 东芝宣布14 TB氦气填充式驱动器驱动器正式上市

东芝公司已经凭借着一款非叠瓦式14 TB驱动器正式进军氦气填充磁盘驱动器市场。

至顶网服务器频道 12月09日 新闻消息： 西部数据公司的14 TB UltraStaar Hs是一款氦气填充，且采取叠瓦式磁记录（简称SMR，即部分磁道相互重叠）技术的驱动器。与传统PMR技术相比，SMR能够将容量提升2 TB，但需要牺牲掉一部分磁盘写入性能。

而东芝公司此次公布的MG07则完全不存在这种局限。

其采用8块存储碟片，总容量为12 TB; 9存储碟片版本的总容量则为14 TB，这意味着每盘面密度为1.555 TB。这可以说是对其前代MG06驱动器的一次直接升级，且MG07采用7200转加每秒6 Gbit SATA接口的组合。东芝公司在采访中指出，这款新产品的每GB功耗仅为上代MG06的一半。此外，这款驱动器目前已经开始向潜在客户提供测试样品。

东芝MG07 ACA系列14 TB磁盘驱动器

目前我们尚不清楚这款产品的缓存大小以及持续传输速率水平。不过按照10 TB版本MG06的256 MiB与每秒237 MiB来看，预计新的MG07应该会有所提升。

IDC公司磁盘驱动器研究副总裁John Rydning指出，这是“目前市面上适用于现有服务器以及存储系统架构的容量最高的磁盘驱动器产品。”就是这样，东芝，干得漂亮！