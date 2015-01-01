EasyStack推出容器产品，和K8S站到一起

日前，EasyStack在德国柏林举行的CloudNativeCon+KubeCon容器大会上，正式发布基于Kubernetes技术的容器集群产品ESContainer，这使得EasyStack成为中国首个OpenStack+Kubernetes专业开源企业。

ZD至顶网服务器频道 04月19日 新闻消息（文/邹大斌）：日前，EasyStack在德国柏林举行的CloudNativeCon+KubeCon容器大会上，正式发布基于Kubernetes技术的容器集群产品ESContainer。这使得EasyStack同红帽、Mirantis一道成为全球三大同时具备OpenStack和Kubernetes（以下简称K8S）产品的专业开源企业，也是中国首个OpenStack+Kubernetes专业开源企业。

此举引发了业界的关注。今天，在应用开发和运维领域以Docker为代表的容器技术炙手可热，众多企业纷纷试水Docker，一些起步早的企业开始把Docker用于生产系统。在市场需求的推动下，与容器相关的产品和服务纷纷上市。EasyStack选择此时进场在情理之中。毕竟，一直从事开源IaaS，对于用户对Docker的需求有着非常直接的感受，同时，对于同为开源的Docker技术上也更为熟悉。不过，与IaaS相比，对于容器技术的未来业界还有不同认识，比如业界对K8S、Swarm和Mesos谁最会胜出还有不同看法。是什么原因让EasyStack在这个时间点推出容器产品，为什么会坚定地选择了K8S呢？

OpenStack+Kubernetes，1+1>2

“我们研究Kubernetes或者容器已经很长时间了。我们认为想要达到最佳的效果，能够解决关键问题，需要有一个共识，这个共识的凝聚需要时间，早了不行，晚了也不行。现在就是一个合适的时间。” EasyStack创始人兼CEO陈喜伦在接受记者采访时表示。

EasyStack创始人兼CEO陈喜伦

据悉，在去年EasyStack就接触了很多客户、技术合作伙伴以及Docker生态里面的厂商，但是发现他们对这类产品的反应不是很强烈。EasyStack联合创始人兼CTO刘国辉解释说，一个重要原因是基础设施还不到位，特别是云基础还没有被普及，因为在Dokcer大规模部署前，需要有自动化的云这一基础设施，否认无法解决应用的问题。

另一个原因是，在基础设施领域和应用领域缺乏很好地整合。这是因为容器厂商分两类，一部分是从应用出发，推出了PaaS、微服务等;另一类是从基础设施出发，在IaaS上加上容器服务。第一类厂商站往往只是解决了应用封装的问题，没有能解决整个IT基础设施的一体化，比如硬件、资源池、弹性或者自服务。而第二类很容易陷于资源供给的圈子里头，而忽视应用层面的真正需求，也难以与客户达成共识，自然难以取得好的效果。

“其实，我们看谷歌推出K8S的前身Borg，也并不是是为了解决资源供应，而是要解决应用的问题，包括大规模集群的问题、无人值守的问题、自动升级的问题等。”刘国辉说。

在刘国辉看来，从云基础设施这个角度进入容器市场的EasyStack，由于在开发ESCloud云平台的过程积累了很多经验，这些经验与K8S所倡导的或者说要解决的高度一致。再加上过去2年来曾经帮助一些大型行业客户实现了容器的落地，因此，可以很好地把二者结合起来，给用户提供一个真正好用的容器解决方案。

“是IaaS厂商正好成为EasyStack的一个优势，我们可以实现IT基础架构资源跟容器集群的整合，比如，保证资源申请与容器集群的部署是统一的，体验也是一致的。”刘国辉说。

EasyStack联合创始人兼CTO刘国辉

陈喜伦透露，EasyStack从去年开始就定下推出容器产品的计划，经过将近一年时间的技术积累和研发，这才在刚刚结束的柏林CloudNativeCon+KubeCon容器大会推出这个产品。他说，在最初EasyStack制定容器产品战略时，有三个原则：第一个是要有技术和战略的前瞻性；第二是从客户的实践和需求来；第三，这是一个以开源技术为核心的新一代的产品和新一代的服务。

“而最重要的是目的是，要实现OpenStack+Kubernetes，1+1>2的效果。” 陈喜伦强调说。

据悉，ESContainer 面向企业级容器化应用的管理和编排场景，产品提供包括自动化部署、强化的管理界面、应用商店，多级监控、支持虚拟机、可视化编排、物理机资源池的混合部署，并且与EasyStack的企业级OpenStack平台ESCloud 深度融合，无缝地使用 ESCloud 提供的计算、网络和存储资源以及丰富的软件基础设施，为云计算从以资源为中心到以应用为中心打通了最后一公里。

看好K8S

在容器世界里，Docker主要解决的是开发的问题，更准确地说是应用的封装问题，而一旦要将Docker部署到生产环境，特别是大规模的集群生产环境，需要一个平台或者工具来帮忙。此时面临的一个选择是，让Docker与哪个容器编排调度系统配合。面临的选项有：Docker自己的Swarm、源于Google的Kubernetes以及Mesos的Marathon等。这是三条不同的技术路线，而对于EasyStack而言，选择推出容器产品只是EasyStack容器战略迈出的第一步，在到底是选择K8S还是Mesos、Swarm是一个关键而又现实的问题。

“如果说放到一年以前，我们可能还会犹豫，但是经过这一年多的发展，我们认为K8S将会成为主流，这里有Google在推动，有OpenStack与K8S两个基金会之间的协同，同时还有来自用户的声音。”刘国辉表示。

据介绍，此前EasyStack曾在多个社区对用户进行了调查，看到底多少人使用独立的容器、多少人使用虚拟容器，以及多少人使用OpenStack容器。调查数据是一半以上的用户使用的是OpenStack加容器。

“这也好理解，从用户的角度来看最终是要解决问题，而现在有了OpenStack对云的支撑能力，加上K8S要解决应用的能力，既然两者加在一块就解决问题了，我何必再造车轮子？”刘国辉解释说。

实际上，从K8S在几个公有云平台上的进展也可见其发展前景。今年3月，AWS与K8S（Kubernetes）创业公司Heptio联合启动了K8S Quick Start，Heptio将帮助AWS解决方案架构团队设计K8S参考架构。而在此前，K8S已被应用于Azure、DC/OS以及几乎所有知名的云平台，而AWS是唯一的例外。

采访中，陈喜伦再次阐述公司的发展战略，否认此番进军容器领域意味着公司战略有了变化。

“对EasyStack而言，从一开始，我们就没有把自己定义成仅仅是一家OpenStack公司，我们希望以开源技术来打造新一代的基础软件，也就是新一代基于云的产品或者云的服务，我们现在迈出K8S的这一步，正是公司3年前成立时拟定的上述核心战略的充分体现。” 陈喜伦说。