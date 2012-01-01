目标指向下一代云 青云QingCloud多角度布局Kubernetes

在IaaS云上部署一套Kubernetes，让用户应用跑在Kubernetes里面，虽然解决了一些问题，但是仍然无法解决用户对于下一代云的期望，一个标准化、一致性的COE（容器编排引擎）成为下一代云构建的关键。

至顶网服务器频道 09月06日 新闻消息（文/李祥敬）：虽然容器技术早在20世纪初就诞生了，但是直到2013年以Docker为代表容器技术才红遍天下，微服务化的潮流也席卷业界。凭借自身更加敏捷、快速的开发和部署能力，容器技术已经被越来越多的企业开发者接受。

容器相比传统虚拟化更加轻量，有很好的磁盘读写性能（磁盘I/O）及网络性能，同时可以在线对CPU、内存和系统盘进行无间断扩容，适合大数据、微服务、DevOps等对性能或轻量化有较高需求的应用场景。

容器的主要作用可以用一句话概括——“应用标准化”。通过应用容器化、版本化以及标准化，从而彻底地改变了软件的构建方式和交互方式。同时，我们看到容器编排市场伴随着容器技术的发展而发展。

在众多的容器编排技术中，Kubernetes无疑是业界的宠儿。全球最大的代码托管和编程社交网络GitHub已经将服务切换至Kubernetes；微软和AWS也相继加入CNCF（Cloud Native Computing Foundation，云原生计算基金会），支持Kubernetes。

用青云QingCloud容器平台负责人王渊命的话说，Kubernetes就是服务器端的Android。

正是基于Kubernetes的重要地位，各大云计算提供商纷纷推出Kubernetes容器编排服务。世界前三大公有云厂商，Azure、AWS和Google也全部支持Kubernetes。

作为青云QingCloud也不例外，在QingCloud Insight 2017云计算峰会上，青云宣布推出基于原生Kubernetes框架的容器集群管理与编排应用——Kubernetes on QingCloud。Kubernetes通过QingCloud AppCenter交付，5分钟内即可完成部署，并与QingCloud IaaS平台深度集成，充分整合SDN（软件定义网络）和SDS（软件定义存储）能力，提供极致的底层性能保障。

其实青云在容器领域的进展远不止于此。2016年11月，青云就推出了业界首创的以一套架构同时支持虚拟化和容器的技术，并推出SDN网络直通服务（SDN Passthrough），使运行在虚拟机上的容器直接使用IaaS平台的SDN能力。QingCloud PaaS服务率先应用容器技术，最高实现500%的性能提升。

此外，QingCloud还联手Rancher、希云等容器领域的合作伙伴，基于AppCenter为用户提供更丰富的容器服务。

为什么Kubernetes容器编排这么火？

王渊命认为，容器以及编排系统（COE）是构建下一代云的关键。

虽然现在IaaS云很流行，但是仍然无法满足用户对于云的需求，也就是只关心业务逻辑，而不用关心IT基础设施。当用户把本地应用迁移到云端仍然会面临迁移等问题。

现在的云计算模型，在硬件之上是应用。应用除了业务逻辑，还要有监控、日志处理、部署和交付、自动化运维、高可用、链路追踪等等，但是它们和业务逻辑没有太大关系。

“这些事情能否都由云平台支撑？很难。因为每个应用程序的监控、日志、部署、架构，需要的性能都不一样。当这些都能统一的时候，才能由云来支撑。容器就在这种需求下产生了。”王渊命说，“一开始，只管理几十个容器是很轻松的。当容器数量达到成千上万时，就需要有容器的调度和管理系统，即容器编排系统应运而生。”

之所以Kubernetes成为容器编排引擎的标准，王渊命认为其具备了以下几个条件：

一是开源。闭源的编排引擎很难得到用户以及大多数厂商的支持。

二是对商业化要友好，仅是开源肯定不够，还需要有很多商业支持、推广，才能落地到众多环境里面。

三是社区与厂商的支持。

四是API跟应用规范的标准化程度，专注于标准，才能真正地为用户屏蔽技术细节。

五是扩展性。当环境趋向标准，也带来了同质化的问题。因此，足够的可扩展性才能有自己的优势。

青云QingCloud的Kubernetes路线

前面我们说了，青云QingCloud在Kubernetes方面进行了全方位的布局。通过QingCloud Kubernetes容器服务将用户的学习和迁移成本降至最低。用户可以基于它进行容器相关的应用开发、部署、升级，构建CI（持续集成）/CD（持续交付）应用及微服务架构等，并能实现跨机房应用的一致性。

用户通过QingCloud AppCenter可以一键部署Kubernetes容器服务，实现应用全生命周期管理能力（创建、扩容、监控、健康监测等），预置多种工具插件，减轻运维工作。

王渊命表示，作为云计算提供商，青云QingCloud把Kubernetes的规范跟自身的云平台进行整合，并开源相关的插件，同时在青云QingCloud AppCenter提供一致的Kubernetes服务。即，用户可以直接使用青云提供的Kubernetes服务，也可以自己搭建Kubernetes并安装青云开源的插件，两种方式是一样的。

青云QingCloud产品经理李建盛表示，青云QingCloud在开源方面有这两个理念，一是积极地贡献开源，以上游优先，才能把青云QingCloud独创性的技术传播给大家。二是用户在我们的战略是第一位的，我们和用户、社区和广大厂商将共同维护良好的生态，最终目的是让用户受益。

“我们会尝试扩展Kubernetes规范，让Kubernetes支持更多的应用。为了实现这样的目标，青云QingCloud AppCenter上已有上百款应用，我们也已经积累了丰富的应用搭建经验。”王渊命说。

对于AppCenter在容器生态中的作用，王渊命表示，现在很多容器应用是在Kubernetes之前产生的，很难快速迁移到Kubernetes上。这个过程需要QingCloud AppCenter这样对应用熟悉的的“黏合剂”或者解决方案，以便不同模式的各种应用和Kubernetes的规范快速融合，从而让Kubernetes支持更多的应用。

写在最后

虽然云计算提供都在推出Kubernetes容器编排服务，但是云与容器的结合仍然面临诸多挑战，比如资源隔离、容灾模型、计费单元等。容器是面向应用的，IaaS是面向资源的，那么IaaS云跟容器怎么结合呢？

王渊命认为，在IaaS云上部署一套Kubernetes，让用户应用跑在Kubernetes里面，虽然解决了一些问题，但是仍然无法解决用户对于下一代云的期望，一个标准化、一致性的COE（容器编排引擎）成为下一代云构建的关键。

“因为云上的容器编排引擎和本地的容器编排引擎是一致的，API也是一致的，在其他云上的API也是一致的，通过容器编排引擎这个调度器，底层接管硬件资源，上层提供各种XaaS（X as a Service），就能够实现下一代的云。”王渊命如是说。