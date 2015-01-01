服务器市场一周回顾：可组合技术、高密度机架、NVMe入侵

服务器业界出现了又一次的飞跃：一系列围绕可组合式技术的公告、更高密度的机架、英特尔采用FPGA直指Nvidia、以及NVME SSD的热潮等。

服务器业界出现了又一次的飞跃：一系列围绕可组合式技术的公告、更高密度的机架、英特尔采用FPGA直指Nvidia、以及NVME SSD的热潮等。

与此同时，采用加速卡和NVMe SSD的服务器体积越来越小、速度越来越快，可以在机架中动态组合，让用户以更少的管理在大规模范围内做更多的事情。

体积缩小，使用计算加速卡和NVMe存储，这是整个业界都看到的发展趋势，但可组合技术的覆盖面却是有限的。HPE是领头羊，而像Liqid（与浪潮合作）和DriveScale这样的初创公司也在敲响业界的大门。

思科拥有一个M系列的可组合式服务器产品线，但在2016年7月关闭了该产品线。超微（Supermicro）使用英特尔的RSD方案推动这一想法。

能够在一个机架中容纳更多的服务器节点——富士通说可以达到数千个节点——这将会为可组合技术的发展增添更多的吸引力。

富士通

富士通已经更新了自己的半宽式服务器节点。富士通拥有PRIMERGY品牌的CX400 M1，这是一个2U服务器机箱，包含4个双路Xeon SP刀片（节点）和24个2.5英寸存储驱动器。

最新的CX1430 M1也是一款2U机箱，但拥有8个半宽计算节点，前面4个，后面4个。

计算节点采用低功耗Xeon D处理器，与富士通的单路RX1330 M3 1U机架式服务器相比，功耗降低了20％。

该服务器配置2个SATA磁盘驱动器或SSD，可提供最多128GB的内存（4 x DDR4-2400 RDIMMS）和3.84GB的内部存储空间。此外还支持单个PCIe插槽和2个10Base T端口。

富士通表示，富士通在自己的数据中心使用了125台该系统（1,000个节点）有三年多的时间了，与1000个RX1330s相比，总拥有成本节约了近2,000万日元（相当于1000 x RX1330）。

CX1430 M1将于5月在日本上市，并于接下来的几个月内在全球范围内推出。富士通2020财年CX21430的销量目标为10,000台，价格为5630美元（602800日元）起。

技嘉

这家台湾服务器、台式机、游戏系统和主板厂商看到了NVMe的热潮，并将NVMe驱动器选件添加到自己采用双AMD EPYC 7000处理器的5款机架式服务器产品中。

R181是1U机箱，R281是2U机箱，有不同的存储选项，全部可热插拔：

R181

Z90——4个3.5英寸SATA/SAS驱动器，

Z91——2个2.5英寸NVMe U.2硬盘和8个2.5英寸SATA/SAS硬盘，

Z92——10 x 2.5英寸NVMe U.2硬盘，

R281

Z91——6 x 2.5英寸NVMe U.2和20 x 2.5英寸SATA/SAS驱动器，

Z92——24 x 2.5英寸NVMe U.2和2 x 2.5英寸SATA/SAS驱动器。

所有这5款服务器都有一个M.2 NVMe插槽，可用于胶棒大小的NVMe闪存卡。

英特尔

英特尔正致力于通过与戴尔和富士通的合作，将英特尔Arria 10 GX FPGA嵌入其部分服务器中，从而提高其加速器的销售额。与GPU不同，FPGA可以重新编程，因此是可以再利用以适应不同应用的。

Arria是Altera FPGA的品牌，另一个是Stratix，英特尔在2015年12月以167亿美元收购了Altera。

英特尔Arria 10 GX GPU卡

富士通将在其2U双路RX2540 M4 PRIMERGY机架式服务器中配置Arria卡，并且仅供初始客户使用。戴尔的PowerEdge R640（1U双路）、R740（2U双路）和R740XD服务器（2U双路高性能）也采用了该卡。

Arria卡配备了Intel Acceleration Stack for Xeon SP，这是一种软件开发环境，英特尔希望有更多服务器原始设备制造商采用Arria卡，从而加速从分析到金融服务的很多应用领域。这些领域可能会有很多重复性低级功能，并非是图形处理器专有的，可以卸载到FPGA中，从而提高服务器的性能。

超微

Supermicro已经宣布推出了功能全面升级的RSD 2.1服务器。它的第一个RSD（英特尔机架系统设计）可组合服务器是在去年7月推出的，2.1 RSD版本于1月份推出，仅限于概念验证客户。

RSD实际上是一种机架中的数据中心。硬件资产发现是由固件触发的，而不是使用PXE（Preboot Execution Environment）基础结构。这被认为是一个重要的要求，因为固件路由比PXE路径更易于使用。

NVMe SSD处理方面 有所改进；动态分配不需要重新启动主机，并且可以在服务器节点分离的每个驱动器级别安全自动擦除SSD数据。

Pod Manager UI或Redfish API可用于运行BMC/BIOS，Pod Manager UI新增了三项功能让运行变得更快更轻松：

提供了对机架级硬件的拓扑的、照片般逼真的视图，可细化到每个服务器节点

增强了交互式仪表板，可根据其状态、运行状况或其他显示的属性，更轻松地从仪表板导航至特定资源

针对CPU、进程、内存、软件、机箱、状态、电源和散热状态进行实时的和历史遥测/分析。

评论

可组合式服务器基础设施让服务器虚拟化在虚拟化服务器软件环境（这是VMware领先并且占据优势的）基础上更进了一步，专注于物理服务器内部的环境。

服务器可组合性着眼于对物理机架服务器环境进行虚拟化，动态地将计算、存储和网络组合到软件定义的物理服务器中供使用，然后将组件返回到它们原来所在的资源池。这么做可以更有效地利用硬件资源，但需要有不同的服务器视图，不是因为物理设备专用于一个或者多个应用领域，而是因为分解的物理组件动态组合到物理服务器中。

如果你使用的是商用服务器机架，并且经常在应用之间重新使用服务器，那么通过使用Supermicro RSD等产品实现该流程的自动化是具有一定吸引力的。