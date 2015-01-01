产业升级与数字化转型 技术究竟扮演了何种角色？

不过随着互联网的深入发展，传统企业在看到技术与业务之间的关系上发生了深刻的变化，那就是技术创新驱动商业价值。这也是为什么互联网＋如此流行的原因，此次G＋全球技术价值峰会的意义便在于此。

ZD至顶网服务器频道 04月24日 新闻消息（文/李祥敬）：这是一个新技术层出不穷的年代，但是技术如果不与企业的业务进行融合，其实是无法产生商业价值的。在近日由极客邦科技主办的举行的主题为“技术创造商业价值”的G＋全球技术价值峰会上，围绕传统行业与新技术间的碰撞，让更多有互联网化需求的传统企业真正感受到技术所能实现的商业价值。

极客邦科技创始人兼CEO霍泰稳说，我们有幸见证了这个技术飞速进步的时代，有幸能够和这么多的技术领导者一起成长，一起开拓新的疆域。极客邦发展的十年，也是中国互联网发展的十年。阿里巴巴马云就曾表示，未来三十年一定是技术的三十年；京东创始人刘强东也表示，接下来的12年对京东来讲只有三件事需要去做：第一技术，第二技术，第三技术。

可以说，未来，技术是整个时代的主基调。不管是在技术创新实践上有丰富经验的互联网企业，还是在互联网转型上有成功尝试的传统企业，在此次G＋全球技术价值峰会上分享了他们在技术与商业的应用案例。

李大学：产业升级的三个问题

磁云科技董事长兼CEO、原京东副总裁李大学，作为特邀嘉宾参加G＋全球技术价值峰会。

李大学表示，技术在推动产业升级方面发挥了重要的作用。而产业升级需要解决三个核心问题，一个是解决模式创新的问题。传统企业在模式上如果不求改变，不从产品思维转向用户思维的话，就会遭遇瓶颈。

第二个问题，通过技术来驱动产业的升级。未来产业升级的一个总的旋律是精准，客户倾向于个性化与一站式的服务，这就要求企业需要提供精准的产品与服务，而精准显然离不开互联网引擎的支撑。

第三个问题，数据的打通。目前数据孤岛现象仍然存在，数据难以集成和打通。这就需要一个标准把这些数据集成起来，打通数据，通过大数据驱动产业升级。

李大学表示，共享、赋能和裂变是解决产业升级的“六字真言”。为此，磁云科技提出了三层架构，共享的核心模块放在最底层，也就是共享大数据的平台以及共享金融支撑的平台。第二层通过定义行业标准，把产业这些价值的节点链接起来，通过API的提供以及消费，让大家能够为各自赋能。第三层，实现裂变。根据场景和客户需求，快速地进行应用级别的重构以及迭代。

“我们认为产业互联网是未来最主要的机会，所以磁云科技跟行业龙头企业合作，这30家合作企业已经变成所在行业的标杆互联网平台。这些标杆平台沉淀了技术引擎，现在磁云科技把这些引擎开放给核心企业来使用，驱动行业的升级。”李大学说。

物联网——正在发生的一场变革

在大数据时代里，大家不仅要关注互联网，更多要关注物联网。Cloudera全球副总裁和大中华区总经理凌琦表示，Cloudera从进入中国市场以来见证了近几年中国物联网的迅速发展。

凌琦认为在物联网方面未来的数据将会十倍、百倍的大于今天所看到的互联网，这将是由三百亿个设备所构成的这么一个连接全球机器和机器、人和机器、机器和人之间的网络所构成的。未来市场将会是十倍、甚至百倍大过今天的互联网市场。

Cloudera的技术在不同行业中有着广泛运用，如制造业与中联重科合作，为其提供重型设备的性能监控和维护服务；在航天领域提供实时的快速数据分析服务；与Intel合作，为其在芯片生产过程中，提供缺陷分析和流程控制等服务。

利用海量数据实现业务成长

通过对过往20年互联网数据的分析发现，现在企业成长和成功的周期越来越短。以前成长为10亿美金的企业需要很长的时间，到2016年，大概5年就可以成就一个10亿美金的独角兽。

