华为宣布与红帽公司签署企业Linux OEM合作协议，这表明华为服务器成为红帽最高级别的合作伙伴，有利于双方联合为客户提供从红帽企业Linux OS购买到技术服务的完整、优质服务。

在汉诺威工业博览会上，华为宣布与红帽公司签署企业Linux OEM（Original Equipment Manufacturer）合作协议，这表明华为服务器成为红帽最高级别的合作伙伴，有利于双方联合为客户提供从红帽企业Linux OS购买到技术服务的完整、优质服务。该合作协议覆盖华为全系列服务器，包括机架、刀片、高密等服务器，以及KunLun开放架构小型机。

华为和红帽签署企业Linux OEM合作协议

华为IT服务器产品线总裁邱隆表示:“红帽与华为一直有良好的合作关系，本次华为和红帽签署OEM合作协议是双方合作的一个里程碑。通过华为服务器+红帽企业Linux操作系统的强强联合，向客户提供一流的技术产品和更具竞争力的解决方案，得以实现客户、红帽、华为的三方共赢。红帽在操作系统以及企业级解决方案方面拥有强大的专业经验，而华为服务器专注于高质量IT基础设施，面向未来华为和红帽将进一步深化合作，通过向客户提供创新及高性价比的产品和解决方案，共同成为企业ICT最佳合作伙伴。”

在签约仪式上，红帽公司亚太区高级副总裁兼总经理Dirk-Peter van Leeuwen表示:“为了给企业用户提供更多高效灵活的解决方案，红帽与华为公司紧密合作，用开源的力量促进企业ICT的创新。我们很荣幸与华为加强我们的合作关系，并期待着与华为持续的合作。”

红帽大中华区总裁张先民指出:“红帽是全球最大的开源技术解决方案供应商，在Linux等开源领域一直引领行业发展。采用Linux系统的企业级用户越来越多，双方的合作一方面是顺应市场趋势用户需要，另一方面是为了能够给用户带来更好的技术服务支持。通过扩大与华为的合作，我们的目标是使客户能够在华为服务器上充分利用强大而灵活的红帽企业Linux平台。”

根据Gartner公布的全球2016年第四季度服务器市场数据，华为服务器出货量全球第三、增长率第一，服务全球5000多个客户。红帽一直是开源领域的领跑者，2002年推出红帽企业Linux，如今已经成为世界领先的企业级操作系统，其性能、稳定性和安全性成为业界标准。如今，全球超过90%的财富500强公司都在使用红帽企业Linux解决方案。