三大组件与三大优势 SUSE发布CaaS平台为哪般？

为此，作为深耕开源市场的SUSE在近日发布了SUSE CaaS（容器即服务）平台，这是一款针对基于容器的应用程序与服务的开发和托管平台。

至顶网服务器频道 06月27日 新闻消息（文/李祥敬）：在当下，容器技术的热度不亚于夏日的骄阳。容器技术正在创新应用程序的开发和运行方式，然而各大企业并不想自己安装和维护设置复杂、安全性要求又高的容器基础架构，而是把精力集中在那些可为其业务带来价值的应用程序的开发工作上。

为此，作为深耕开源市场的SUSE在近日发布了SUSE CaaS（容器即服务）平台，这是一款针对基于容器的应用程序与服务的开发和托管平台。

SUSE首席技术官Thomas Di Giacomo

SUSE首席技术官Thomas Di Giacomo告诉至顶网记者，SUSE CaaS是SUSE软件定义式基础架构产品系列中的全新产品，它整合了开源技术，让IT运营和开发团队能够供应、管理以及扩展基于容器的应用程序和服务，从而更快地实现业务目标。

“SUSE CaaS提供了一款简单易用的容器基础架构解决方案，该解决方案有助于企业部署新一代云端原生的基于容器的应用程序并逐步移植传统和现有的应用程序。”Thomas说。

SUSE为什么要推出CaaS平台？

众所周知，现在容器技术和产品对企业来说已经不陌生。市面上的很多容器的技术、产品、解决方案都在市场当中得到了欢迎。

有需求就有市场，但是摆在企业面前的是容器技术的部署并不是那么“平易近人”。仅仅依靠开源产品其实并不能满足企业的需求。

当然有些技术能力强的公司可以非常成功地构建自己的容器堆栈，但是对于多数公司来说，它们其实还要依赖外部的供应商提供一个开箱即用的容器解决方案。

这些公司希望容器技术能够实现快速部署，并能够实现按需使用和消费。而且这些容器服务能够在企业内部进行私有部署或者是云端部署，以及在这些平台进行平滑迁移。

于是，SUSE CaaS平台的推出就“水到渠成”了。“SUSE一直以来在开源市场不断拓展自身的服务内容，特别是平台即服务的相关技术，现在我们把这些进一步进行拓展。”Thomas说。

SUSE公司副总裁，亚太区及日本总经理江永清

SUSE公司副总裁、亚太区及日本总经理江永清表示，大型企业用户和开发商在容器技术方面进行了积极的探索，容器服务的价值越发凸显。SUSE CaaS平台的推出就是为了加速这种价值的兑现。

“我们会在合作伙伴生态中拓展SUSE CaaS平台以及应用场景，帮助客户更好地利用容器技术提升开发与运维的效率。”江永清说。

的确，SUSE有着众多的软硬件合作伙伴，使得客户在使用SUSE CaaS平台解决方案时，在硬件、软件、云等各方面具备更大的自由度和可选择性。

SUSE CaaS平台有什么特色？

SUSE CaaS平台包含三大组件：利用Kubernetes的编制模块、一款针对微服务和容器的专用操作系统（SUSE MicroOS）以及配置功能。

Kubernetes是一个完整的容器编排解决方案，企业可以使用Kubernetes来实现生产级的编排。另外，Kubernetes是Linux基金会旗下的一个真正的开源项目，其已经成为容器以及容器编排的领先技术。

SUSE MicroOS是一个针对容器技术的“精简”系统，这样可以降低操作系统当中的脆弱性，从而提高整个系统的安全性。同时，在扩展性方面进行了优化，方便企业进行大规模部署。

Thomas表示，SUSE MicroOS得益于SUSE Linux Enterprise Server 操作系统，有着企业操作系统的安全性，也具备企业操作系统要求。SUSE MicroOS具备修复以及重启的能力，确保容器在运行过程当中不会出现宕机。同时，它也总是最实时更新的。

“总之，SUSE CaaS平台是一个产品集合，并不是单纯的Kubernetes或者操作系统。而且我们的产品简单、易用。”Thomas说。

正是这样的组合，SUSE CaaS平台具备了如下优势：

缩短上市时间。客户可以利用开盒即用的平台功能缩短产品上市时间，这些功能让客户能够利用生产级Kubernetes来进行编制、部署弹性容器服务、最大限度提升可移植性以及在可信的计算环境下进行开发。

提升运营效率，减少开发成本，最大化服务的可用性。借助部署管理任务的自动化提升运营效率，利用内置的容器工具集在应用程序的整个生命周期内实现对容器的支持。它可以提供诸多功能来管理预置注册表、创建容器镜像、安全地修补容器镜像、安全地展开协作以及使用来自SUSE Registry的可信镜像。

启用DevOps。改善应用程序寿命周期的管理。它利用单个统一的容器平台来弥合开发者与运营之间的鸿沟，有助于节省开发和运营时间。它还让用户能够轻松部署微服务，让配置与代码能够并存。

得益于在开源市场的长久深耕，以及合作伙伴的支持，还有丰富的行业经验，SUSE可以更好地把握客户需求，比如在安全、延展性、管理等方面。SUSE CaaS平台恰恰就是这样的一个产品。

比如SUSE与OpenStack社区保持了紧密的合作，OpenStack基金会主席Alan Clark告诉记者，SUSE与OpenStack社区之间的合作不仅仅是技术层面，在落地案例以及互操作性方面进行了诸多探索。

SUSE行业创新、新兴标准和开源总监，OpenStack基金会主席Alan Clark

“SUSE CaaS平台在公有云和Cloud Foundry上都可以运行，现在Kubernetes和OpenStack结合地非常好，我们希望把CaaS和OpenStack的优点进行很好的融合。”Alan说。

总之，在Thomas看来，SUSE CaaS平台继承了SUSE一个很重要的基因就是关注企业应用，SUSE非常关注安全性、稳定性和企业服务支持。

“SUSE的产品和解决方案具有显著的易用性和灵活性，非常注重和企业现有IT、方案、基础设施等的整合。大多数企业要么直接对现有应用程序进行容器化，要么采用现代微服务架构的方式。SUSE CaaS平台对这两种策略均能够提供很好的支持，我们可以针对客户的具体需求进行定制化，从而帮助企业提升业务敏捷性并降低其运营成本。”Thomas最后说。