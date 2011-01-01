科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

ZDNet服务器频道戴尔服务器从东芝处获得闪存助力

戴尔服务器从东芝处获得闪存助力

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

作为东芝NAND芯片与SSD业务实力的直接体现，戴尔公司决定在其PowerEdge 13G服务器上采用东芝HK4 SSD，旨在进一步提升产品速度并添加加密选项...

作者：孙斌 来源：ZD至顶网服务器频道 【编译】 2017年4月19日

关键字：东芝 戴尔

ZD至顶网服务器频道 04月19日 新闻消息：作为东芝NAND芯片与SSD业务实力的直接体现，戴尔公司决定在其PowerEdge 13G服务器上采用东芝HK4 SSD，旨在进一步提升产品速度并添加加密选项。

HK4是东芝公司于一年多前公布的一款2.5英寸、6 Gbps SATA SSD产品。其采用15纳米NAND制程以及MLC（即二层单元）布局，且产品线中提供读取优化型（HK4R，支持每天一次全盘写入）与使用寿命优化型（HK4E，支持每天三次全盘写入）等版本。其中HK4R提供的容量选项包括240 GB、480 GB、960 GB以及1.92 TB，而HK4E则提供200 GB、400 GB、800 GB以及1.6 TB容量选项。 

戴尔服务器从东芝处获得闪存助力

戴尔方面将充分发挥HK4R与HK4E的全部固有优势。其还将发布两款驱动器的1.8英寸版本，主要作为引导盘使用。不过1.8英寸版本在参数方面将有所下降。

东芝公司的一位发言人表示：“戴尔目前提供6 Gbps SATA，但我们正作为另一家主要供货商加入（目前我们为两大主要供应商之一），为戴尔带来理想的性能表现，同时提供SED（自加密驱动器）与1.8英寸版本方案选项。戴尔将我们列为5 Gbps企业级SATA供应商的帝王怀其SAS发展计划无关。东芝公司目前亦为两家主要12 Gbps SAS方案供应商之一。”

上述OEM合作协议亦侧面证明了东芝公司存储器业务的巨大价值——这部分业务目前正在谋求整体出售。

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

综合评分：8.28 分
云能力：7.7 分
营业额：620.7亿美元[2011]
云服务：戴尔 Poweredge C系列云计算服务器

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号