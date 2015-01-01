2018年，联想用这样的方式宣布HPC将成为AI背后的中坚力量

2018年元旦假期刚过，1月3日联想携手北京大学举行了高性能计算校级公共平台启用揭牌仪式，该平台也是国内首个温水水冷高性能计算平台

至顶网服务器频道 01月09日 新闻评论（文/任新勃）： 2018年元旦假期刚过，1月3日联想携手北京大学举行了高性能计算校级公共平台启用揭牌仪式，该平台也是国内首个温水水冷高性能计算平台，为北京大学科研创新提供了强大的计算力保障。

在至顶网看来，联想独辟蹊径，用这样的方式告诉大家，人工智能所驱动的智能化的变革正大踏步的向我们走来，而AI的一个重要支撑就是HPC。同时，此次携手北大建设的该平台，将对北大在高性能计算应用、科研角度、人才培养以及AI战略方面的发展起到重要作用。在当天，揭牌仪式前，北京大学校长林建华与联想集团董事长兼CEO杨元庆、联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧进行了会晤，双方就未来AI发展趋势、打造世界一流学科，吸引优秀科学家、培养适应未来发展需求的新型人才等话题进行了深入交流。

北京大学校长林建华（右）与联想集团董事长兼CEO杨元庆（左）

双一流学校的公共平台 需要一流的HPC支撑

北京大学副校长兼教务长高松院士谈到，北京大学要在2035年前后进入世界一流大学的前列。作为科技创新与科学研究的重要手段，校级公共平台建设是北京大学支撑前沿优势学科发展的重要战略部署，是学校双一流建设的重要保障条件。

北京大学副校长、教务长高松

北京大学高性能计算校级公共平台——“未名一号”是北大已建成的第七个校级平台，定位是校级，中等规模、公共的计算机平台，服务对象为北大研究人员和北大学生。该平台将为全校提供高性能科学与工程计算服务，以满足各学科领域对于大规模数据处理和大规模科学计算的需求，主要应用于数学、深度学习、大气海洋环境、新能源新材料、天文地球物理、生物医药健康等领域，涉及数学、统计学、力学、物理学、化学、生物学、地球科学、航天航空科学、计算机科学等多个学科领域的科研。

在至顶网看来，与联想合作是因为联想超算在高校平台方面的竞争力。“未名一号”超算平台主要采用了联想深腾X8800超级计算机系统，深腾X8800基于联想全球首创的45℃温水水冷技术，通过无泄漏快速连接系统，将冷却水流经水冷头来冷却核心处理器及其内存。相比传统的风冷散热技术，采用联想45℃温水水冷技术的未名一号， LINPACK效率达到92.6%，PUE值控制达1.1。同时，未名一号节省了50%的制冷散热成本，每年将为北京大学节省60万度电。

在这之前，联想已经为中国科学院数学与系统科学研究院建立了高性能计算集群、也与南京大学、厦门大学、青海大学等国内著名学府进行了深度合作。在国际上，联想与牛津大学等知名学校合作，基于HPC资源打造了全球著名的超算中心。

同时，基于联想Skylake全新架构的北京大学冷冻电镜超算平台也即将开始部署，联想将为北京大学在生命科学研究领域提供强大的计算力。冷冻电镜就是应用冷冻固定技术，使用透射电子显微镜观察样品的显微技术，是结构生物学研究的利器。冷冻电镜有三个关键因素，冷冻固定技术，显微技术，以及对图像数据进行收集和处理的技术，而高性能计算平台正是实现海量数据存储和处理的重要基础。

多年深厚积淀 联想HPC蓄势待发

此次合作，彰显了北京大学对联想多年来在HPC领域实力的高度认可。目前，全球最大的7个数据中心中，有6个采用了联想的解决方案和服务；联想还连续第四次取得HPC TOP 500榜单中国第一，全球第二的成绩，并以17%的增长率成为全球增速最快的HPC厂商。目前全球500强企业超算系统中，有92家采用了联想的HPC。

联想的HPC也已经广泛应用于政府、科研、教育、气象、大气海洋、石油石化、CAE仿真计算、生命科学、人工智能等各个领域。全球来看，比如北卡罗莱纳州立大学研究人员利用联想HPC正在开展更深入的研究，以应对全球粮食水源短缺的挑战。在伦敦大学学院，研究人员利用超级计算机正在通过大型强子对撞机，重建高能粒子碰撞事件，解决有关宇宙起源的基本问题。

联想HPC将成为AI战略的重要支撑

我们知道新一轮AI正蓬勃发展，其背后是计算能力的支撑和推动。人工智能三大要素ABC——算法（algorithm）、大数据（big data）和计算力（computing power）。

市场对AI的强烈需求，拉动HPC的发展，两者实现螺旋式增长过程。在人工智能三大要素ABC——算法（algorithm）、大数据（big data）和计算力（computing power）上，联想的优势明显。高性能计算可以提供基于AI平台的通用人工智能算法和根据不同行业的应用场景算法。这方面，联想HPC的雄厚实力将作为计算力方面的有力支撑，持续推动AI的发展进程。

其中，联想LiCO+AI人工智能平台，既可以满足传统超算应用，也能够支持人脸识别、深度学习和自然语言等一系列人工智能产品及解决方案。目前，联想LiCO+AI帮助各行各业的客户打造了智能化业务系统，这些行业和应用包括：联想公共安全银行博弈等行业的智能解决方案。

综上来看，联想一方面看到未来包括人工智能等技术将对计算力不断提出新的需求与挑战，计算力也必将在技术发展中发挥越来越重要的战略核心作用。另一方面，联想将充分发挥其在HPC领域的优势，结合高性能计算应用、科研等方面的经验，持续推动技术的创新与应用以及培养适应未来发展需求的新型人才。