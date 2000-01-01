请注意！浪潮IPF2017上的这些名词和数字

IPF是浪潮的风向标，同样IPF2017为浪潮接下来的发展指明了方向。在本届IPF上，诞生了类似“CBD”这样的词汇，也有类似“三大支柱”、“两大原则”这样的方法论，还有浪潮SR-AI整机柜服务器、云海OS5.0这样的新产品。

至顶网服务器频道 05月04日 新闻消息（文/李祥敬）：又到一年IPF（Inspur Partner Forum）时，2017年的浪潮IPF有哪些料呢？且听笔者一一道来。

每年的IPF都是浪潮“继往开来”的时间，回顾过去，展望未来，新产品、新策略、新技术等令人目不暇接。IPF2017也不例外，在这次大会上，浪潮公布了众多的新产品和市场策略。IPF2017上浪潮用新技术和新产品展示了自己的智慧计算战略，通过与合作伙伴构建浪潮生态2.0。

“CBD”上的智慧计算

在现在这个言必称AI（人工智能）的时代，智慧的内涵一次次被人类突破。

浪潮集团执行总裁王恩东

“云大物移”使得物理世界数字化、数字世界智能化，伴随着这种演变，智慧计算将获得极大的发展，未来社会计算的80%是智慧计算。浪潮集团执行总裁王恩东做出了这样的论断，“浪潮将进一步聚焦智慧计算，建设以智慧计算为核心的计算生态。”

的确现在计算的类型非常多样化，比如关键业务计算、高性能计算等。2016年浪潮也进一步明确了关键计算、科学计算、智慧计算三大主流形态。那么智慧计算到底是一种什么计算呢？

智慧计算高度整合了各类计算技术，以云计算为基础平台、大数据为认知方法、深度学习为优化工具，简称CBD（Cloud computing，Big data，Deep learning）。请注意，此“CBD”非彼“CBD（中央商务区）”。

“基于‘CBD’的策略，浪潮按云计算、大数据、深度学习三个方向把产品进行结构化，也就是聚焦在底层的计算能力、上层的数据能力以及最上端的智慧计算能力。”浪潮集团副总裁彭震告诉至顶网记者。

浪潮集团副总裁彭震

彭震表示，“CBD”的构筑有赖于计算、数据、算法三大支柱。浪潮是智慧计算的平台和工具供应商，一方面加快计算平台创新，为智慧计算提供强有力的平台，另一方面开发各类平台工具和算法工具，推动合作伙伴的算法优化，最终将合作伙伴的算法与浪潮的创新计算平台结合，推动智慧计算的发展。

同时，智慧计算有着两大关键原则——开放与融合。彭震表示，在未来智慧计算中必须开放自己，只有这样才能构建一个价值链和生态圈。为此我们看到浪潮是唯一ODCC、OCP、OCS、Open19大满贯成员，同时是OpenStack基金会金牌会员。这些举动无一不昭示了浪潮开放的态度。

而在融合方面，彭震认为整个IT的发展就是不断地融合。首先，从硬件来说，计算、存储、网络会逐渐地融合。另一方面，软件和硬件也在融合。第三，IT和CT在融合。最后，是互联网和传统行业的融合。

正是基于这样的判断，浪潮在产品技术与生态圈构建方面进行了积极布局，从而为智慧计算的落地奠定雄厚的基础。

工欲善其事，必先利其器

既然已经明确智慧计算的策略了，那就“撸起袖子”干吧！其实浪潮在智慧计算平台方面已经具积累强大基础和创新力。彭震说，浪潮52%的员工是研发人员，其在硬件、芯片、供应链等方面的投入一直在持续增加。比如2016年浪潮与英特尔联合研制全球首款A10 FPGA加速卡，是支持OpenCL的最高密度最高性能的FPGA加速设备。

浪潮拥有从通用服务器到大型主机全系列产品；服务器15次打破国际权威性能测试组织世界纪录；拥有2U2/4/8最丰富GPU服务器阵列的厂商等等。这一系列的积淀为浪潮智慧计算的拓展打下了坚实的基础。

“计算这个市场在往外拓展，其不可避免地会挤占存储和网络的市场空间。所以浪潮在计算层面一直不遗余力地持续投入。”彭震说。

IPF2017上，浪潮与百度联合发布了面向更大规模数据集和深层神经网络的超大规模AI计算平台——SR-AI整机柜服务器，这款产品符合天蝎2.5标准，是全球首个采用PCIe Fabric互联架构设计的AI方案，可实现支持16个GPU的超大扩展性节点。该方案最大支持64块GPU，峰值处理能力为512TFlop，比一般的AI方案性能提高5到10倍。

“我们是做AI平台的厂商，并不做AI应用。浪潮可以给你一个非常先进的平台和工具，帮助你在AI时代实现梦想。”彭震如此定调浪潮在AI浪潮中的角色。

需要特别指出的是浪潮与思科合作的新产品也亮相IPF2017，这应该让浪潮在ICT融合方面可以更好地满足企业的需求。彭震说，浪潮希望构建更加整体化的平台化能力，而浪潮和思科的合作则可以补齐“网络短板”。

