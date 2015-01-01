100名世界天才将用5天挑战罕见黑科技

给你5天时间，你可能来一场说走就走的旅行。但同样的时间，100位年轻超算天才却要在全球最顶级的超算赛事上，用世界99.99%的人一辈子都接触不到的超级计算机，做99.9%的人都看不懂的难题，尝试解读世界的诸多奥秘。

ZD至顶网服务器频道 04月20日 新闻消息： 给你5天时间，你可能来一场说走就走的旅行。但同样的时间，100位年轻超算天才却要在全球最顶级的超算赛事上，用世界99.99%的人一辈子都接触不到的超级计算机，做99.9%的人都看不懂的难题，尝试解读世界的诸多奥秘。4月24-28日，2017 ASC世界大学生超算竞赛（ASC17）总决赛将在国家超级计算无锡中心打响，从全球230只预赛队伍成功晋级的20只高校队伍的100位大学生，将化身科技"跑男"，用智慧与勇气、责任与团结去完成一次超级计算的"奔跑"。

20支队伍将在ASC17总决赛中迎来不同"关卡"任务的挑战。首先要完成的基本任务就是在3000W功耗约束下自行设计构建超级计算机，这一功耗水平相当于目前6台家用电脑。然而队员们却要在这样一台超级计算机上尝试准确预测出某座城市某一天的交通状况，完成2-3个物种从基因片段到完整染色体的"拼图游戏"，运行HPL和HPCG两项国际超算基准测试，以及完成一个当天才会公布的神秘赛题。

第一关的重头戏是人工智能! 赛题要求实现快速准确的人工智能算法来预测城市交通状况，这是未来实现城市无人驾驶出行的根基所在。比如说，当自动驾驶车辆应我们要求到达某个陌生的咖啡馆，人工智能的交通预测就可以对可到达目的地所有路线交通状况的评估后，智能判断出一条尽量躲避拥堵的最快路线。队员们需要用大量的数据训练机器，让它具备"预言"的超能力。

第二项挑战听起来动人心魄：参赛队选手需要在中国自主研发的全国产芯的全球最快超级计算机"神威·太湖之光"上，运行优化高分辨率海洋数值模拟MASNUM，该应用曾获得被誉为超算领域诺贝尔奖的"戈登·贝尔奖"提名。队员们的挑战任务是将MASNUM扩展到10000计算核心以上，这一规模超过2500台家用电脑性能之和。

第三道"关卡"则是在最新的计算机架构--融核平台上，运行大规模原子分子并行模拟器LAMMPS。这项挑战的意义在于模拟规模越大，模拟的结果越接近真实，比如说当科学家们研究某种新材料的特性时，观察单一或少量分子运动并无价值，上百万乃至上千万个分子同时运动的状态才能获得接近真实的材料数据。

科技"跑男"们的最终关卡任务是全英文的竞赛答辩，在这一终极关卡中，"颜值"并不能让评委对你另眼相看，"言之有道"才是让苛刻评委高分好评的王道。

在5天的时间里，100位超算天才将用全球最快的超级计算机尝试解决惠及到所有人的科学问题，这其间或许有争执、或许有泪水、或许有挫折。但重要的是，当他们寻找到接近世界真实的答案时，所有的付出都会是值得的，这就是科学的乐趣所在。

ASC 世界大学生超算竞赛(ASC Student Supercomputer Challenge)由中国发起组织，并得到亚洲及欧美相关专家和机构支持，旨在通过大赛平台推动各国及地区间超算青年人才交流和培养，提升超算应用水平和研发能力，发挥超算的科技驱动力，促进科技与产业创新，是目前全球范围内规模最大、参与人数最多的大学生超算赛事。ASC17由亚洲超算协会、浪潮集团、国家超算无锡中心和郑州大学联合举办。