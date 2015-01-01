Queens版本发布 2018年OpenStack市场会怎么走？

未来，OpenStack将成为各种新技术和方案的集成平台，支持行业的业务创新。无论是新型创业公司，还是传统IT厂商，全都加足马力在此深耕，使得整个市场的竞争更加激烈。让我们共同见证OpenStack的成长和壮大。

至顶网服务器频道 03月27日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，OpenStack Queens版本正式发布。此次发布的新版本，对OpenStack用户来说，虚拟GPU的加入在一类特定环境中具有现实意义：即用于管理硬件及软件加速资源的“Cyborg”框架。Cyborg负责处理GPU与其它多种硬件，例如FPGA、CryptoCards或者DPDK/SPDK等快速数据包处理库。

另一项值得关注的补充则为“Zun”，它在OpenStack项目中负责提供容器服务，旨在通过与Neutron、Cinder、Keystone以及其它核心OpenStack服务相集成以实现容器的快速普及。通过这种方式，OpenStack的原有网络、存储以及身份验证工具将全部适用于容器体系，从而确保容器能够满足安全与合规性要求。

据悉，最新的“Queens”版本还提供新的LOCI模块，旨在简化以容器方式部署OpenStack服务的难度。LOCI主要面向边缘计算、其能够对各OpenStack功能进行容器化转换并借此衍生出各类远程计算资源。如此，运营商（OpenStack的主要行业用户之一）将能够随时随地添加模块以更有效的使用OpenStack堆栈。

应该说，“Queens”版本增加了诸多“与时俱进”的新特性，这足以看出OpenStack的生命力。伴随云计算的成长，OpenStack在超过78个国家和地区的企业中使用，管理着超过500万个处理器核心。目前，全球50%的财富100强企业正在使用OpenStack。可以说，不断优化完善的OpenStack已发展成成为业界公认的成功开源项目之一。

2017年，全球OpenStack市场步入稳定期，而中国市场撑起OpenStack的半边天，快速崛起及持续高涨。2017年OpenStack基金会白金和黄金会员新增了8个，其中就有5个是来自于中国的企业。此外，很多ICT厂商也将OpenStack作为自身业务转型的抓手，大量大型的OpenStack公有云和行业云案例随之涌现。在中国市场，不管是传统的IT厂商还是互联网厂商，或者OpenStack创业公司，无一不在丰富OpenStack的内涵。而巨大的行业市场、以及对创新的需求也为OpenStack在中国发展提供了非常好的基础。那么2018年OpenStack市场将会怎么走呢？

行业纵深发展带来的机遇与挑战

相关数据显示，2017年全球OpenStack市场亚洲和北美的占比几乎持平，其中亚洲约占33%的市场份额，相比2016年增长超过10个百分点，亚洲正在成为全球最大的OpenStack市场，有行业分析师认为未来五年，其复合增长率大概是40%。2018年，除了电信、能源等行业巨头开始规模化应用OpenStack，在金融行业、政府等领域也会有快速的增长，其中公共安全领域的表现将最为突出。

在行业市场，开源的OpenStack在安全性、开放性、避免锁定等方面均具备很强的优势，随着OpenStack应用的逐步深入，已开始从试点环境走向生产环境。金融、政府、运营商、能源交通、大企业等行业对OpenStack的需求在逐渐扩大，其中包含邮储、工行、各部委等对OpenStack的集采，以及各大政务云等项目的落地。因此，OpenStack平台将在行业市场“遍地开花”。

OpenStack的应用从非关键业务到关键业务、从测试环境到生产环境，面对的使用场景和用户需求将更加复杂、苛刻。OpenStack行业云规模将进一步扩大，对平台层规模管理提出更高要求。如何在更大规模环境中实现稳定运行以及自动化运维水平仍然是OpenStack在重点行业市场比如金融、政务、能源等“攻城略地”的关键。例如两地三中心的业务诉求，如何搭建一个既能符合现有业务运营体系、又能提供安全保障的两地三中心云。

早期的OpenStack云建设，关注的重心在如何把云建立起来，其核心关注点在虚拟化、分布式存储、虚拟网络、云化服务管道里等。2018年更多客户考虑或推进两地三中心方案、多云管理方案，此外云安全体系、容器等复杂方案也会在OpenStack云上的落地。

2018年OpenStack云上承载的业务，将从前期的开发测试类业务向运行生产类业务转化，从常规业务向大数据、AI类业务转化，因此对于云的稳定性、健壮性等都提出了更高要求。如何让OpenStack开箱即用，加速在企业中的落地仍需要整个业界为之努力。

机遇与挑战并存，不管是OpenStack社区还是商业厂商都需要对OpenStack有个清醒的认识。只有这样才能满足客户的需求，推动OpenStack市场的发展。

开放融合 OpenStack的“被集成”

OpenStack的出现，将开源、开放的思想带到云计算领域，并为云计算的发展掀开了新的篇章。开源对于企业级市场的颠覆性日益凸显，像OpenStack、Docker和KVM等开源技术已经被广泛用来构建下一代的基础设施。

如今，OpenStack已经从最初的虚拟化管理Nova和对象存储Swift两个项目，发展到包含虚拟化管理、SDN、SDS服务编排和容器管理等功能覆盖全面的开源项目集合，被主流操作系统、硬件服务器、存储、网络、安全厂商等全面支持或集成。同时，紧跟技术发展潮流，与容器、Kubernetes、机器学习相关的更多开源技术紧密合作，在更多行业、企业得到应用，满足其多样化的业务需求。

2017年，社区开始强调将OpenStack定位为集成引擎，这个集成是把OpenStack作为整个基础架构的核心框架去集成、对接和适配不同领域的应用。比如OpenStack社区一直在拥抱着容器，最近也发布了Kata Containers项目，另外与SDN、存储、自动化等领域的开放项目也在展开深度合作，在边缘计算、物联网、VR等一些新兴的应用场景也在不断地加大融合投入。

之所以OpenStack这样发展，主要是客户的需求驱动。客户往往需要一个云的整体解决方案、需要考虑涵盖计算、存储、网络、安全，此外还有服务运维、运营能力，甚至会要求与大数据PaaS平台对接。另外，行业客户受新技术趋势的影响，在现有云平台基础上希望尝试新技术方向，诸如DevOps、机器学习、人工智能等，这些都对云平台提出更高的融合需求。

OpenStack越来越强大的功能、高度活跃的社区以及逐步完善的生态给企业带来很大信心，使得OpenStack用户逐步从高技术水平的群体逐渐转向更多地普通用户，更多地普通企业也敢于把自己的业务甚至是核心业务架构在OpenStack之上，从而换取更大的灵活性、更低的成本和更高的效率，围绕OpenStack的生态圈也日益成熟，其自身也已成为开源云市场的不二之选。

所以，平台化和集成化是未来OpenStack未来发展的重要方向，OpenStack不光会成为云计算的载体，也会成为各种新技术的“试验田”，从而满足企业业务创新的需求，驱动行业数字化转型。

结语

不光是主流IT厂商，还是初创公司，围绕OpenStack的话题成为云计算市场不容回避的重要讨论。OpenStack不断发展，创新一直是其不变的基调，不断迭代的版本更新就是写照。未来，OpenStack将成为各种新技术和方案的集成平台，支持行业的业务创新。无论是新型创业公司，还是传统IT厂商，全都加足马力在此深耕，使得整个市场的竞争更加激烈。让我们共同见证OpenStack的成长和壮大。