英特尔宣布将Lustre贡献给开源社区，停止提供自有品牌Lustre

英特尔公司已经决定不再提供自有版本的Lustre文件系统——这套系统专门面向高性能计算场景，能够高效管理跨越庞大Linux集群的超级规模数据存储集合。英特尔公司技术计算项目（即英特尔旗下的高性能计算部门）总经理兼副总裁Trish Damkroger在本周发布了...

ZD至顶网服务器频道 04月19日 新闻消息：结合此前解散OpenStack研究团队以及取消英特尔开发者论坛的行为，我们似乎发现了一种模式。

英特尔选择这样的标题公布Lustre取消事宜

英特尔公司已经决定不再提供自有版本的Lustre文件系统——这套系统专门面向高性能计算场景，能够高效管理跨越庞大Linux集群的超级规模数据存储集合。

英特尔公司技术计算项目（即英特尔旗下的高性能计算部门）总经理兼副总裁Trish Damkroger在本周发布了一封邮件，向各合作伙伴及客户解释称：

从今天开始，英特尔公司将向开源社区贡献全部Lustre功能与增强特性。这将意味着我们不再提供英特尔品牌的Lustre版本，转而配合社区发行版将我们的努力成果与技术支持纳入其中。

这封电子邮件同时提到：“这些变更旨在增加英特尔公司在开源社区中的参与度，同时加快Lustre的技术创新。对于整个技术社区而言，这意味着参与者将能够更轻松地获得最新的稳定Lustre版本，同时迎来更快的技术路线图发展速度。”

Damkroger补充称，“英特尔公司将继续大力参与开发Lustre社区版本，并期望其能够与英特尔品牌版本一样为客户提供高质量成果。此外，英特尔公司还将把社区维护的版本作为长期稳定（简称LTS）版本进行发布，确保用户能够轻松获取最新最出色的版本选项。”

这里提到的LTS版本将为Lustre 2.10，计划于2017年5月发布。英特尔品牌Lustre的用户将获得帮助以完成2.10版本升级。英特尔方面还将继续保留其Lustre支持业务。

芯片巨头已经在GitHub上推出了其Hadoop Adapter for Lustre与HPC Adapter for Mapreduce/Yarn（简称HAM）等项目。Damkroger承诺称，未来英特尔还将发布更多相关代码成果。

那么这一切是否重要？

Lustre的用户对此可能并不太在乎。目前社区版本正在快速发展，并将继续受益于英特尔公司的大力投入。事实上，芯片巨头确实有理由保持Lustre项目的参与度，从而保证高性能计算客户继续忠诚于至强处理器家族——而不致被ARM的小功率芯片所拉拢。另外值得强调的是，高性能计算社区对于深度文件系统的核心亦拥有一定了解，因此应该有能力使用并集成英特尔公司持续投入至Lustre代码库当中的开发成果。从长久角度来看，尽管文件系统已经失去了可观的商业发展前景，但其仍然拥有相当顽强的生命力。

不过作为一种重要象征，这亦意味着英特尔方面作出了一项重大决定。英特尔公司已经放弃了OpenStack合作协议，同时取消了自身开发者论坛大会。而此次叫停自有Lustre发行版及一系列其它变更行为则类似于春季大扫除。结合在人工智能领域作出的精简举措，看起来英特尔公司正在进行着重大的运营思路调整。