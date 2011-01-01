革新工作流 NVIDIA Quadro打造超算工作站

如果说以上只是Quadro GPU的应用场景拓展，那么在NVIDIA专业可视化业务高级总监Sandeep Gupte看来，透过Quadro GPU，NVIDIA的愿景是希望能够通过打造超算工作站，简化设计工作流程。

ZD至顶网服务器频道 04月20日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，InfoComm China 2017展会在北京举行。作为亚太地区最具权威权威性、最具规模的专业视听、信息技术与系统集成技术展会，InfoComm China吸引了众多的厂商参与。NVIDIA也携其由高端GP100领衔的最新NVIDIA Quadro Pascal架构GPU亮相。

目前，设计、工程和其他领域的工作流程正在快速发展，虚拟现实和深度学习等技术都在改变可视化、仿真和VR工作流程。基于Pascal架构的全新NVIDIA Quadro产品阵容提供了一个企业级的视觉计算平台，简化了设计和仿真工作流程，性能达到上一代产品的两倍，且具有超快速内存。

Quadro在专业显卡领域的表现是毋庸置疑的，NVIDIA中国区高级市场总监刘念宁表示，Quadro的市场份额已经超过90%。但是NVIDIA并没有止步于此，而是拓展Quadro更多的应用场景。

新一代基于Pascal架构的Quadro GPU包括GP100、P4000、P2000、P1000、P600和P400，还有P5000/P6000，进一步丰富了整体NVIDIA Quadro Pascal架构产品线，能够助力数百万的工程师、设计师、研究人员和艺术家：

统一仿真、HPC、渲染和设计——GP100将前所未有的双精度性能与16GB的高带宽内存（HBM2）相结合，因此用户可以在设计过程中进行仿真，并以前所未有的速度采集逼真的多物理场仿真。客户能够将两个GP100 GPU与NVLink技术相结合，并扩展到32GB的HBM2，以在单一工作站上创建庞大的可视化计算解决方案。

探索深度学习——GP100提供超过20TFLOPS的半精度计算，可谓在Windows和Linux环境中进行深度学习的理想开发平台。

将VR集成到设计和仿真工作流程中——VR认证的Quadro GP100和P4000具有创建详细、逼真、沉浸式环境的能力，能够大规模实现更加宏大、更加复杂的设计体验。

尽享照片级真实感设计的优势——基于Pascal架构的Quadro GPU渲染照片级真实感图像的速度为CPU的18倍。

创建广阔的可视化工作区——可在多达四个5K显示器上以高分辨率和HDR颜色显示数据。

经济高效地构建超高分辨率及多显示屏配置——通过将多达8个P4000 GPU和两个Quadro Sync II显卡相结合，可通过单一机箱实现多达32个4K显示器的配置。

打造超算工作站，简化设计工作流程

如果说以上只是Quadro GPU的应用场景拓展，那么在NVIDIA专业可视化业务高级总监Sandeep Gupte看来，透过Quadro GPU，NVIDIA的愿景是希望能够通过打造超算工作站，简化设计工作流程。

NVIDIA专业可视化业务高级总监Sandeep Gupte

在传统的设计流程中，我们需要使用传统工作站进行设计、渲染等，数据在工作站、服务器、屏幕墙之间流动。“现在有了Quadro驱动的超算工作站之后，你可以让数据足不出户，在自己的桌面工作站上实现可视化、仿真照片级的真实感和虚拟现实，而不用把数据来来回回地传送。”Sandeep Gupte说。

凭借Quadro产品家族的这些新产品，工程师、设计师、研究人员和艺术家可以简化设计的工作流程，能够让自己从传统的工作站与工作方式中解脱出来，而使桌面工作站变成您个人的超级计算机。

Quadro可以应对多种工作场景，GP100对于计算机辅助工程（CAE）行业来说是非常完美的产品，可以实现照片级真实的渲染。

对于常规的产品渲染工作流程，首先是CAD设计，第二步对数据进行前处理，第三步是进行仿真，这一步其实非常难：一是耗时很长，二是对于计算能力的要求和需求非常大。然后根据测试下来的结果，还要去进行设备的微调，调完之后整个的过程要循环往复地再次开展。

而设计师的梦想是什么呢？首先，完全的真实感。这就意味着要跟现实世界中的材料完全一样。另外一方面，需要对设计的仿真。也就是说，一个设计师的梦想分为两部分：一是要全面地贴合实际，二是让自己的设计能够被仿真。因此，为了帮助设计师们梦想成真，NVIDIA提出来基于现实的设计。

“GP100的独特之处是能够一卡两用，既能做设计，也能做仿真。如果你的系统中用的是Quadro GP100这样的产品的话，您设计完了以后就用它进行仿真，这个时候很快就能够完成。结果返回来，您可以接着去设计下一项内容。这样可以大大地提升设计师的效率。”Sandeep Gupte介绍说。

对于目前比较火热的VR技术，Quadro将其集成到设计和仿真工作流程中。其实VR虚拟现实需要区分所谓的专业VR和消费VR，所谓消费级的虚拟现实就是用虚拟现实技术进行个人娱乐。专业VR是专业的工作人员用虚拟现实技术开展工作，成为他们工作流程中的一部分。

英伟达中国区销售总监何犹卿表示，借助VR技术我们可以给用户提供一种一种沉浸式体验。VR技术在营造空间感、比例感中创造了不同反响的效果。比如说，专业人员可以用VR技术探索他的设计、培训应用，在设计过程中实现多人协作。

除了引入VR技术，Quadro还支持深度学习。应该说，GPU是深度学习的“座上宾”。现在人工智能非常流行，全球有很多行业已经开始应用人工智能。借助深度学习，Quadro支持生成式制造流程。

何为生成式制造流程？Sandeep Gupte介绍说，比如设计者要设计一把椅子，一般情况下需要通过CAD软件设计出两三个方案，然后交由决策者选择。而有了人工智能参与后，设计者仅需提出边界条件，例如承重多少，自重多少，尺寸如何等等，人工智能就可以自动生成出上百种的设计方案供决策者挑选，这不但有助于遴选出最佳的设计方案，还能大大的缩短设计的周期。

“除了桌面产品，NVIDIA也推出了全新的移动GPU，这样移动工作站的性能就能和桌面工作站并驾齐驱，专业人员也没有必要再去权衡取舍，他可以自主选择紧凑的移动工作站还是希望要一个桌面的工作站，从而就不用在性能上打折扣。”Sandeep Gupte说。

广泛的业界支持 NVIDIA推QUEST计划

目前，OEM合作伙伴已经支持基于Pascal架构的全新Quadro GPU。比如基于Pascal架构的全新Quadro显卡为戴尔Precision 7720这一功能最强大的移动工作站提供了有力的技术支持，使其成为同类产品中首个VR 认证笔记本。

HP Z台式工作站产品系列将全面支持Quadro Pascal架构，联想ThinkStation P910借助多达三个NVIDIA GP100 GPU，能够为工作站用户提供无与伦比的性能，让深度学习、人工智能和仿真领域的客户能够实时处理更多数据。

另外，基于Quadro的嵌入式系统开发计划（Quadro Embedded System Program）最近也开始向中国开发者开放。企业在申请并加入了QUEST计划后，将会与NVIDIA一起合作开发相应系统，除了GPU外，NVIDIA还会提供设计包（Design Kit）、SDK、样本代码、训练等。该项目免费，并且没有设置申请人数限制，但是由于企业将与NVIDIA紧密合作，所以会仔细审核评估申请者。