助力中小企业 杰和推出全新私有云解决方案

在高速发展的市场经济及"大众创新，万众创业"环境下，每年都有数以万计的中小企业崛起。企业的运行和管理离不开计算机和网络，随着企业的数据日益增长，对数据的存储、管理、安全及使用的效率也随之不断增加。

至顶网服务器频道 08月25日 新闻消息（文/刘新萍）： 在高速发展的市场经济及"大众创新，万众创业"环境下，每年都有数以万计的中小企业崛起。企业的运行和管理离不开计算机和网络，随着企业的数据日益增长，对数据的存储、管理、安全及使用的效率也随之不断增加。

为何企业对数据存储的要求不断提高？因为数据量的剧增，所以企业需要更大的硬盘和存储空间；因为数据分散存储，所以企业需要一个统一、便捷的数据存储方案；因为对数据安全的看重，所以企业在寻求更好、更安全的数据保护办法；因为身处效率为王的时代，所以需要更高效快捷的存储平台。

杰和科技作为NAS存储的后起之秀，在不断寻求新的突破和变化，目的是为中小企业提供更安全存储、更高效应用、更大存储容量、更可靠的操作系统，为用户带来更多意想不到的存储体验，获取更高效益。

效率为王时代，提升工作效率

杰和NAS私有云方案提供高效存储及完整的文件分享功能，支持 SMB、AFP、WebDAV 及 NFS 等传输协议，能够在搭载不同操作系统（Windows、Mac、Linux）的计算机之间完成文件传输及分享，无须担心兼容性问题，透过高速网络传输速率实现高效能的文件共享能力。

此外，可通过不同设备（PC端/移动端）实现随时随地的获取任何想要的数据资源而无需分散更多精力，提升异地办公、移动化办公的高效性与便捷性。

安全至上，为企业数据提供安全避风港

2017年上半年连续两次的"永恒之蓝"给互联网安全敲响了警钟，也给用户数据安全的安全提了个醒。杰和NAS私有云方案为企业数据的安全存储提供了坚实的保护机制，除了自带防火墙、防病毒、防dos攻击及VPN加密等多重安全屏障，还支持多途径数据备份及RAID冗余数据保护，有效保护企业存储数据安全。

维护成本低，操作简便容易

杰和NAS私有云方案可兼集FTP服务器、网站服务器、MYSQL服务器、企业邮箱服务器等功能于一体，降低中小企业IT成本；提供简单、好用的操作管理平台，解决了中小企业没有专门的IT部门，也负担不起专门的IT人员的问题，降低投入成本的同时使企业轻松应对日益繁杂的管理需求。

大数据时代，数据存储价值千金。杰和全新NAS私有云方案可为中小企业用户提供高安全性、稳定性及便捷性的存储办法，企业用户可以随时随地存储、越来越快连接、轻轻松松管理，缩短企业决策周期以获取更大的市场发展空间。