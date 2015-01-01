将AI引入专业图形领域 NVIDIA Quadro GV100并不只是显卡，而是视觉计算平台

在近日举行的2018中国国际视听集成设备与技术展（InfoComm China 2018）上，NVIDIA展出了旗下搭载NVIDIA RTX技术的最新Volta架构Quadro GV100 GPU。

至顶网服务器频道 04月17日 新闻消息（文/李祥敬）：在近日举行的2018中国国际视听集成设备与技术展（InfoComm China 2018）上，NVIDIA展出了旗下搭载NVIDIA RTX技术的最新Volta架构Quadro GV100 GPU。当GV100 GPU与NVIDIA RTX技术结合，能够在运行专业设计及内容创作类应用程序的同时，实现实时的计算密集型光线追踪。GV100和NVIDIA RTX技术借助真实世界般的光线和物理属性，能够实现栩栩如生的光照、反射和阴影效果，并以前所未有的速度，实现电影级画质的渲染。

Quadro GV100具有32GB内存，且可借助NVIDIA NVLink互联技术，通过并联两块Quadro GPU扩展至64GB，在所有适用于此类应用的平台中其性能最高。GV100基于NVIDIA Volta GPU架构，可提供每秒7.4万亿次浮点运算的双精度性能、每秒14.8万亿次浮点运算的单精度性能、以及每秒118.5万亿次浮点运算的深度学习性能。

NVIDIA Quadro GV100适用于制造业、传媒娱乐、医疗、建筑、工程和施工、油气、科学可视化、软件开发等领域，能为创意和技术专业人士、软件开发人员及数据科学家提供更高的计算、渲染和深度学习性能，以及卓越的显存容量及可扩展性，满足新一代设计和可视化工作流程的需求。

NVIDIA专业可视化业务高级总监Sandeep Gupte

NVIDIA专业可视化业务高级总监Sandeep Gupte告诉记者，Quadro GV100体现了NVIDIA拥有强大的计算能力来支持专业图形计算，同时也将AI的深度学习能力引入到了专业图形领域。“Quadro指的并不只是显卡，而是视觉计算平台。”

Quadro GV100的黑科技

GPU作为一种不同于CPU的产品，近年来在深度学习，人工智能等领域大放异彩。而NVIDIA Quadro GPU在专业图形领域的表现也是可圈可点的，比如在最近几年的奥斯卡特效电影当中，我们都能够找到Quadro GPU的身影，比如今年的奥斯卡最佳特效影片《银翼杀手2049》。

NVIDIA在设计每款产品时，都会首先与各行各业中的客户沟通其需求。他们都追求超高保真度的模型，期望沉浸式的开发环境，并希望通过AI来提升自身的竞争性优势。而这正是NVIDIA推出全新NVIDIA Quadro GV100 GPU以革新工作站的背后驱动力。

Sandeep表示，Quadro GPU能够支持专业图形计算的发展，比如传统CAD、CAE领域的创作。另外就是Quadro GV100首次将NVIDIA在专业图形计算上的优势与人工智能相结合。

谈及Quadro GV100背后的黑科技， GV100基于Volta架构，采用HBM2，通过NVLink技术实现显存得以翻倍，性能得以提高。同时，GV100搭载了Tensor Cores计算单元，实现人工智能加速。而在光线处理方面，NVIDIA RTX技术利用实时光线追踪可视化技术，重塑了工作站。

Sandeep介绍说，NVIDIA RTX Technology是在Volta架构GPU基础之上进行加速的一款软件。RTX Technology软件和Volta GPU硬件进行“软硬结合”，就使得实时的光线追踪成为可能。而NVIDIA OPTIX AI DENOISER实现实时AI去噪。“启用AI DENOISER之后，20帧能够达到的画质，如果关闭降噪技术，需要290帧才能达到。”

幻维数码市场总监郑昊

幻维数码市场总监郑昊表示，我们拿NVIDIA上一代的旗舰产品P6000和最新GV100进行了对比。按照目前的技术，原来一个效果图处理需要三天的话，可能现在的处理时间会变成几个小时。

另外，需要强调的是通过Quadro能够实现NVIDIA GPU CLOUD（NGC）的支持，研究人员和数据科学家可以轻松访问全面的GPU 优化的软件目录，让人工智能开发者能够快速访问深度学习框架。而那些通过工作站来使用Quadro的用户能够快速、高效地进行人工智能的开发和训练。

此外，在边缘聚合推理例如监控应用，摄像头会形成很多来源的视频信息数据。这么多的视频流都可以聚合搭载在Quadro GV100的工作站上。通过运用人工智能，可以去识别事故中的各个对象，然后在工作站本地就可以进行快速处理。

Sandeep表示，目前GV100在nvidia.com上可订购，OEMs和渠道伙伴也在本月初开始出货。而中国有两家NVIDIA渠道伙伴：丽台和INGRAM。另外惠普、戴尔、联想已经在他们各自系统当中搭载GV100。

Quadro GV100是视觉计算平台

如果说Quadro GV100非常强大，那只是技术和产品上的优势。其实NVIDIA Quadro并不只是显卡，而是视觉计算平台。Sandeep表示，Quadro包括：

可用于桌面工作站的PCI-E卡。

可用于移动工作站的GPU。

软件产品NVIDIA Quadro虚拟数据中心工作站软件（Quadro vDWS），让用户能够在数据中心的任何客户端运行虚拟化图形和计算工作负载。

除此以外，NVIDIA Quadro注重与合作伙伴一同打造视觉计算平台的生态系统；提供各种各样的开发工具和企业级工具：如DisignWorks、VRWorks，能够助力用户创建VR的体验；还有ComputeWorks，实现超算的应用；还有监控和管理的工具；支持像Adobe、AUTODESK和达索、西门子等等厂商的产品。

Sandeep说，NVIDIA Quadro代表了NVIDIA在视觉计算平台的生态构建。为了帮助用户能够完美使用上GV100的最新技术，NVIDIA与软件合作伙伴进行合作，包括像Chaos Group 、Maxwell、Redshift、Octane、Clarisse等制作渲染器的公司，帮助他们充分利用Quadro GV100去优化他们的渲染器。同时，NVIDIA与独立的软件公司，像Autodesk、达索、Adobe等等，帮助他们充分利用GV100来加速其应用。

NVIDIA全球副总裁沈威

对于中国市场的布局，NVIDIA全球副总裁沈威表示，中国市场潜力巨大，NVIDIA对中国市场极其重视。

“现在中国越来越多的设计师、艺术家和建筑师都在使用NVIDIA技术进行创作，Quadro GV100这款产品就是为他们打造的。我们对GV100的应用前景充满期待，所以在GTC发布Quadro GV100之后首先把产品带到中国来。”Sandeep如是说。