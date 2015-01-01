技术驱动市场 谈杰和四路服务器的标杆意义

因该说杰和四路服务器GCR2524MP-RF是一个具有跨越性、标志性的产品，这是杰和自身行业积累的成果。同时，四路服务器GCR2524MP-RF的发布承载了杰和的愿景，基于过硬的产品和完善的渠道布局，杰和在服务器市场的表现值得期待。

ZD至顶网服务器频道 04月24日 新闻消息（文/李祥敬）：如今的服务器市场已经今非昔比，但是有些东西是不变的，比如持续的技术投入和创新。作为一家领先的云计算、大数据、物联网设备和解决方案提供商，杰和一直在用实际行动践行自己的理念。

杰和拥有强大的技术创新和研发能力，在ICT领域有着深厚的技术积累和行业经验。在2015、2016年连续荣膺英特尔DCG、CTE服务创新奖，是英特尔重要合作伙伴。

4月20日，杰和在深圳发布了稳定高效、灵活扩展的全新四路服务器GCR2524MP-RF，这是杰和继2016年10月发布2U双子星、四子星后在机架式服务器市场上的又一力作。

以技术驱动市场 拓展更多业务场景

随着云计算的发展，服务器市场也面临巨大的变革，其中一个非常重要的变化就是服务器在承担企业关键业务方面的角色越来越重要。毕竟云计算虽然获得了企业的认可，但是在关键业务应用方面，企业更多还是采用传统IT基础设施来承担这些工作负载。

杰和科技国内营销中心总监杨坚表示，杰和坚持着每年两款新品的发布节奏。包括去年发布的两款可定制化机架式服务器，未来杰和将不断精进技术，发布高端服务器，甚至刀片式服务器。

杰和科技国内营销中心总监杨坚（左）与英特尔中国区销售总监邓宗明先生（右）一起揭开杰和全新服务器产品面纱

刚发布的杰和四路服务器GCR2524MP-RF新品具有多项RAS特性，能够为客户提供极具竞争力的关键业务服务器解决方案。在计算性能方面能提供业界领先的高效体验，同时在稳定性、可靠性、扩展性和管理等多方面均有突破，可广泛应用于数据库、商业智能分析、在线交易和虚拟化等关键业务应用场景。

“杰和不是的一家单纯的硬件生产厂商，我们希望能够成为真正有沉淀的，拥有丰富解决方案的IT企业。”杨坚说，“杰和希望未来除了能为解决方案提供落地的硬件支持外，还能为客户提供端到端的解决方案。”

的确，现在的企业更多是需要一个整体化的端到端的解决方案，而不只是一个硬件盒子。杰和已经看到了这个趋势，目前杰和已形成数字标牌、桌面虚拟化、服务器及工业自动化控制四大解决方案事业群。此次四路服务器的发布将会很好地支持杰和其他业务应用的拓展。

杰和四路服务器具有怎样的特色？

杰和四路服务器GCR2524MP-RF支持最新至强处理器E5 4600 v3/v4家族，在系统计算能力、扩展能力和RAS特性方面具备卓越设计，最大核心数提升83%，有效保证用户业务连续性和数据安全。

值得关注的是，GCR2524MP-RF配备的硬盘、电源、风扇以及I/O等关键部件均采用冗余设计，一旦出现故障，用户可不宕机换件，确保业务的连续性。

杰和科技服务器高级产品总监郑茹冰表示，杰和GCR2524MP-RF四路服务器拥有“高、稳、易、大”四个特点，即高性能、高可靠、1＋1冗余电源、易维护、大扩展性。

杰和GCR2524MP-RF具备强大的内存扩展能力，最大支持48个内存插槽，可扩展至3TB内存容量（LRDIMM），支持4颗NVMe接口，可连接2.5寸PCIE SSD硬盘，大幅提升系统IO吞吐能力，有效简化系统的维护难度；提供7个PCI-E 3.0扩展插槽，满足面向未来IT的企业级应用需求。此外，还集成2个高性能千兆网卡，2个万兆网卡（可选），轻松应对虚拟化应用对网络带宽的苛刻要求。

另外，杰和GCR2524MP-RF四路服务器采用高效节能风扇、优化系统散热设计，同时风扇五年质保（高于一般的三年质保）。

在维护性方面，透过杰和GIM系统管理套件，IT管理者可以随时随地借助基于Web的图形用户管理界面，管理和监控服务器的状态，及时发现和排除服务器故障。

“正是得益于这些特性，杰和GCR2524MP-RF主要应用行业集中在政府、通信、金融、证券及各类大型企业，是大型数据库、ERP、CRM、大数据、高性能计算和虚拟化等主流应用最佳选择。”郑茹冰说。

以客户需求为中心，打造稳定可靠、性能卓越、品质出众的产品，为客户提供专业可信的解决方案，一直是杰和服务器的宗旨，四路服务器GCR2524MP-RF就是这一宗旨的重要体现。

拓展渠道 构建完善营销体系

除了过硬的产品，业务的发展离不开伙伴的支持，杰和国内营销中心总监杨坚表示，杰和的愿景是做一流的云计算、大数据、物联网设备及解决方案创新领航者。希望做一站式服务器产品和解决方案提供商、实现差异化竞争优势，与合作伙伴共赢。

杰和除了进一步强化与英特尔的合作外，也将通过 “客制化＋分销”模式进行市场覆盖。分销渠道方面，基于共长、赋能、让利的营销宗旨，加大市场投入，优化政策，做好支撑；客制化方面将深入了解客户需求，提供“深度定制、快速交付”的产品和解决方案。

在杰和的渠道策略中，“三个要让”是重点，即：要让没做杰和的渠道商看着眼红、要让杰和的合作伙伴员工名利双收、要让杰和的合作伙伴能赚到钱。

吴建平也表示，杰和拥有全面的渠道体系和认证，分为核心代理商和经销商。同时，杰和对渠道有着全方位的支持，包括渠道激励、培训支持和市场拓展支持（品牌投放与品牌活动），与合作伙伴共同做大渠道市场，最终打造完整的营销体系。

最后，吴建平先生表示：“没有售后才是最好的服务”，这是杰和渠道服务的标准，实现客户满意度90分。保证7×24小时售前、售后服务（专属服务热线），实现4小时快速响应。

写在最后

因该说杰和四路服务器GCR2524MP-RF是一个具有跨越性、标志性的产品，这是杰和自身行业积累的成果。同时，四路服务器GCR2524MP-RF的发布承载了杰和的愿景，基于过硬的产品和完善的渠道布局，杰和在服务器市场的表现值得期待。