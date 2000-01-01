浪潮合作伙伴大会（IPF2017）剧透：智慧、AI和生态

2017年4月26日，以"聚浪成潮"为主题的2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会IPF（Inspur Partner Forum）将在浙江乌镇互联网国际会展中心举行，届时将有来自全国各地的分销商、ISV和SI等产业合作伙伴近2000人参会。

2017年4月26日，以"聚浪成潮"为主题的2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会IPF（Inspur Partner Forum）将在浙江乌镇互联网国际会展中心举行，届时将有来自全国各地的分销商、ISV和SI等产业合作伙伴近2000人参会。

关键词一：智慧计算

每一年的IPF，都是浪潮的年度盛会，不仅有新战略的宣布，还有创新产品的亮相。

2015年IPF浪潮发布"计算+"战略，首提智慧计算；2016年进一步将其深化，明确"关键计算、科学计算和智慧计算"三大计算业务战略。而今年即将召开的IPF大会上，浪潮业务重心进一步聚焦智慧计算。

浪潮指出未来10年，以云计算、大数据和深度学习为代表的智慧计算，将成为整个IT投入的热点和重点，2020年其占比将超过50%。在2016年的IPF大会上，浪潮提出智慧计算路径，"以云计算为基础平台、以大数据为认知方法、以深度学习为优化工具。"

浪潮的前瞻布局与权威机构的预测不谋而合。IDC认为，2018年全球67%的企业，中国50%的企业将把数字化转型作为企业的战略核心。而IT是数字化转型的关键，以智慧计算为代表的新一代IT 技术将推动产品、管理和市场的创新，重构制造链、业务链和价值链，重塑传统商业角色。

4月26日，IPF2017即将在乌镇拉开巨幕，浪潮将进一步阐述智慧计算内涵，发布一系列智慧计算的业务策略和创新产品。

关键词二：AI

从整个大会议程来看，大会更多是基于云计算、大数据、AI与行业应用场景的实践分享。其中，以中国联通、百度、今日头条、东软等为多行业代表的企业将重点分享在智慧计算技术驱动下的业务创新实践，让更多客户窥知智慧计算所驱动的技术变革和新商业机遇。

人工智能的未来在商业应用。从对AI领域的布局和系列动作来看，显然，浪潮是有备而来，2017财年伊始，浪潮成立了人工智能部门，将在人工智能计算的数据中心产品创新、深度学习算法框架优化、生态系统建设等方向，为工智能应用需求提供AI计算产品和方案。

目前，浪潮AI创新计算产品覆盖单机2卡在内的业界最全GPU服务器产品线，还在TensorFlow、Caffe开源计算框架持续研发，是中国最早进入深度学习领域的中国厂商。

在今年的IPF上，浪潮在人工智能领域将发布一揽子AI计划和创新产品，与合作伙伴携手，加速人工智能商业应用的落地。

关键词三：生态

目前，浪潮合作伙伴超过9000家，中国TOP100方案供应商80%以上都与浪潮建立了持续的合作关系。2016年浪潮围绕"合作伙伴生态2.0"和"合作是两翼"渠道政策，耕植产业生态，已经建成了"主机系统生态、解决方案生态、云计算业务生态和分销业务生态"四大生态圈。

2017年，浪潮将进一步强化各个生态圈，并推动各个生态圈的融合。面向云计算、大数据、人工智能等多样化应用场景，携手合作伙伴为用户提供灵活、高效、智慧的计算平台，增值合作伙伴，拓展合作伙伴商业领域。

浪潮继续做合作伙伴成功背后的赋能者，从产品、方案到市场，浪潮将为合作伙伴提供强大的全方位支持。使能伙伴成长，赋能伙伴增值，共同开疆拓土，与合作伙伴互融互济，共筑计算生态、共赢发展。

4月26日，浪潮邀您相约乌镇，相约IPF2017。