腾讯云互联网业务总经理答治茜认为未来5到10年一个非互联网的企业想要在竞争中赢得先机，一个决定性因素就是谁能够在这个过程中更好地利用到过去BAT，甚至TMT等公司存储的海量数据的经验，从而加速其业务成长。

大数据时代的金融科技创新

在峰会上，就如何通过大数据等技术创新驱动金融科技的商业应用这一话题，平安科技COO胡玮发表了《大数据时代的金融科技创新》的主题演讲，深入解析平安科技的发展路径，并向与会嘉宾分享了人脸识别、大数据、一账通等金融科技创新的应用案例。

胡玮认为，大数据时代，互联网金融对传统金融的挑战主要体现在六个方面，一是冲击商业银行客户渠道，二是冲击商业银行的融资格局，三是因数据几何级增长造成的整合困难，四是对数据安全保障带来挑战，五是大数据标准规范的制定还需时间，六是人才梯队的培养仍不完善。

而平安在应对上述挑战时的战略策略可归结为“一个定位，两个聚焦，四个服务生态圈”。即以打造国际领先的个人金融生活服务提供商为定位，围绕“大医疗健康”＋“大金融资产”两大产业，着力打造金融、医疗、房产、汽车四大类服务为核心的业务生态圈。

目前，金融云作为平安科技的拳头产品，目前已承载了平安整个集团60%以上的核心生产应用环境，同时也为外部的金融客户提供服务，已经有几十家金融机构在平安云上运行。经过3年的发展，平安的金融云已经成为国内金融保险行业中规模最大的平台，具有专业、合规、安全、增值、可靠等五大特点。

胡玮总结到，平安今年在做的两件事：第一，科技创新，第二，提高服务质量，加强客户满意度。他坦言对于整个以业务为导向的公司来说，能把科技创新作为整个集团的两个重要任务之一是非常不容易的事情。

大数据助力智能制造——传统家电企业在路上

现在传统企业对于技术创新的诉求是强烈的，长虹软服中心总经理刘东表示，长虹主要经历了三个发展阶段：军工立业、彩电兴业、多元发展阶段。经过多年的发展，长虹现在已经形成了七大产业集团的布局。而几年前长虹就成立了大数据公司和智慧型公司，为传统企业在大数据时代的转型打下基础。

现在，长虹正将大数据技术广泛地应用到智能导视、收视率统计、供应链评级等业务上去。刘东认为一个很好的技术的时代正在到来，有许多业务需要技术去支撑，去革新。技术的核心价值在于助力商业模式，产出用户愿意为其买单的良好体验，才能实现更大的商业价值。

TCL智能家庭科技有限公司的总经理王钢认为大多数新的业务的发展其实基本上往往不是市场需求的驱动，其实往往是技术的驱动。但这个市场要真的变成一个很大的生意，技术就得跟用户的数据产生比较好的结合。换句话说，技术驱动的东西最终会变成一个市场驱动的东西。

王钢强调智能家居和智慧社区的核心在于整合线上线下的服务，也就是要以硬件/产品为基础，通过网络连接起来，最终产品和服务进行结合。智能的反而是给到用户的体验，倒不一定说是系统本身有多么智能。王钢表示，其实从真正的智能化的角度上讲，未来还有很长的一段路要走。

技术在驱动业务创新方面，传统企业已经达成共识，这从长虹和TCL为代表的家电企业可以看出来。虽然互联网厂商可以切入到智能电视市场，但是传统家电企业凭借在产业链等方面的积累，通过引入技术创新，完全可以实现产业升级。

写在最后

应该说，互联网企业在应对技术浪潮面前是“得心应手”，但是传统企业在吸纳新技术方面还是有所保留的。

不过随着互联网的深入发展，传统企业在看到技术与业务之间的关系上发生了深刻的变化，那就是技术创新驱动商业价值。这也是为什么互联网＋如此流行的原因，此次G＋全球技术价值峰会的意义便在于此。

通过现身说法，新技术与传统行业的碰撞呈现在我们面前。这些“范本”为传统企业探索技术与业务价值的关系提供了观察标的，为行业数字化转型提供了可以借鉴的经验。