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Tower ProLiants之征途：HPE在中小企业空间叫板戴尔及白盒帮

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惠普企业（HPE）推出特殊低价优惠和更快的交货方案，在桌面和塔式服务器空间出招对付戴尔及白盒帮。

作者：The Register 来源：至顶网服务器频道 2018年2月7日

关键字： 戴尔 HPE

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惠普企业（HPE）推出特殊低价优惠和更快的交货方案，在桌面和塔式服务器空间出招对付戴尔及白盒帮。

Tower ProLiants之征途：HPE在中小企业空间叫板戴尔及白盒帮

HPE推出的优惠含有通过渠道合作伙伴提供一系列入门级塔式服务器、软件和Pointnext服务。

此举旨在增加合作伙伴的销售周期、改善附加销售及简化配置SMB套件所需的SKU数字。

HPE推出的优惠方案基于一套简化过的ProLiant Gen 10塔式服务器：

  • ML110单处理器服务器
  • ML350双处理器服务器
  • MicroServer——AMD Opteron CPU（2或4核）桌面子塔格式

方案亦包含ML30 Gen9单插座塔式服务器。

HPE告诉我们，简化意味着“特殊低价格”，客户可以购买或订阅，而且，这些产品总有存货并可以随时由合作伙伴快速发货。HPE称，快速发货即是说第二天，如果订单出得早，甚至同一天可发货。

客户可以用现有套件以旧换新进行现金返回交易。

作为HPE的惯招，这些优惠在世界各地的叫法不一样：

  • 北美：Smart Buy Express Offers（醒目购买快递产品）
  • 欧洲：Top Value Offers（顶级价值产品）

亚太地区和日本：Intelligent Buy Offers（聪慧购买产品）。

如果HPE的销售成本下降及单位出货量增加，那HPE应该就可以受益，而戴尔和白盒服务器发货商就会受影响。个别报价配置细节将在不久后提供给合作伙伴。

据我们的理解，这些不同的简化包、更低的价格、更快的发货几个月后将同样适用于ProLiant机架套件。

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