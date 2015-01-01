立足OpenStack基础，Mirantis加入容器编排战局

除管理OpenStack云之外，Mirantis亦开始迈向云端容器管理领域，并将自身功能与Kubernetes相结合。Mirantis旨在帮助用户更为轻松地实现OpenStack云的运行与管理。尽管仍在坚持这一根基，但其亦开始对融合Kubernetes的能力以共同对云端容器进行管理...

ZD至顶网服务器频道 04月21日 新闻消息：除管理OpenStack云之外，Mirantis亦开始迈向云端容器管理领域，并将自身功能与Kubernetes相结合。

Mirantis旨在帮助用户更为轻松地实现OpenStack云的运行与管理。尽管仍在坚持这一根基，但其亦开始对融合Kubernetes的能力以共同对云端容器进行管理。

Mirantis云平台将OpenStack与Kubernetes另以结合，旨在构建一套完善的云与容器管理平台。

为了实现上述目标，这家来自加利福尼亚州桑尼维尔的公司发布了一套将OpenStack与Kubernetes加以整合的发行版，即Mirantis云平台1.0(简称MCP)。这套新版本亦提供一种独特的构建-操作-传输交付模式。

Mirantis公司联合创始人Boris Renski解释称，“目前，基础设施消费模式由公有云进行定义，且一切皆采取API驱动、托管以及持续交付形式。利用Fuel作为安装器的Mirantis OpenStack是目前最为简便的OpenStack发行版部署方式，但其各个新版本仍要求进行叉车式升级。”

相信每一位曾经亲身进行过OpenStack主要版本升级的朋友，对此皆深有体会。

Mirantis公司能够切实解决这一问题，Renski指出，其“摆脱了传统以安装器为核心的架构，转而采用以运营为中心的架构模式，可帮助Mirantis或者DevOps团队以零中断方式实现持续交付。更新过程不再每6到12个月进行一次，而是每周进行一次小规模增量。在未来五到十年之内，全部这一领域中的供应商都需要遵循这一模式，否则必将被市场所淘汰。”

尽管这一断言相当大胆，但Renski并非惟一一位吹响Mirantis变革号角的从业者。

英特尔公司数据中心部门副总裁兼企业与政府IT现代化总经理Lisa Davis亦披露称，“过去两年以来，英特尔公司一直与Mirantis进行紧密合作，旨在优化OpenStack以满足大型企业及通信服务供应商的环境需求。我们的协作范例包括改进网络、存储与高可用性水平，以及增强Kubernetes功能。此次发布的Mirantis云平台将能够更进一步提升上述优化举措。”

在一份声明当中，OpenStack公司COO Mark Collier补充称，“随着业界越来越多的选择组合式开放基础设施架构，‘云LAMP堆栈’正快速兴起，并成就了OpenStack、Kubernetes以及其它多种关键性开放技术。Mirantis云平台代表着OpensStack发展的新愿景，其将包含多种计算、存储与网络技术，且不再以六个月为固定周期进行大规模升级。”

MCP功能特性:

• OpenStack 将提供单一平台以编排虚拟机、容器以及裸机计算资源：

· 包含Kubernetes以实现容器编排。

· 利用一流开源软件定义网络(简称SDN)补充虚拟计算堆栈，特别是利用Mirantis OpenContrail软件定义网络(简称SDN)打理虚拟机与裸机，而Calico 安全网络则专门用于容器。

· 在存储方面，其使用Ceph这款高人气开源软件定义存储(简称SDS)方案。

• Mirantis DriveTrain通过一套CI/CD管道实现持续集成、持续测试以及持续交付，并将其作为该开放云软件堆栈DevOps式生命周期管理的基础。DriveTrain能够：

· 在初始软件安装阶段对参考架构及配置进行自定义，从而提升早期灵活性。

· 更出色的后续运营能力，包括部署后配置、功能以及架构变更。

· 通过自动化管道实现虚拟控制面板的无缝化版本更新，从而最大程度缩短中断时间。

• 最后，StackLight负责对云软件堆栈进行持续监控。其能够轻松确保客户获取与其服务水平协议(简称SLA)承诺相符的服务质量。Mirantis StackLight工具链专门面向MCP进行针对性构建，能够配合Mirantis Managed OpenStack实现高达99.99%的正常运行时间。

StackLight包含业界内最为出色的日志管理、指标与警报软件，用以防止供应商锁定问题。其亦提供一套综合性DevOps门户，用以显示StackLight可视化结果与DriveTrain配置设置等信息。

Mirantis正在积极推动这一新型云服务交付模式。伴随着MCP的发布，该公司计划在2019年9月终止Mirantis OpenStack与Fuel的技术支持。Mirantis公司将持续帮助OpenStack客户以针对性规模完成由MOS向MCP的迁移工作。

就个人而言，我对这一计划抱有浓厚兴趣。OpenStack的发布模式虽然效果不错，但如果仅配合一家供应商，用户仍然很难完成OpenStack各大主要版本的升级工作。Mirantis的MCP显然能够在这方面为企业云客户带来福音。