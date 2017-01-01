HPE发力人工智能 更新深度学习服务器

一周前，IBM在Think 2018上做了 一系列人工智能相关的公告，现在HPE也紧随其后想要抓住人工智能这个IT业界最热门的趋势。

一周前，IBM在Think 2018上做了 一系列人工智能相关的公告，现在HPE也紧随其后想要抓住人工智能这个IT业界最热门的趋势。

HPE今天宣布推出旨在帮助客户加快机器和深度学习的硬件、垂直市场软件和培训服务。

硬件部分是HPE Apollo 6500 Gen10，据称这是专为深度学习而设计的高性能计算系统，比之前几代在模型训练速度方面快了3倍。

模型训练是机器学习过程中的一个关键部分，创建一个针对算法的行动计划，用于分析大量的数据。深度学习是机器学习的一种，是试图模仿人类大脑的功能。该系统与IBM最近推出的基于最新Power9处理器的系统有些类似。

该系统配备了Intel Xeon Scalable处理器，主频为3GHz，最多28个核心，每台服务器8个GPU，每秒可为单精度计算任务提供高达125万亿次浮点运算。它配备了PCIe背板或Nvidia的NVLink 2互连，用于GPU与GPU之间的高速通信。

HPE表示，高带宽、低延迟网络适配器与GPU加速器紧密耦合，最大限度利用带宽。每个系统最多支持3 TB内存和16个SAS或者SATA SSD，其中四个可以是NVMe驱动器。 HPE在声明中表示：“HPE Apollo 6500 Gen10系统最适合于解决深度学习模型训练中最重要的步骤。”

HPE Digital Prescriptive Maintenance被HPE成为首个人工智能优化的行业解决方案。它通过预测性维护自动预防问题的发生，从而延长工业设备的使用寿命，同时减少停机时间。HPE表示：“预测性维护检测工业设备何时可能出现故障，规定性维护预测、建议并自动采取正确的行动，在问题导致故障发生之前解决问题。”

该套件结合了来自HPE PointNext服务部门的教育和实施服务，以及来自HPE及其合作伙伴的机器学习和数据分析软件，运行在基于 HPE硬件的、以物联网为驱动的数据湖上。该服务包括实时和批量数据、机器学习、基于分析的异常检测、设备发生故障时的数据保护、指导维护步骤和自动化工作流程，无论是在网络边缘还是在网络中心。

最后，HPE Artificial Intelligence Transformation Workshop是一个针对商业领导者的、针对与公司业务相匹配的用例的人工智能全新定制介绍。HPE表示，参与者将“发现需要关注的领域，并制订一个高层次的计划，其中考虑了与你需求相关的机会、障碍和关键成功因素”。该计划还包括如何从实验转向生产方面的建议。