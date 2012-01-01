华为与英特尔签署合作备忘录，加速高性能计算创新 

华为与英特尔公司签署了合作备忘录，双方将在高性能计算领域开展深度合作，致力于为业界提供有竞争力和创新的HPC产品和解决方案。作为双方在HPC领域创新和深化合作的开端，华为和英特尔今日在2017汉诺威工业博览会上举行了全球HPC合作启动仪式。

近日，华为与英特尔公司签署了合作备忘录，双方将在高性能计算（High-performance Computing，简称“HPC”）领域开展深度合作，致力于为业界提供有竞争力和创新的HPC产品和解决方案。作为双方在HPC领域创新和深化合作的开端，华为和英特尔今日在2017汉诺威工业博览会上举行了全球HPC合作启动仪式。

华为和英特尔在汉诺威工业博览会启动全球HPC合作

根据合作计划，双方将基于华为服务器、云计算平台集成英特尔至强、至强融核处理器、Omni-Path互联架构，携手构建HPC解决方案。华为将在中国深圳、成都和德国慕尼黑等地建立HPC联合创新中心，双方将开展应用调优、技术培训和社区建设，致力于为客户提供最新的HPC方案体验和服务。此外，双方还将面向全球市场开展联合拓展和营销活动。

“大数据、云化、人工智能和传统HPC的结合为整个HPC产业带来了新的机会和活力，行业领域也从工程仿真、科研计算、油气勘探传统领域向金融服务、网络安全等新兴应用领域扩展。”华为IT服务器产品线总裁邱隆表示，“华为在硬件领域拥有领先的工程、芯片能力，并能将这些优势和大数据、云计算能力做很好的结合，加速这个产业的升级发展。华为将致力于为客户提供领先的HPC云化、HPC大数据、HPC AI等新兴解决方案。英特尔是HPC领域的领先者，也是华为在服务器领域最重要的合作伙伴。双方在HPC领域启动深度合作是一个新的里程碑，将为HPC行业带来更多创新，为客户提供更有竞争力的HPC解决方案。”

“英特尔希望通过与华为开展更深层次的合作加速HPC市场的向前发展，英特尔至强、至强融核处理器以及低时延的全路径网络架构能够提供HPC应用所需要的性能。”英特尔全球数据中心销售部产品与技术总经理陈葆立表示，“英特尔将在产品开发、联合实验室和技术培训方面与华为紧密合作，我们非常期待双方的合作能够连接起双方的市场领域。”

近年来，华为与英特尔在HPC领域的合作关系不断深化，在2016年11月举行的SC16（全球超算大会）上双方共同发布了X6000高性能计算平台。在今年3月举行的CeBIT 2017（汉诺威消费电子、信息及通信博览会）上双方联合发布了基于E9000刀片服务器的OPA解决方案。针对工业CAE仿真、科研仿真等应用场景，华为基于FusionServer高密系列服务器和KunLun为客户提供能够实现多样化负载运行环境的HPC解决方案，目前已经为众多的全球汽车制造商、大型超算中心和高校、科研机构成功部署HPC集群。根据Gartner的统计数据，2016年第4季度华为服务器出货量进入全球前3。