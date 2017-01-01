聚焦三大场景 戴尔易安信中国首发基于AMD EPYC（霄龙）处理器的服务器新品

作为现代化数据中心的基石，业内领先的戴尔易安信第14代PowerEdge服务器新增基于AMD EPYC（霄龙）处理器的产品组合。

作为现代化数据中心的基石，业内领先的戴尔易安信第14代PowerEdge服务器新增基于AMD EPYC（霄龙）处理器的产品组合

戴尔易安信于中国首发三款搭载AMD EPYC（霄龙）处理器的第14代PowerEdge服务器产品

戴尔易安信扩充强大的企业级单路和双路服务器产品组合，为新兴工作负载的部署化解成本障碍

在边缘计算环境中，每部署一个4节点vSAN集群，总体拥有成本最高可降低20%，现在可以通过vSAN就绪节点 (vSAN Ready Nodes) 的形式获得

戴尔易安信今日宣布扩展行业领先的第14代PowerEdge服务器产品组合，于中国率先发布三款面向软件定义环境、边缘计算和高性能计算的服务器，旨在凭借先进技术与创新产品组合为中国客户提供更丰富的选择，以捕捉数字化转型带来的全新机遇。作为戴尔易安信第14代PowerEdge服务器系列中的最新成员，PowerEdge R6415、PowerEdge R7415和PowerEdge R7425提供全新功能来满足现代化数据中心严苛的工作负载要求。这三款机架式服务器均采用AMD EPYC（霄龙）处理器，能够帮助客户构建高度可扩展的平台，同时大幅降低总体拥有成本。

图：戴尔易安信发布搭载第AMD EPYC（霄龙）处理器的第14代PowerEdge服务器产品组合。左起依次为：戴尔易安信大中华区服务器产品市场总监周俊杰，戴尔易安信全球副总裁、大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平， 戴尔易安信服务器产品研发资深副总裁Jim Leftwich，戴尔易安信服务器解决方案产品与市场营销资深副总裁Ravi Pendekanti， AMD全球副总裁兼数据中心与嵌入式解决方案事业部总经理Scott Aylor，戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士，AMD全球副总裁、大中华区总裁潘晓明，戴尔易安信服务器解决方案产品与市场营销副总裁Brian Payne

戴尔科技集团大中华区总裁黄陈宏博士表示：“中国是戴尔科技集团在全球的第二大市场，今天我们选择在中国进行第14代PowerEdge AMD服务器全球首发，也是为了更加贴近中国客户，凭借卓越的性能优势，持续为中国客户带来多元化的选择，帮助客户从容迈向数字化转型之路。”

戴尔易安信服务器解决方案产品与市场营销资深副总裁Ravi Pendekanti 表示：“作为现代化数据中心的基石，我们的用户期待戴尔易安信 PowerEdge服务器帮助他们更快速、更深入地推动创新。随着客户部署更多的物联网解决方案，他们需要具有高性能和灵活性的边缘计算能力，以将数据转化为实时的洞察力。今天全新推出的服务器产品就能够充分满足客户的这些需求，同时帮助他们降低总体拥有成本。”

AMD EPYC（霄龙）处理器的创新与 PowerEdge服务器的领先技术相结合，所提供的计算能力可以极大地增强对新兴工作负载的支持。AMD EPYC（霄龙）处理器最高可达32个核心（64个线程）、8个内存通道和128个PCIe通道，为当下软件定义的生态系统提供高灵活性、高性能和安全保障。

AMD全球副总裁兼数据中心与嵌入式解决方案事业部总经理Scott Aylor 表示：“我们非常高兴再次与戴尔易安信合作，将EPYC（霄龙）处理器嵌入最新一代PowerEdge服务器，使我们能够为客户提供更高的可扩展性和更具优势的总体拥有成本。戴尔易安信全新的服务器产品专为软件定义存储和异构计算等新兴工作负载而设计，并充分利用了AMD EPYC（霄龙）处理器的强大性能。一直以来，戴尔易安信都将服务器生态系统与客户需求放在首位，此次合作对我们而言只是个开始，未来我们将共同开发创新解决方案，开启数据中心增长和性能的全新篇章。”

