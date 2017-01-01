IDC：今年用于云中部署的IT基础设施支出将增长10.9％

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告的最新预测，2018年云计算环境中部署IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）方面的总开支预计将达到523亿美元，同比增长10.9％。

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告的最新预测，2018年云计算环境中部署IT基础设施产品（服务器、企业存储和以太网交换机）方面的总开支预计将达到523亿美元，同比增长10.9％。其中，公有云数据中心将占到大部分，为65.9％，且年增长率最高，达到11.3％。外部私有云环境在云IT基础设施支出中占比13.0％，同比增长12.0％。本地私有云将在私有云IT基础设施支出中占比61.7％，同比增长9.1％。

2018年全球传统非云IT基础设施支出预计将下降2.0％，但仍在三大产品领域IT基础设施产品总支出中占大部分（54.7％），低于2017年的57.8％，比之前三年份额下降更快了。云环境在整个IT基础设施支出中所占的份额越来越大，这在所有地区都是普遍现象。

在云IT环境中，除存储平台之外的所有技术领域的支出预计将在2018年以两位数速度增长。以太网交换机和计算平台增长最快，分别为20.9％和12.4％，存储平台的支出将增长6.0％。在所有云部署模式（公有云、私有云外部部署和私有云内部部署）中，这三种技术的投资都有所增加。

长期来看，IDC预计外部云IT基础设施支出将以10.8％的年复合增长率（CAGR）增长，到2022年将达到557亿美元，其中公有云数据中心占比将达到83.6％，复合年增长率为10.6％，而外部私有云基础设施支出的复合年增长率为11.4%。加上本地私有云，云IT基础设施总支出的年复合增长率将达到10.9％，到2022年将超过非云IT基础设施的支出。内部部署私有云IT基础设施的支出年复合增长率为11.5％，同期内非云IT（本地和非本地）的支出年复合增长率为下滑2.7％。

IDC企业存储研究总监Natalya Yezhkova表示：“数字转型计划的不断扩展，使得全球范围内进一步采用基于云的解决方案。这将让IT基础设施买家群体也在不断发生变化。SaaS、PaaS和IaaS产品可满足企业广泛的业务需求和IT需求，从‘提升和转移’到新兴工作负载。因此，服务提供商对通过IT基础设施交付这些产品的需求正在稳步增加，这也让服务提供商成为计算、存储和网络产品的主要买家。”