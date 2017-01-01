英特尔将旗下的Wind River软件业务出售给私募股权公司TPG

Wind River今天发布的新闻稿显示，芯片制造商英特尔签署了将Wind Rive出售给TPG Capital LP的协议。英特尔的子公司Wind River主打嵌入式系统软件的开发。

英特尔公司将出售Wind River，旨在加强旗下的核心重点领域资源。

Wind River今天发布的新闻稿显示，芯片制造商英特尔签署了将Wind Rive出售给TPG Capital LP的协议。英特尔的子公司Wind River主打嵌入式系统软件的开发。

收购的财务条款未披露。英特尔约十年前以8.84亿美元全部现金的交易形式收购了Wind River。

Wind River因打造VxWorks闻名业界。VxWorks是个适用于多个领域的轻量级操作系统。美国国家航空航天局(Nasa)的好奇号(Curiosity)火星探测器、网络设备、工厂机器人和许多其他类型的工业设备都用了VxWorks平台。 VxWorks也可用在与消费者接触的硬件上，例如医疗设备。

Wind River销售的VxWorks版本有两个，即基本版本和高级版本，高级版本扩展了核心功能集，外带额外安全和管理功能。此外，Wind River团队还提供一个Linux发行版，用于连接设备。

物联网快速增长，对这一类软件的需求可能会相当大，不过Wind River产品显然与英特尔的核心战略重点不太吻合。芯片制造商英特尔物联网集团高级副总裁兼总经理Tom Lantzsch在一份事先准备好的声明中表示，“此举旨在让我们更专注于与英特尔数据中心战略一致的增长机会。”

Lantzsch补充表示，英特尔计划与Wind River就软件定义基础架构方面的项目保持合作。Wind River转手TPG后将继续由现任领导团队负责运作。

私募股权公司TPG之前曾与英特尔就剥离McAfee网络安全部门达成一项协议。该交易是去年4月宣布的，TPG以31亿美元收购安全公司McAfee的51％的股份，并承诺再投资11亿美元。

Wind River总裁Jim Douglas表示，“TPG为Wind River提供了灵活性和财务资源，为我们作为独立软件公司实现安全、可靠和可靠的智能系统部署提供了多种增长机会。”此次收购预计将于第二季度完成。