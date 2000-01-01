新视界 芯体验 杰和科技Apollo Lake新品推介会隆重召开

7月27日，英特尔&杰和科技Apollo Lake新品推介会暨英特尔ISA授牌仪式，在深圳马哥孛罗好日子酒店正式隆重召开。会议发布了杰和基于英特尔Apollo Lake低耗高效处理器的数字商显新产品及拼接应用方案。

至顶网服务器频道 07月28日 新闻消息： 7月27日，英特尔&杰和科技Apollo Lake新品推介会暨英特尔ISA授牌仪式，在深圳马哥孛罗好日子酒店正式隆重召开。会议发布了杰和基于英特尔Apollo Lake低耗高效处理器的数字商显新产品及拼接应用方案。

会议在杰和营销中心总监杨坚的致辞中拉开序幕。中国商显市场经过近10年的高速发展，竞争日趋激烈，已然进入拼价格的阶段，利润趋薄；同时互联网+，大数据时代的到来，客户需求日趋提升，从单纯的显示向显示背后的产业链发展。

杨总表示：产业发展至今，商显市场、产品技术细分化十分清晰，三分靠硬件，七分靠集成，我们愿意为SI系统集成商提供优质的硬件，强强联合，赢取更多市场份额。

英特尔TSE 技术总监颜涛介绍了英特尔最新的Apollo lake技术，并指出：Apollo lake支持3个独立的4K超高清显示，且最多能同步15个1080p30 解码流，能为数字监控、新车载体验、工业和办公自动化进步、零售和医疗新解决方案等应用提供高级别的性能。

随后，颜涛将IoT Solutions Alliance 2017 Affiliate 奖牌授予杰和。且表示：杰和科技作为英特尔核心战略伙伴，在研发成果、英特尔产品市场推广等方面表现优异，销售也连斩佳绩。今日，杰和晋升英特尔物联网核心联盟企业（Affiliate Menber）名至实归。未来英特尔将继续给予杰和更多的支持和帮助，共促产业发展，将更多优秀的产品及解决方案投入应用市场。

商显市场巨大，谋求成功需要创新。杰和科技产品总监曹琦先生从商显细分市场及行业需求，从”小、易、实”剖析产品，生动而巧妙地向嘉宾介绍了杰和Apollo Lake新品F105D的优势及应用。

杰和F105D主攻三屏数显应用，采用全新Apollo Lake平台，集合低耗、高效一体。在硬件配置上，双通道DDR3L设计（最大支持4GB），除常规的SATA II、mSATA存储方式，更配置了最新M.2接口，M.2支持PCIe通道，数据传输速度更快，性能更强。

提供DP、HDMI、VGA三种接口，可支持[email protected] 高清输出，可兼容不同应用的接入需求。可实现双屏拼接、三屏拼接，且支持拼接内容同显、异显格式，应用弹性更强。

杰和科技将继续深耕商显行业，为合作伙伴及SI系统集成商带来更优质、完善的产品及应用解决方案。