技术的飞速发展和普及，导致新兴工作负载的规模与范围不断扩大。这些工作负载对系统和功能提出了新的需求，进而加速NVMe、FPGA和内存数据库等技术的发展和普及。PowerEdge R6415、PowerEdge R7415和PowerEdge R7425 能够随客户工作负载的增长而纵向扩展，并能够灵活地支持现代化数据中心。

与所有第14代PowerEdge服务器相同，新的服务器产品将继续提供可扩展的业务架构和智能自动化，并支持iDRAC9和Quick Sync 2管理。集成安全性是所有需求中的重中之重，戴尔易安信PowerEdge服务器的集成网络弹性架构安全功能能够使其在服务器生命周期内严密地保护客户业务和数据。

这些服务器拥有为数据库管理系统（DBMS）和分析工作负载灵活性而加强的最高4TB内存，并针对如下数据中心环境进行了进一步优化：

边缘计算部署——1U单路、高度可配置的戴尔易安信 PowerEdge R6415服务器最高可配备32个核心，提供密度极高、可横向扩展的计算功能，并通过多达10个PCIe NVMe驱动器实现了存储灵活性。

软件定义存储部署——2U单路的戴尔易安信 PowerEdge R7415是首个经认证的采用AMD EPYC（霄龙）处理器的vSAN就绪节点（vSAN Ready Nodes）服务器平台，在边缘计算环境中，每部署一个4节点vSAN集群，总体拥有成本最高可降低20% 。凭借128个PCIe通道，它可为云计算和虚拟化提供加速的东西向流量带宽。不仅如此，通过配置最高2TB的内存和最多24个NVMe驱动器，相比于采用传统存储，客户仅需以占原先一小部分的成本就能够实现存储效率的大幅提升，并可快速扩展。

高性能计算——2U双路的戴尔易安信 PowerEdge R7425服务器为计算流体力学（CFD）等高性能工作负载提供最高可达25%的绝对性能提升，最高可达64个核心使其能够通过密集的GPU或FPGA功能提供高带宽。在标准的基准测试中，这款拥有高内存带宽及核心密度的服务器在广泛的高性能工作负载上都呈现出了卓越的测试结果。

采用AMD EPYC（霄龙）处理器的全新PowerEdge服务器将通过全球渠道合作伙伴销售，将为客户提供更多更丰富的PowerEdge服务器解决方案选择，以优化覆盖各类工作负载的广泛配置。

供货信息：

戴尔易安信PowerEdge R7425、R7415、R6415即日起在大中华区市场发售。

基于戴尔易安信PowerEdge R7425、R7415、R6415的vSAN就绪节点（vSAN Ready Nodes）即日起在大中华区市场发售。

客户引言：

“Packet致力于提供最新、最好的基础设施解决方案，满足全球各地的SaaS平台和企业用户对性能的渴求。我们很高兴与AMD和戴尔易安信合作，引入戴尔易安信PowerEdge R6415服务器，采用运行AMD EPYC（霄龙）处理器的业界领先服务器平台 将为首个裸机云解决方案赋能，并为我们的横向扩展与边缘部署奠定基础。”——Jacob Smith，Packet Hosting公司互动部门高级副总裁

“阿肯色大学菲耶特维勒分校的先进高性能计算中心运行分子动力学模拟开源代码LAMMPS（大型原子/分子大规模并行模拟器）。我们发现，配备AMD EPYC（霄龙）处理器的戴尔易安信PowerEdge R7415单路服务器的运行速度高于现有的双路服务器，充分满足我们对更高带宽和额外核心的持续性需求，同时也降低了能耗和占地面积。”——David Chaffin，阿肯色大学菲耶特维勒分校高性能计算总监

“配备AMD EPYC（霄龙）处理器的戴尔易安信服务器非常适用于多核应用。针对并行代码和基于OpenMP的代码，其性能可非常顺畅地横向扩展。凭借大量的PCIe通道，这些服务器提供了更高的单路存储和网络吞吐量。此外，全新AMD EPYC（霄龙）处理器对AES加密和SHA-2编码的硬件支持使其非常适用于托管VPN服务。”——高性能计算与研究团队，Nikhef（荷兰国家亚原子物理学研究院）