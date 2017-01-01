销售易获腾讯D＋轮融资 持续为企业数字化转型赋能

销售易创始人&CEO史彦泽宣布销售易获得来自腾讯投资的D＋轮1亿元人民币融资。未来，销售易将继续吸引集聚人才，加强在产品、技术、服务领域的能力提升，助力更多传统企业快速实现与互联网的融合。

移动CRM领导者销售易在3月29日召开的2018春季媒体沟通会上表示，将在2018年陆续推出营销云、IoT云等新产品，帮助企业实现从获客前端到服务后端的全流程数字化链条的打通，通过一体化解决方案来深刻重塑企业与客户的连接，赋能传统企业完成数字化转型。

销售易创始人&CEO史彦泽

同时，销售易创始人&CEO史彦泽宣布销售易获得来自腾讯投资的D＋轮1亿元人民币融资。未来，销售易将继续吸引集聚人才，加强在产品、技术、服务领域的能力提升，助力更多传统企业快速实现与互联网的融合。

“互联网＋”落地难度高 企业连接还需借势SaaS

以云计算、移动、大数据、人工智能和物联网为代表的新一代互联网技术，正在全球范围内推进社会进入互联网经济时代，这个时代以客户为中心，借助互联网连接“人与人”、“人与信息”、“人与商品”、“人与服务”。

互联网经济背景下，作为现代信息技术与传统产业的跨界融合与应用创新，“互联网＋”已经成为中国产业结构调整的关键词。党的十九大报告也明确指出，“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，以促进传统企业快速转型来为中国经济的转型升级带来强劲动能。

但是，互联网和传统产业的融合并不是把线下的部分“搬家”到线上这么简单，而是要深刻应用互联网来突破原有的商业价值“天花板”，创造更大的社会价值。“连接”作为互联网＋的本质，已经在消费级实现了效率的极大提升，如何将“连接”这一路径应用于亟待提高效率的企业中，毋庸置疑是帮其实现转型的关键。

当前，大量的传统行业和企业，因为互联网经验和实力的匮乏，难以应用新型互联网技术追赶时代浪潮。依托一个专业、开放、连接的前端客户管理平台帮助企业推动互联网＋转型、重塑竞争力、形成可持续的业务发展，进而重塑以客户为中心的经营模式由此显得尤为重要。

以销售易为代表的新一代企业服务厂商，变革了传统软件的部署模式与产品形态，大幅降低了企业数字化的门槛与风险，甚至改变了传统软件只关注企业内部流程的状态，不仅赋能企业以较低的成本、较短的时间把前端角色连接起来，还可以支持企业实现更高层次的商业创新，大幅度提高企业运营效率。

营销云、IOT云蓄势待发 持续引领行业发展

在中国，SaaS CRM经过多年的发展，已经被越来越多的企业接受，最近几年持续以超过38%的速度增长。作为行业翘楚，销售易一直秉持“以人为中心，帮助企业更紧密的连接客户”的初心，通过对CRM的持续专注和对技术的不懈创新，奠定了行业话语权与领先地位。

在以客户为中心的时代，企业想要获得长期的发展和成功，不仅要连接企业内部员工之间，还要把员工、用户、合作伙伴甚至产品都紧密连接起来，真正实现内外打通和以客户为中心的经营，这就说明只解决营销获客问题的产品已经无法满足“以客户为中心”的时代需求。

为帮助企业实现“用户全生命周期管理”，销售易自2017年开始陆续推出连接经销商的伙伴云、连接用户与后期服务的服务云（客户服务云、现场服务云），2018年1月又推出了让连接更敏捷、高效的智能分析云。

沟通会上，史彦泽表示：“过去对CRM的认知多数停留在销售管理这个狭窄的领域，但完整的CRM系统则是由营销管理、销售管理和服务管理三大部分组成的，当它们实现前后打通，并连接到企业前端生态链的时候，这个CRM才能真正支撑传统企业的整个数字化转型与客户关系的重塑。所以销售易在销售云外设计并推出的所有新云产品，都是针对客户全生命周期中出现的不同角色来服务，并始终保持在CRM的界限之内。”也正是出于这个认知，销售易将在今年推出用于整合营销和销售一体化的营销云和连接终端产品的IoT云，将销售易CRM全连接能力的链条搭建完毕。

显然，2018年是关键的一年，是销售易可以提供端到端解决方案的首年。销售易CTO张忠介绍称前后打通后的销售易CRM将具备全连接、一体化、智能化、个性化、企业级五大特点：

全连接——产品线从前端营销到中段销售到后端服务的全覆盖，实现客户生命周期全流程的打通与连接；一体化——针对客户关系管理中不同的阶段，销售易CRM可提供完整、一体的解决方案，消除信息孤岛；智能化——基于数据分析和智能技术的新一代产品，可以帮助客户更好、更高效的运营，为终端用户提供更加便捷高效的支撑；个性化——通过销售易PaaS平台让企业通过原生＋灵活的配置，实现流畅性和个性化的和谐共处，支撑各行各业的个性化业务运行；企业级——由专业人才和领先技术打造的销售易CRM架构将能更好的支撑中大型企业复杂的业务场景和海量的数据处理，帮助企业环节成本压力，为业务扩张提供助力。

再次携手腾讯 连接让CRM更具价值

销售易在此次会上宣布了来自腾讯的D＋轮1亿元融资。值得注意的是，这是腾讯继2017年1月领投销售易D轮融资后的又一次加码。

销售易自创立之初就希望通过最新的互联网科技，改变传统的以流程为中心的软件服务，重构CRM，成为连接传统企业与客户中间的赋能者，帮助企业构建真正以客户为中心的核心竞争力。而作为中国最主流的社交网络，腾讯具备着连接的巨大优势。2018年1月，销售易CRM已经实现全面接入微信，基于微信所提供的开放接口，打通了与微信数据、交互与统计分析的集成，自此，销售易可以借助微信的连接能力帮助企业更快更容易地连接客户和合作伙伴，更好的满足不同企业的连接需求，开启了国内CRM行业连接的新纪元。

史彦泽表示，随着企业服务步入深水区，越来越多的行业和中大型用户呼唤更为专业、更为创新的CRM供应商帮他们实现数字化转型的突破。尽管销售易已经在专业和创新领域领先市场，但仍将继续加大在人才、技术和服务方面的投入，持续创新，用大数据、移动互联、人工智能、物联网等新型技术，帮助企业成就更紧密的客户关系。