将AI引入专业图形领域 NVIDIA Quadro GV100并不只是显卡，而是视觉计算平台

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至顶网服务器频道 04月17日 新闻消息（文/李祥敬）：在近日举行的2018中国国际视听集成设备与技术展（InfoComm China 2018）上，NVIDIA展出了旗下搭载NVIDIA RTX技术的最新Volta架构Quadro GV100 GPU。当GV100 GPU与NVIDIA RTX技术结合，能够在运行专业设计及内容创作类应用程序的同时，实现实时的计算密集型光线追踪。GV100和NVIDIA RTX技术借助真实世界般的光线和物理属性，能够实现栩栩如生的光照、反射和阴影效果，并以前所未有的速度，实现电影级画质的渲染。
Quadro GV100具有32GB内存，且可借助NVIDIA NVLink互联技术，通过并联两块Quadro GPU扩展至64GB，在所有适用于此类应用的平台中其性能最高。GV100基于NVIDIA Volta GPU架构，可提供每秒7.4万亿次浮点运算的双精度性能、每秒14.8万亿次浮点运算的单精度性能、以及每秒118.5万亿次浮点运算的深度学习性能。
NVIDIA Quadro GV100适用于制造业、传媒娱乐、医疗、建筑、工程和施工、油气、科学可视化、软件开发等领域，能为创意和技术专业人士、软件开发人员及数据科学家提供更高的计算、渲染和深度学习性能，以及卓越的显存容量及可扩展性，满足新一代设计和可视化工作流程的需求。
NVIDIA专业可视化业务高级总监Sandeep Gupte
NVIDIA专业可视化业务高级总监Sandeep Gupte告诉记者，Quadro GV100体现了NVIDIA拥有强大的计算能力来支持专业图形计算，同时也将AI的深度学习能力引入到了专业图形领域。“Quadro指的并不只是显卡，而是视觉计算平台。”
GPU作为一种不同于CPU的产品，近年来在深度学习，人工智能等领域大放异彩。而NVIDIA Quadro GPU在专业图形领域的表现也是可圈可点的，比如在最近几年的奥斯卡特效电影当中，我们都能够找到Quadro GPU的身影，比如今年的奥斯卡最佳特效影片《银翼杀手2049》。
NVIDIA在设计每款产品时，都会首先与各行各业中的客户沟通其需求。他们都追求超高保真度的模型，期望沉浸式的开发环境，并希望通过AI来提升自身的竞争性优势。而这正是NVIDIA推出全新NVIDIA Quadro GV100 GPU以革新工作站的背后驱动力。
Sandeep表示，Quadro GPU能够支持专业图形计算的发展，比如传统CAD、CAE领域的创作。另外就是Quadro GV100首次将NVIDIA在专业图形计算上的优势与人工智能相结合。
谈及Quadro GV100背后的黑科技， GV100基于Volta架构，采用HBM2，通过NVLink技术实现显存得以翻倍，性能得以提高。同时，GV100搭载了Tensor Cores计算单元，实现人工智能加速。而在光线处理方面，NVIDIA RTX技术利用实时光线追踪可视化技术，重塑了工作站。
Sandeep介绍说，NVIDIA RTX Technology是在Volta架构GPU基础之上进行加速的一款软件。RTX Technology软件和Volta GPU硬件进行“软硬结合”，就使得实时的光线追踪成为可能。而NVIDIA OPTIX AI DENOISER实现实时AI去噪。“启用AI DENOISER之后，20帧能够达到的画质，如果关闭降噪技术，需要290帧才能达到。”
幻维数码市场总监郑昊
幻维数码市场总监郑昊表示，我们拿NVIDIA上一代的旗舰产品P6000和最新GV100进行了对比。按照目前的技术，原来一个效果图处理需要三天的话，可能现在的处理时间会变成几个小时。
另外，需要强调的是通过Quadro能够实现NVIDIA GPU CLOUD（NGC）的支持，研究人员和数据科学家可以轻松访问全面的GPU 优化的软件目录，让人工智能开发者能够快速访问深度学习框架。而那些通过工作站来使用Quadro的用户能够快速、高效地进行人工智能的开发和训练。
此外，在边缘聚合推理例如监控应用，摄像头会形成很多来源的视频信息数据。这么多的视频流都可以聚合搭载在Quadro GV100的工作站上。通过运用人工智能，可以去识别事故中的各个对象，然后在工作站本地就可以进行快速处理。
Sandeep表示，目前GV100在nvidia.com上可订购，OEMs和渠道伙伴也在本月初开始出货。而中国有两家NVIDIA渠道伙伴：丽台和INGRAM。另外惠普、戴尔、联想已经在他们各自系统当中搭载GV100。
如果说Quadro GV100非常强大，那只是技术和产品上的优势。其实NVIDIA Quadro并不只是显卡，而是视觉计算平台。Sandeep表示，Quadro包括：
除此以外，NVIDIA Quadro注重与合作伙伴一同打造视觉计算平台的生态系统；提供各种各样的开发工具和企业级工具：如DisignWorks、VRWorks，能够助力用户创建VR的体验；还有ComputeWorks，实现超算的应用；还有监控和管理的工具；支持像Adobe、AUTODESK和达索、西门子等等厂商的产品。
Sandeep说，NVIDIA Quadro代表了NVIDIA在视觉计算平台的生态构建。为了帮助用户能够完美使用上GV100的最新技术，NVIDIA与软件合作伙伴进行合作，包括像Chaos Group 、Maxwell、Redshift、Octane、Clarisse等制作渲染器的公司，帮助他们充分利用Quadro GV100去优化他们的渲染器。同时，NVIDIA与独立的软件公司，像Autodesk、达索、Adobe等等，帮助他们充分利用GV100来加速其应用。
NVIDIA全球副总裁沈威
对于中国市场的布局，NVIDIA全球副总裁沈威表示，中国市场潜力巨大，NVIDIA对中国市场极其重视。
“现在中国越来越多的设计师、艺术家和建筑师都在使用NVIDIA技术进行创作，Quadro GV100这款产品就是为他们打造的。我们对GV100的应用前景充满期待，所以在GTC发布Quadro GV100之后首先把产品带到中国来。”Sandeep如是说。
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