戴尔携AMD开展EPYC服务器之旅

戴尔公司日前推出使用AMD EPYC处理器的单插槽和双插槽机架式服务器及Xeon SP服务器系列产品。

戴尔公司日前推出使用AMD EPYC处理器的单插槽和双插槽机架式服务器及Xeon SP服务器系列产品。

业界存在EPYC处理器比同等Xeons（至强）更快的说法。

戴尔公司由PowerEdge AMD驱动的服务器有三款：R6415、R7415和R7425。这些产品与Round Rock公司服务器产品系列中的PowerEdge 14G R640和R740 Xeon SP服务器并存并继承了PowerEdge一般管理和功能的好处。

至强R640是个1U、双插座系统，而R740是2U、双插座系统。

R6415

R6415（技术规格PDF链接 http://topics-cdn.dell.com/pdf/poweredge-r6415_reference-guide_en-us.pdf）的定位是边缘计算服务器，是个1U系统，支持一个AMD Naples 插座SP3兼容处理器，最多可支持32个内核。R6415拥有8 x 2.5英寸SAS或SATA驱动器或4 x 3.5英寸驱动器或10 x 2.5英寸NVMe（SSD）驱动器。后几个驱动器不可以热插拔，R7415和R7425服务器也是如此。

据给出的参考指南，R6415配有单处理器及高达1TB的DRAM。笔者看到的幻灯片说是2TB：

我们曾问过戴尔哪个数是正确的。

R7415

R7415（技术规格PDF链接 http://topics-cdn.dell.com/pdf/poweredge-r7415_reference-guide2_en-us.pdf））是一款中档单插槽服务器，是个2U系统，支持一个AMD Naples 插座 SP3兼容处理器。R7415盒可容纳8 x 3.5英寸、12 x 3.5英寸、12 x 3.5英寸加 2 x 3.5英寸（背面）或24 x 2.5英寸SAS、SATA或NVMe驱动器（最多12个SAS/SATA/NVMe + 12 NVMe驱动器。）

内存最多达1TB（按技术规格）或2TB（幻灯片），我们曾要求戴尔澄清。

R7425

R7425主打高性能计算工作负载，是个2U系统，2插座的R7425（参考PDF指南链接http://topics-cdn.dell.com/pdf/poweredge-r7425_owners-manual_en-US.pdf）可配一对EPYC CPU，最多可配32个SAS、SATA或近线SAS硬盘驱动器或SSD以及最多24个NVMe闪存驱动器。R7425是三款里最大的盒子，最大内存为4TB。

性能

戴尔公司援引AMD公司的数据对EPYC和至强Skylake系统的等价成本做了比较：

这些数字显示了EPYC处理器系统比Skylake处理器系统具有更好的性价比。

HPE也在走EPYC路线

戴尔的竞争对手HPE去年11月推出使用一个或两个EPYC CPU的一款Gen 10 DL385服务器。这意味着32或64个内核及最大4TB的内存。

HPE当时曾表示基于EPYC双CPU 7601的DL385系统的SPECrate2017_fp_base（吞吐量）得分为257，SPECfp_rate2006得分为180，均高于SPEC发布的任何其他双插槽系统的得分。

与之相比，采用双至强Gold 6152 22核CPU的至强 DL380的SPECrate2017_fp_base得分为197。

戴尔EPYCs的得分想必与同等Xeon相若。

价格：R6415起步价2179.00美元，R7415为2349.00美元，R7425为3819.00美元。三款系统面向全球供货。