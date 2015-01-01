从互联网＋到IT＋ 2017年神州信息要做这些事！

在这样的国家政策、IT创新需求增加和产业转型升级机遇的大背景下，神州信息明确了打造“IT＋”产业融合新业态的战略目标，即成为云时代的新型IT服务商和数据时代的产业互联网平台企业。

ZD至顶网服务器频道 04月19日 新闻消息（文/李祥敬）：随着国家两化融合的深入，“互联网＋”发展战略和“十三五”国家信息化规划的逐渐落地，运用新一代信息技术推动我国经济社会的转型发展成为重要的时代课题。

同时，云计算、大数据、物联网等新技术正逐步迎来空前的爆炸式增长。当前几乎所有的技术创新都是基于云计算的支持展开，大数据也成为各行各业发展的重要支撑，新一轮IT技术的快速发展和应用，带来了更多创新需求和市场空间。

在这样的国家政策、IT创新需求增加和产业转型升级机遇的大背景下，神州信息明确了打造“IT＋”产业融合新业态的战略目标，即成为云时代的新型IT服务商和数据时代的产业互联网平台企业。

具体而言，神州信息以云和大数据为驱动，构建“一中心（跨界数据融合服务中心）、两平台（企业融合服务平台和智慧农业服务平台）”，由此承载新型产业融合服务，做数据时代的产业互联网平台企业，打造“IT＋”产业融合新业态。

为了实现这一目标，未来神州信息努力成为云时代的新型IT服务商，帮助客户专注于业务本身，用IT手段提升价值。

郭为：神州信息处在一个最好的时代

神州控股董事局主席、神州信息董事长郭为

作为神州控股董事局主席、神州信息董事长郭为认为，国家在政策层面的发力，中国的科技企业迎来了又一个春天。云计算、大数据、人工智能、量子通信等新兴技术，也推动了整个信息技术产业进入高速发展期。

“技术的进步正在孕育一个新的爆点，大数据正驱动各产业的融合创新，将为我们的发展创造很好的条件。神州信息处在一个最好的时代。”郭为如是说。

郭为表示，数据资源越来越重要。未来，谁拥有数据源，谁拥有大数据，谁将在下一轮竞争占据领先优势。神州信息恰恰是在过去的发展中，利用大型行业的长期积累，拥有了很多行业大数据的资源，涉及农业、税务、工商、海关、金融等。

例如，神州信息在金融领域推出了国内首款面向“互联网＋”的银行IT应用架构，形成了五大产品族，发布了新一代分布式银行核心系统和互联网金融开放平台，有效支持互联网金融创新、大数据分析及智能银行等领域的创新与发展。

神州信息承建的金税三期“管理决策平台”实现了全国纳税大数据的大集中，基于大数据分析支撑国家税收治理改革。其中，税务云服务平台“乐税网”是便捷、高效、透明的专业财税服务在线交易平台，被称为财税服务领域的“天猫”。

此外，神州信息通过云计算、大数据等技术，全面整合政务网、物联网、互联网三类数据资源；通过信息资源云化、可视化、资产价值化、安全开放、创新服务等一系列措施建设的政务大数据中心，已成为智慧城市的大脑中枢，帮助各地政府落实行政审批改革，进一步实现信息惠民。

“未来的产业一定是与大数据相融合的产业，期待神州信息成为中国最重要的、拥有跨领域大数据资源的一家高价值公司。”郭为为神州信息的未来发展给出了这样的期待。

周一兵：打造“IT＋”产业融合新业态

正是基于以上洞察，神州信息确立了“IT＋”产业融合新业态的战略目标。

神州信息总裁周一兵

在神州信息总裁周一兵看来，在IT产业的技术和能力发生变化的同时，数据驱动和产业互联将构建新的服务形式、服务场景和业态，产生更加革命性的变化。

一方面是IT基础设施和业务的全面云化，云计算成为企业普遍采用的IT建设模式。全面云化，同时也将导致IT企业的业务模式发生变化。另一方面，数据已成为社会重要资产，成为信息化的能源。而这种资产，包括数据资产以及数据服务，将向第三方进行输出，实现变现。产业互联网的兴起，意味着金融、农业、制造、交通、教育等诸多传统领域都将进一步改变与重构，利用新技术提高行业协同的效率，并实现多行业融合和跨越式发展。

“所以，神州信息的战略定位与发展目标就是成为云时代的新型IT服务商和数据时代的产业互联网平台企业。”周一兵说。

首先，神州信息将运用云技术继续巩固和扩大IT服务的优势，并以云服务、智能运维服务、量子通信三个高增长支撑为突破口，扩大神州信息的服务优势，成为云时代的新型IT服务商。

周一兵表示，做云时代的新型IT服务商，神州信息要发力三大战略支撑：其一，发力云服务。神州信息将面向混合IT环境，为行业客户提供私有云、混合云及托管云服务，并以咨询先导、服务跟进的方式，加强云技术产品的研发，提升云服务能力，创新运营服务等云业务模式。

其二，发力智能运维服务。神州信息采用运维大数据和机器学习等技术，依托全生命周期管理、智能高效的服务交付平台，以自动化、智能化运维代替人工操作，提升运维服务能力和服务质量，并整合上下游服务资源，构建智能运维服务的新生态。据悉，神州信息已推出自动化运维、自动化测试等多种新服务，其中“自动化运维机器人”就受到了证券行业的热烈欢迎，市场占有率超过70%，并荣获了“中国证券业协会自主创新大奖”。

其三，发力量子通信服务。量子通信技术的产业化刚刚起步，作为国家重点投入的战略性新兴技术，量子通信技术具有数百亿的潜在市场空间，在金融、政务、能源、军工等领域有着广阔的应用前景。随着国家量子通信骨干网的建设、行业应用及网络运营的推进，量子通信产业将迎来快速发展。作为最早参与我国量子通信技术验证和应用推广的企业，神州信息未来将在国家相关主管部门的领导下，全面参与量子通信骨干网的构建和服务。同时，神州信息也将加强量子应用产品的研发，全方位推进量子通信技术的产业化发展。

其次，在纯粹的IT服务之外，神州信息将构建“一中心两平台”的产业服务业务布局，成为数据时代的产业互联网平台企业。一中心，即大数据跨界融合服务中心，将互联网数据、多行业数据进行跨界积累、整理、分析和应用，提供更具价值的深网大数据服务。两平台，即智慧农业服务平台和企业融合服务平台，运用跨行业的数据驱动服务创新，为400多万家农业新型经营主体提供农村管理、农业生产、农业交易等服务；为8700多万家企业提供所需的金融、税务、法律、工商、IT等专业服务。

写在最后

综上所述，2017年神州信息的战略可以概括为两大目标、三大支撑、一中心两平台。两大目标也就是做云时代的新型IT服务商和数据时代的产业互联网平台企业，三大支撑是云服务、智能运维服务、量子通信，一中心两平台就是大数据跨界融合服务中心、智慧农业服务平台和企业融合服务平台。

凭借在行业的积累，神州信息已经抓住了未来最重要的变革力量——数据。如何将数据进行价值兑现，肯定离不开IT支撑。依托在云和大数据的布局，神州信息已经走在了成为数据时代的产业互联网平台企业的路上。