除了硬件产品外，在IPF2017上，浪潮发布了新一代云操作系统云海OS5.0。云海OS5.0以“FAST”为设计理念，从Functionality（功能性）、Availability（可用性）、Security（安全性）、Toolchain（工具化）等方面对OpenStack进行了全面的增强。

同时，浪潮也提供系统管理工具、性能优化工具以及从基础算法集成平台软件，例如人脸识别、语音识别等常用算法组件，Caffe-MPI深度学习计算框架，AI-Station深度学习系统管理工具等。可以说，这些产品很好地配合了浪潮智慧计算的策略。

应该说，浪潮在技术和产品层面为智慧计算提供了“工具支持”，这些“工具”不光支撑了智慧计算，还帮助浪潮打造一个综合性的智慧计算平台，从而帮助其构建一个强大的智慧计算生态圈。

浪潮生态2.0：一个好汉三个帮

除了在技术和产品方面的积淀，浪潮一直在打造智慧计算生态。

浪潮集团渠道部总经理王峰

浪潮集团渠道部总经理王峰表示，目前，浪潮合作伙伴超过9000家，覆盖了1000多家ISV以及70%的SI。2016年，云计算渠道业务的增长53倍，渠道存储的销售增长260%，分销业务增长45%。整体看，行业解决方案伙伴的销售占比进一步提高到30%，14家伙伴业绩过亿。

王峰坦言，浪潮一直在完善和优化生态2.0，从而更好地落地。2017年，浪潮继续推进生态2.0。浪潮继续提高支持力度，让伙伴在智慧计算时代下拥有云计算、大数据等产品技术能力，争取到2020年出现一批完成转型，具备服务器、存储、网络的全栈业务能力的合作伙伴。为此，浪潮推出了一款专门面向合作伙伴的入门级存储产品AS2000G2。

合作伙伴生态2.0是浪潮在云计算、大数据时代的伙伴体系建设模式，浪潮与合作伙伴之间将由原来商务、产品层面的浅层合作模式，转变到涵盖技术开发、产品定制、联合方案等全流程的深度合作模式。

于是，在IPF2017上，浪潮与北京易华录、北京和利时、美亚柏科、中地数码、星瑞格软件等公司签订了战略合作协议，将业务深入智慧城市、安全、国土规划等热点行业领域。另外，浪潮还与心医国际、南天信息分别发布了区域医疗健康信息平台一体化交付方案、医联体方案、银行综合前置平台整体方案。

目前，浪潮已经形成了行业解决方案、云计算业务、主机系统和分销业务四大生态体系，建立了与伙伴成长共赢的良性生态系统，在过去的一年中，浪潮推出20余款伙伴定制产品，给伙伴增加营收5.5亿元。

王峰在IPF2017上宣布启动“Incloud Lab建设计划”，Incloud Lab将成为“浪潮＋合作伙伴” 联合孵化方案、联合验证的落地平台，也是面向智慧计算的IT兼容性验证平台和新技术创新平台。3年内，浪潮将投入该计划2亿美元。2017年Incloud Lab计划是与7家合作伙伴，开展涵盖5大行业、28个场景的联合方案开发。2019年底，Incloud Lab的合作伙伴总数将增加到200家。

王峰表示，2017年，“K＋计划”“云图计划”等生态圈拓展强化计划仍将继续实施。浪潮2017年“云图计划”具化为“十千百”工程——开发10个行业云方案、发展100家合作伙伴、认证1000名工程师，提升云计算生态圈活力。2016年浪潮发布了可替代大型机的新一代关键应用主机天梭M13，为浪潮关键计算业务的向上突破提供了基础，“K＋计划”今年将聚焦于20家TOP ISV，联合打造行业核心业务试点，向交融、金融等行业的TOP级客户应用进行突破。

另外，在IPF2017上智慧计算CEO俱乐部也宣布成立，首批成员包括北京易华录、北明软件、亚信安全、中科软、北京和利时等10家IT企业领袖。智慧计算CEO俱乐部是产业各领域企业高层的交流分享平台，浪潮希望藉此建立业内高层定期交流机制，协同各个领域厂商在智慧计算方面的创新与协作，提高智慧计算生态的活力，推动智慧计算应用进程。

写在最后

IPF是浪潮的风向标，同样IPF2017为浪潮接下来的发展指明了方向。在本届IPF上，诞生了类似“CBD”这样的词汇，也有类似“三大支柱”、“两大原则”这样的方法论，还有浪潮SR-AI整机柜服务器、云海OS5.0这样的新产品。当然除了这些，还有浪潮在生态圈构建方面的丰富布局，每一个具体的数字都显示了浪潮对于市场布局的信息。

IPF2017已经结束，但是浪潮全新的征途才刚刚开始，让我们共同迎接智慧计算时代！