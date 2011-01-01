戴尔服务器从东芝处获得闪存助力

作为东芝NAND芯片与SSD业务实力的直接体现，戴尔公司决定在其PowerEdge 13G服务器上采用东芝HK4 SSD，旨在进一步提升产品速度并添加加密选项...

ZD至顶网服务器频道 04月19日 新闻消息：作为东芝NAND芯片与SSD业务实力的直接体现，戴尔公司决定在其PowerEdge 13G服务器上采用东芝HK4 SSD，旨在进一步提升产品速度并添加加密选项。

HK4是东芝公司于一年多前公布的一款2.5英寸、6 Gbps SATA SSD产品。其采用15纳米NAND制程以及MLC（即二层单元）布局，且产品线中提供读取优化型（HK4R，支持每天一次全盘写入）与使用寿命优化型（HK4E，支持每天三次全盘写入）等版本。其中HK4R提供的容量选项包括240 GB、480 GB、960 GB以及1.92 TB，而HK4E则提供200 GB、400 GB、800 GB以及1.6 TB容量选项。

戴尔方面将充分发挥HK4R与HK4E的全部固有优势。其还将发布两款驱动器的1.8英寸版本，主要作为引导盘使用。不过1.8英寸版本在参数方面将有所下降。

东芝公司的一位发言人表示：“戴尔目前提供6 Gbps SATA，但我们正作为另一家主要供货商加入（目前我们为两大主要供应商之一），为戴尔带来理想的性能表现，同时提供SED（自加密驱动器）与1.8英寸版本方案选项。戴尔将我们列为5 Gbps企业级SATA供应商的帝王怀其SAS发展计划无关。东芝公司目前亦为两家主要12 Gbps SAS方案供应商之一。”

上述OEM合作协议亦侧面证明了东芝公司存储器业务的巨大价值——这部分业务目前正在谋求整体出售。