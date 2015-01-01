 浪潮NF5280M5等M5服务器正式通过SAP HANA认证

近日，SAP公司公布了最新一批通过SAP HANA认证的产品名单，此次浪潮共有六款服务器顺利通过认证，其中包括NF5280M5、NF8480M5以及TS860M5等M5新一代服务器。

至顶网服务器频道 02月09日 新闻消息： 近日，SAP公司公布了最新一批通过SAP HANA认证的产品名单，此次浪潮共有六款服务器顺利通过认证，其中包括NF5280M5、NF8480M5以及TS860M5等M5新一代服务器。至此浪潮总共有8款产品、114种配置通过了HANA认证，涵盖Scale-up及Scale-out两种主要系统架构，覆盖2/4/8路全系列产品，可以完全承载SAP ERP BW DM及Business One等应用场景，为企业客户数字化转型提供了强大的IT基础架构支撑。

高端双路为用户提供更多选择

数据时代，企业级客户对实时分析的需求越来越多，SAP HANA作为一个软硬件结合体，能够为企业客户提供基于内存数据库进行实时数据分析与决策，免除对业务数据进行建模、聚合等复杂过程，受到越来越多企业级用户的青睐。

然而，部署HANA对基础硬件有极为严格的要求：计算性能高、内存容量大，高速海量存储等等。所以运行HANA的服务器都必须经过SAP的HANA认证进行环境适配和验证。目前，通过SAP HANA认证中双路服务器机型相对四路、八路高端机型较少，因为随着企业的数据集合越发庞大，需要在内存中实时计算分析并得出结论的数据量和任务数越来越多，SAP HANA认证中越来越多的新认证产品都是处于中高端位置上的四路、八路服务器。而这次，被业界誉为百变金刚的浪潮双路旗舰服务器NF5280M5以其强大的性能、出色的可靠性通过SAP HANA认证，为中小企业客户提供了更具性价比的选择。

打破传统边界，满足更多应用场景

NF5280M5是浪潮发布的新一代M5服务器家族的代表机型，计算性能比上一代产品提升1.3倍，可以通过组件升级实现弹性配置，满足"通用计算，大容量存储，全闪存，IO密集，异构加速"五大应用场景，灵活应对智慧时代下不同应用场景的需求。

浪潮NF5280M5通过SAP HANA认证

众所周知，传统2U双路服务器的扩展性和适用性非常有限，很难在有限的空间内实现更多灵活的变化。但是NF5280M5采用浪潮独有的空间分层技术，打破传统服务器设计边界，将系统分为基础组件和可变组件两部分：在存储模块部分，构建了1套标准，3种组合，在实现全闪存配置的基础上，实现了38块普通硬盘的扩展，相比上一代提升了31%；在IO部分，引入了标准OCP模块，通过灵活配置可以实现4个GPU的扩展，以及存储模块和IO模块的融合，大大提升系统应用场景的多样性。

浪潮HANA一体机助力企业数字化转型

浪潮HANA一体机已经成功应用于制造、金融、交通、教育等行业，帮助企业解决数字化转型中遇到的问题与挑战。例如，TS860G3HANA一体机取代广西玉柴的原有数据库系统，帮助企业完成ERP数据库系统升级，性能提升超过1000倍。在中国TOP级汽车制造商、国内最大子午线轮胎出口企业、国内最大原油IT服务商的ERP、MES等生产系统数据库中也有广泛应用。