我们人类自身。所以，我们认定，IBM是帮助神思电子实现战略升级的最佳合作伙伴。通过评估，我们认为IBM Waston认知技术应该是目前最成熟、面向垂直行业的商业智能解决方案，这是我们合作的基础。

“与IBM合作之后，我们引进了Waston Explorer，开发了很多商业智能的产品，比如神思深度认知平台。我们可以把Waston Explorer作为一个引擎，集成到产品中去，这样我们就形成了神思深度认知平台。”孙涛说。

冯衍补充说，现在很多国内厂商知识库的建立是采用一种暴力穷取的方式，或者更多是静态知识库。这个知识库的建立、更新，包括维护的工作量非常大。Watson Explorer是通过Watson技术，使得知识库的建立更加快捷。同时在应用过程中，客户自己可以进行优化和升级，这样的话使得知识库本身其实是一个动态的知识库，或者说是一个带有认知、智能的知识库系统。

据了解，神思电子的服务机器人通过集成Watson的认知能力，包括自然语言交互能力，服务机器人能给用户带来不一样的客户体验。神思电子还把行业知识库和Watson自然语言交互的能力结合起来，推出了智能客服系统，可以很明显降低人工劳动强度，实现人机协作。

神思电子副总裁副总经理井焜

神思电子副总裁副总经理井焜表示，之所以我们和IBM合作的进展这么快，是因为我们在使用Watson Explorer的过程中发现了非常多的商业机会。后续，深思神思电子与IBM开展更多层面的合作。

“IBM是一家‘百年老店’，同时它又是一家非常创新的公司，能够把创新的技术和思维有机地融合起来，推动行业的转型。”井焜如此评价IBM。

写在最后

应该说在新技术层出不穷的今天，企业变革和行业转型是不变的主题。从以上落地案例，我们看到“助力”和“加速”是IBM能够给整个行业带来的“主打歌”。IBM这家“百年老店”以深刻的行业洞察和产业实践为基础，以创新为驱动力，携手更多的中国企业加速向数字化企业转型的步伐。