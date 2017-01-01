OpenStack新版本“Queens”吸引到广泛关注

OpenStack的第17个版本已经向我们走来。这套"Queens"版本发布于3月1日，其中最重要的新功能就是在Nova虚拟化模块当中支持虚拟GPU。

vGPUs、边缘与自动化容器成为第17个版本中的核心焦点。

OpenStack的第17个版本已经向我们走来。

这套"Queens"版本发布于3月1日，其中最重要的新功能就是在Nova虚拟化模块当中支持虚拟GPU。

对于OpenStack用户而言，虚拟GPU的加入在一类特定环境当中极具现实意义：即用于管理硬件及软件加速资源的“Cyborg”框架。Cyborg负责处理GPU与其它多种硬件，例如FPGA、CryptoCards或者DPDK/SPDK等快速数据包处理库。

另一项值得关注的补充则为“Zun”，这个全新OpenStack项目负责提供容器服务，旨在通过与Neutron、Cinder、Keystone以及其它核心OpenStack服务相集成以实现容器的快速普及。通过这种方式，OpenStack的原有网络、存储以及身份验证工具将全部适用于容器体系，从而确保容器能够满足安全与合规性要求。

容器用户可能也会爱上新推出的Kuryr CNI守护程序，其允许Kubernetes优先以自动扩展（而无需进行太多K8 API调用）的方式进行微服务规模调整。

Queens版本还提供新的LOCI模块，旨在简化以容器方式部署OpenStack服务的难度。LOCI主要面向边缘计算，其能够对各OpenStack功能进行容器化转换并借此衍生出各类远程计算资源。通过之种方式，运营商（OpenStack项目中的一大关键性用户类别）将能够随时随地添加模块以更有效地使用OpenStack堆栈。

OpenStack还在stackalytics.com 网站上公布了这一最新版本的鸣谢名单。红帽公司在贡献量方面一路领先，紧随其后的则是华为。Nova最受开发者们的青睐。Andreas Jaeger与OpenStack Pike拥有最高的个人贡献量。

OpenStack Queens贡献情况图表。

如果大家在周末没有其它安排，不妨点击此处查看Queens版本的完整发行说明（英文原文）。

OpenStack的下一个版本将被称为“Rocky”，计划于2018年9月发布。另外，在今年5月，Queens版本还将在于温哥华召开的OpenStack峰会上拥有自己的讨论舞台。