遭遇腰斩：芯片巨头英特尔宣布不再举办IDF大会

英特尔已经宣布不再举办后续IDF大会。这意味着计划于2017年8月召开的下一届会议将直接被取消。相反，各位技术达人被邀请查阅intel.com上的文档，而x86 CPU巨头则继续专注于自身主业之外的内容

ZD至顶网服务器频道 04月18日 新闻消息： 过去二十年间，英特尔公司一直在旧金山湾区及周边召开一年一度的英特尔开发者论坛（IDF）。这一论坛原本定义为一项技术盛会，主要面向系统程序员、应用程序编写者以及硬件工程师。

然而，这一会议已经遭到腰斩：芯片巨头已经宣布不再举办后续英特尔开发者论坛大会。这意味着计划于2017年8月召开的下一届会议将直接被取消。相反，各位技术达人被邀请查阅intel.com上的文档，而x86 CPU巨头则继续专注于自身主业之外的内容。

英特尔方面于1997年在硅谷圣何塞召开了第一届英特尔开发者论坛，这里距离英特尔位于圣克拉拉的总部相去不远。而随着这一会议规模的不断扩大，其随后转向了旧金山商业区的莫斯康中心。十年之前，英特尔亦开始在大陆与台湾召开相关分会，不过近年来分会活动已经被取消，而如今美国的主会场亦不复存在。

芯片巨头今天在其官方网站上指出，“英特尔已经对自身会议活动进行了调整，并决定取消英特尔开发者论坛计划转而专注于其它方向。感谢您陪伴英特尔开发者论坛走过了近二十年美好时光！”

“英特尔在intel.com上提供大量资源，其中包括一整套由文档、软件及工具等专供设计师、工程师及开发者使用的资源与设计中心。与往常一样，我们的客户、合作伙伴以及开发者皆能够将您的问题提交至英特尔工作人员代表处。”

英特尔公司确实拥有大量内容翔实的网页，但英特尔开发者论坛仍然是旗下各位工程师们进行深度对话与难题解答的理想场合——在活动期间，参与者还能够在周边的酒吧与餐厅中与同业技术人员进行联网对接。你可以在这里就指令集、性能统计以及内存访问时间等问题获得说明; 不过英特尔如今发现在公开场合讨论这些纯技术主题显得太过乏味、尴尬甚至有些讨厌，因此宁愿选择私下开展交流。

除此之外，值得强调的是：芯片业务竞争者AMD也一直在利用英特尔开发者论坛实现自己的游击性营销。有一年，AMD方面在主办英特尔开发者论坛的莫斯康中心周边设置了四个免费咖啡摊，并向与会者发放免费T恤——这一举动令英特尔公司的员工愤怒不已。再有，AMD方面还邀请自世界各地飞来参加英特尔会议的新闻媒体代表参加其简报会，这同样引发了芯片巨头的强烈不满。

近年来，英特尔开发者论坛受到英特尔公司产品周期更新缓慢以及缺少核心内容的严重影响。这家处理器制造商痴迷于除作为处理器制造商角色外的几乎一切事物。事实上，英特尔方面似乎羞于继续作为芯片供应商亮相，转而在会议中公布大量物联网小装置、无人机、无线手环等等——对其最为关键的酷睿家族则仅是一笔带过。

无独有偶，目前众多技术巨头都在积极尝试将“软件”与“硬件”这类无聊的话题转化为数字生活方式的转型平台。

但这显然并非正确的防向。英特尔开发者论坛已经举办十余年，历经三任CEO，且其中确实为我们带来了大量有价值的资讯以及台上意外失败产品演示所引发的有趣瞬间。然而，这一盛会已经彻底与我们挥别，而留在我们脑海中的除了精彩的一幕幕之外，还有那些无聊的、与处理器完全无关的枯燥议题。