英特尔CEO：垄断x86芯片领域与挤牙膏式升级策略确实带来了回报

英特尔公司今天公布了其第一季度财报，且销售额水平基本与预期保持一致——财报公布之后，其股价旋即遭遇下滑。

至顶网服务器频道 04月28日 新闻消息：英特尔公司今天公布了其第一季度财报，且销售额水平基本与预期保持一致——财报公布之后，其股价旋即遭遇下滑。

分析师们预计英特尔公司2017年第一季度的非GAAP每股收益为0.65美元，芯片巨头也切实完成了这一目标。这家来自加利福尼亚州圣克拉拉的处理器巨头给出了每股0.66美元的收益，较上年同期提升12%。

英特尔公司在截至4月1日的过去三个月内将总体营收增长了8%，本季度达到188亿美元，高于上年同期的148亿美元。另外，该公司的GAAP毛利率达到61.8%，同比亦上涨2.5%。

英特尔公司指出，其强劲的产品平均售价有效提升了总体销售额水平。另外，英特尔公司还全面垄断了全球数据中心处理器业务市场，并在桌面市场上占据统治地位。而这一切正是本季度良好财务表现的根源。

今年第一季度，英特尔公司的运营收入（GAAP）为36亿美元，较上年同期增长40%。其净收入则为30亿美元，同比亦提升达45%。

英特尔公司CEO Brian Krzanich在数据公布后指出，“第一季度是另一个创纪录的季度，成为2016以来表现最出色的三个月。我们继续扩展自身业务，开始出售颠覆性的Optane新型内存技术，同时推动英特尔向人工智能及自动驾驶等新领域进军。”

“几乎各类业务部门的平均销售价格皆表现强劲，这充分反映出市场对于高性能计算方案的持续需求。而这一切将随着全球数据量的爆炸式增长而进一步增加。”

对于今年第二季度，英特尔公司表示其营收预期约在144亿美元，上下浮动5亿美元。

英特尔的客户计算部门贡献了80亿美元营收，占整体营收的6%。

持续增长的PC销售量似乎亦带来了帮助。本月早些时候，IDC公司发布报告称，PC销售额同比增长0.6%，而该公司此前曾预测此时期内销售额应下降1.8%。

芯片巨头旗下的数据中心部门营收同比增长6%，于今年第一季度达到42亿美元。物联网部门则带来7.21亿美元，同比提升幅度为11%。另外，可编程解决方案部门贡献了4.25亿美元，同比增长18%。

与此同时，非易失性存储器解决方案部门的营收增长至8.66亿美元，同比增长55%。Moor Insights & Strategy公司分析师Patrick Moorhead将这一良好表现归功于英特尔收购Altera公司并限制了整个行业的内存供应量。

本季度惟一的黑点来自英特尔安全部门，其营收为5.43亿美元，同比下降1%。

英特尔公司于4月初完成了出售大部分安全部门股权的计划，买方为投资企业TPG。在股权出售之后，这一前身为McAfee的安全部门将不再将主要关注重点放在PC安全领域。

在本次面向投资者的电话会议当中，Krzanich表示安全部门的出售属于英特尔提升自身业务效率整体规划的组成部分。他表示：“当时决定将McAfee转型为一家独立网络安全企业，正是为了实现我们的业务专注目标。”

英特尔公司CFO Robert Swan表示，英特尔公司在2015年到2017年之间一直致力于将运营支出在整体营收中的比例降低2个百分点。

Krzanich表示，英特尔公司正在将自身由以PC为中心的公司转化为一家专注于云端及联网设备的厂商。该公司正计划收购计算机视觉厂商Mobileye，这也标志着其真正迈出与个人计算机完全无关的业务发展脚步。

本季度研发投入与兼并支出总计为54亿美元，较上年同期降低1%。

英特尔公司宣布，本季度的重组及其它支出总计为8000万美元，其中一部分可能用于重新设计其凌动C2000芯片以消除该芯片中存在的低功耗时钟总线输出缺陷。

Krzanich解释称，英特尔公司的下一代Skylake芯片预计将在今年夏季正式亮相。