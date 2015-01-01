中科院副院长相里斌一行调研中科曙光

中国科学院副院长、党组成员相里斌一行赴中科曙光工作调研。相里斌一行先后参观了曙光“地球系统数值模拟装置”原型系统、曙光品牌体验中心、研发实验室等，并听取了中科曙光总裁历军关于曙光公司产品和发展情况的汇报。

4月18日，中国科学院副院长、党组成员相里斌一行赴中科曙光工作调研。

相里斌一行先后参观了曙光“地球系统数值模拟装置”原型系统、曙光品牌体验中心、研发实验室等。参观结束后，相里斌副院长、中科院重大任务局王越超局长、戴博伟副局长听取了中科曙光总裁历军关于曙光公司产品和发展情况的汇报，并就有关问题进行了讨论。

中国院副院长相里斌一行调研中科曙光

历军详细介绍了曙光在E级超算和大科学装置建设上的布局，相里斌肯定了曙光作为中国超算的代表，近年来在世界超算领域取得的巨大成就，并对以曙光为代表的企业擎起“中国制造”的大旗充满信心。历军表示，中科曙光已经率先将发展超算的目光投向‘下一站’——E级超算，并有序地开展起E级超算原型系统的研究，2015年建设的地球数值模拟装置原型系统便是对E级超算技术的有效验证。同时，由曙光参与共建的“地球数值模拟装置”已经进入系统建设中，该装置的建设对提高我国地球系统模拟整体能力有重要意义。

中科曙光总裁历军（右）为中科院副院长相里斌（左）介绍曙光产品

近年来曙光不仅在超算设备和硬件系统方面发力，更是强调软件研发与应用布局，并在大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术上快速推进。在产品与技术研发过程中曙光公司还大力培养人才，成为国家的“智库”，有效地对接了市场对产品和人才的“双需求”。经过多年在技术研发和市场上的积累，曙光已经形成了较为完善的研发、制造和管理、销售体系，已逐步从硬件设备提供商，转变为信息系统与服务的综合提供商，各类产品及服务被政府、能源、互联网、科研等行业广泛认可。

相里斌对中科曙光在协同创新、产研融合方面的“率先行动”赞赏有加，并对其示范和带动作用寄予厚望。作为中国科学院首个创新与产业化联盟——“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”的理事长单位，中科曙光是中科院创新链、产业链“两链嫁接”的杰出代表。在以科技创新促进经济发展方面，中科曙光先行一步，并取得了可观的成效。

相里斌副院长指出，中科院拥有强大的技术资源优势，蕴含着一座座技术产业富矿，希望中科曙光在产学研协同创新的基础上，以加速推动科研成果的技术转移与产业化为己任，深入贯彻推进中科院《“率先行动”计划》，为最终形成“中科”品牌优势、共同实现市场价值作出应有贡献。