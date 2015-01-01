依托EcoStruxure架构 施耐德电气发力数据中心全面创新 

日前，全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气2017年度创新峰会北京站活动圆满落幕。在数据中心及关键电源分会上，施耐德电气分享了其对物联网驱动的数字化世界的洞察，以及基于面向数据中心的EcoStruxure架构与平台所重点推出的产品与解决方案。

ZD至顶网服务器频道 04月21日 新闻消息（文/邹大斌）： 日前，全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气2017年度创新峰会北京站活动圆满落幕。在数据中心及关键电源分会上，施耐德电气分享了其对物联网驱动的数字化世界的洞察，以及基于面向数据中心的EcoStruxure架构与平台所重点推出的产品与解决方案，充分彰显施耐德电气以持续创新推动数据中心未来发展的不懈努力。

在物联网、云计算、互联网+的发展浪潮下，数据中心的未来发展趋势也在发生变化。数据显示，截至2019年，86%的工作量将由云数据中心处理，只有14%会由传统数据中心处理，计算能力不断转向云端。为了能够跟上商务和IT技术飞速发展的脚步，数据中心设计和部署所需时间需缩短一半，并对基础架构和云网络架构的灵活性可靠性提出更高要求，新一代数据中心正不断向边缘计算、远程部署、绿色可持续以及数字化方向发展。正如中国信息通信研究院技术与标准研究所副所长何宝宏博士在大会上所分享：“云计算时代，合规性、可靠性、安全性成为关注的新重点，边缘计算等‘衍生品’正在兴起。开放、低功效、模块化、绿色、集成化、软件定义等将成为未来数据中心前进道路中的重要标志。”

作为数据中心基础设施建设和服务的领导者，施耐德电气充分把握数据中心变革趋势和云时代客户需求。施耐德电气全球高级副总裁，IT业务部大中华区负责人丁伟庆表示：“施耐德电气推出的新一代EcoStruxture架构与平台，可以为数据中心客户提供从互联互通的产品层到边缘控制层，再到应用、分析与服务层三个技术创新层面的，业内最全面的、可互操作的、基于云端或现场客户端的解决方案。通过推动基于EcoStruxture架构的全面创新，施耐德电气可助力客户实现快速构建真正的互联互通、具有高可用性和安全性，高效运营管理的数据中心。”

施耐德电气全球高级副总裁，IT业务部大中华区负责人丁伟庆发表演讲

聚焦创新，以行业方案创新和生态圈合作创新布局未来

数据中心广泛存在于电信、金融、政府、公共事业、互联网、云服务、能源和交通等广泛的行业用户中，每一类用户都有其特有的应用场景和关键需求。数据中心是一切社会数字经济活动的基础，布局数据中心就是布局未来。

施耐德电气IT业务部产品市场部总监郑浩表示：“未来三年，数据中心增长强劲。施耐德电气推出的面向数据中心的EcoStruxure架构将焕活数据中心新生态。在互联互通的产品层， 施耐德电气提供从中低压设备到IT空间设施在内的核心产品，更以集成化、标准化、模块化、预制化的整体解决方案，帮助客户构建最可预测、高可用的绿色数据中心。在边缘控制层，施耐德电气通过提供各类数据中心相关软件或智能运营组合模块等实现数据中心本地的高效运营、控制和管理。在应用、分析与服务层，施耐德电气依托架构在云端的应用和服务，通过优化数据和信息分析，以及远程数据驱动实现云端数字化服务，助力企业管理者构建大数据时代下的决策分析体系。”

施耐德电气IT业务部产品市场部总监郑浩发表演讲

在本次大会上，施耐德电气重点推出的产品包括基于EcoStruxure互联互通产品层级的Galaxy VX，这款高效、灵活、可扩展的三相不间断电源采用250kW模块化柜体结构扩容，单机可提供高达1500 kW 的高效可扩展的三相电源保护，适用于大型工业企业、数据中心和工业应用。Galaxy VX具有切换自如的三种运行模式、创新四电平逆变专利技术、冗余模块化设计以及兼容铅酸电池、锂电池、镍镉电池和飞轮储能等多样化储能技术。目前Galaxy VX已于2017年年初在中国地区上市，并已于近日在中国规模最大的集成电路芯片制造企业成功实现首台的负载运行。

同时推出的StruxureWare数据中心运行管理套件8.1版处于施耐德电气EcoStruxure架构的边缘控制层，这是施耐德电气StruxureWare数据中心运行管理套件的最新增强版，通过新增功能，可进一步提升能效及数据中心环境监控能力。作为行业领先的数据中心基础设施管理（DCIM）套件，StruxureWare数据中心运行管理套件，可提升数据中心运营的透明度，优化和控制性能，并降低成本，从而成为决策制定中不可或缺的一部分。

施耐德电气面向数据中心的EcoStruxure架构的应用、分析与服务层，为数据中心生命周期的每个阶段提供广泛的服务选项和灵活组合，解除业务发展的后顾之忧。而即将推出的StruxureOn数字云服务，更将充分彰显施耐德电气EcoStruxure架构为客户带来的独特商业价值。通过将客户数据中心物理基础设施、管理软件与施耐德电气的云平台相连接，将可为客户提供更便捷快速的问题解决方案和数字化服务，从而提高数据中心管理者对数据中心维护、正常运行时间以及故障管理的决策分析能力。

同时，旨在充分结合并发挥施耐德电气在电力和楼宇等领域的独特优势，来自施耐德电气合作伙伴事业部和能效楼宇的专家也分享了其针对数据中心的供配电系统、弱电系统和建筑管理系统的深刻洞察和创新的产品、解决方案。重点推出一系列从中压输入到末端负载，从系统到元件配电解决方案，包括开启数字化移动运维的Smart PIX中压智能化开关站、PACiS电力监控管理系统、低压双电源自动切换解决方案和Smart Panels 智能配电解决方案等覆盖数据中心电气全场景的最完整配电方案，以及针对数据中心建筑管理与综合布线的创新方案，通过施耐德电气业务部门的合力助力客户轻松构建从中压设施到IT空间的完整一体化解决方案。

此次峰会上，作为全球数据中心行业提高资源使用率的引领者，绿色网格（TGG）中国理事连雄伟先生为现场嘉宾分享了绿色网格最新开发并推出的数据中心SpUE（空间使用效率）及PI（绩效衡量）指标，旨在探讨和解决目前数据中心所面临的空间利用及评估和可视化数据中心制冷绩效等问题，这与施耐德电气所倡导的高效、绿色数据中心理念相契合。施耐德电气希望通过与行业机构和相关产业联盟的合作，共同寻求实现和推动数据中心资源效率的实质性跨越，实现可持续发展。

本次创新峰会北京站吸引了超过千余名客户、合作伙伴以及媒体的积极参与。与施耐德电气同样关注绿色环保的高端汽车品牌宝马再次成为本次活动的能效合作伙伴，为峰会嘉宾和与会代表提供新能源用车。