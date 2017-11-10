2018关于数字化转型你应该知道的那些事儿

数字化转型成为很多组织推动内部信息化、资源优化，实现IT重构的共同选择。在数据经济时代，企业应对挑战离不开数字化转型。随着IT技术的深入发展，行业数字化程度的加深，企业数字化转型的步伐在加快，2018年数字化转型将贯穿企业业务创新的全过程。

至顶网服务器频道 01月16日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，数字化转型已经成为整个社会的共识。有数据显示，到2020年全球数字化转型相关的行业增加值将达到10万亿美元，全球1000强企业中的67%、中国1000强企业中的50%都会把数字化转型做为企业的战略核心。

虽然如此，但是企业在数据化转型上仍然准备不足。有调查显示，目前国内80%的企业仍处于数字化转型的探索期，而60%以上的企业数字化进程仍受阻于IT实施的不足。企业在数字化转型中面临大量的实际问题和挑战，比如企业是否做好了云化或者转型升级的准备？如何利用新IT技术来改变原有的企业架构？等等。

BMC大中华区总经理戎浩表示，数字化转型一直是这几年的流行词，也是大势所趋。调查显示，2017年超半数中国Top1000强企业，已将数字化转型确定为核心战略。但是，有不少国内企业仍处于数字化转型的初期，处于临时应对水平。“2018年，企业真正的数字化转型将加快步伐，并逐渐产生质变，这不仅仅改变企业业务，还将重新定义整个行业，从根本上改变企业接触和服务客户、合作伙伴以及员工的方式，并提供新的客户体验。”

数字化转型的趋势

纵观过去的2017年，在互联网的驱动下，企业数字化转型进程不断加速。数字化市场持续增长，中国现在的GDP经济总量过去一年大概是70万亿，被数字化所涉及到的经济量有22.3万亿，这说明已经有大概三分之一的经济总量被数字化了。数字化、线上与线下如何更好地结合？成为当下越来越多的企业深思和探讨的问题。

在IDC看来，数字化转型在未来会呈现五大发展趋势：宏观环境的影响；数字经济驱动整体经济增长；技术引领和数字化平台会成为市场发展主流；跨界融合会成为驱动创新的核心；跨界需要组织文化的变革。

其实，从上述五个趋势可以看到，数字化转型是一个内外环境交织的过程，或者说是“天时地利人和”的过程。特别是技术驱动将成为2018年数字化转型的重要方向，比如云计算、大数据、人工智能、物联网等。

在云计算方面，越来越多的企业发现，通用的云环境是不存在的。企业需要使用多个云来满足不同的企业需求，多源云将成为企业采用云服务的主流模式。2017年有调查显示，多源云在全球的部署较2015年上升了9%，大多数公司正准备于2018年大规模部署多源云，多源云将迎来大发展。

在人工智能方面，人工智能绝对是2017年最热的年度热词，很多企业都在积极探索人工智能在各自行业的应用。2018年，我们会看到人工智能和机器学习开始运用于航运、零售和IT等众多行业。

在物联网方面，边缘计算和人工智能结合，推动物联网发展是一个长期的进程。边缘计算是云智能向端智能延伸的必然结果，未来的趋势并非是边缘计算取代云计算，而是两者之间实现良性协同，共同推动物联网的发展。

同时，作为数字化转型的践行者，首席信息官（CIO）扮演了更重大、更具战略性的角色。在2018年CIO的角色将继续由服务提供者变成确保增长和价值的领导者：IT部门需要从头做起，运用关键技能和分析技术，更有效地确保多源云环境与业务目标相一致，许多CIO将承担起相应的领导责任。

ThoughtWorks通过对150名首席级别高管的调研也表明，胆识型领导者具有一些共同特质：他们强烈支持所在行业进行数字化转型；他们在应用新技术为企业创造价值的过程中扮演主导角色，其所在公司因推行的技术创新实现了收入或利润的大幅增长；乐于承担风险。

另外不得不说的是区块链技术，2017年，疯涨的数字货币引起了很多人的关注。虽然大部分人仍然对其实际价值存在着广泛质疑，但是实际上，数字货币背后的区块链技术的应用价值却得到了普遍的认可。启迪国信企业数字化研究中心专家预计，在2018年，区块链技术将与传统金额进一步融合，其在安全方面的潜力将得到进一步发挥。

所以，技术创新对于企业数字化转型的驱动作用是显而易见的，如何构建一个先进的技术创新力是企业数字化转型成功的关键。

企业的应对之策

既然我们了解了2018数字化转型的一些趋势，那么企业该如何应对呢？IDC也给了自己的建议。

第一，转变传统企业的商业模式。未来，企业的大多数业务将取决于其创造的数字化增强产品、服务和体验能力。

第二，评估数字化转型战略与成熟度。第三，创建平衡的企业创新组合。通过数字化产品与IT的结合，比如人工智能、物联网、机器人、区块链等技术的利用，在提升企业业务效能方面将存在巨大的发展空间。

第四，开发数字化产品与服务。第五，建立数字化转型组织架构。

第六，选择合适的技术合作伙伴。生态不再是口号，在生态系统中，不仅包括传统的上下游合作伙伴，还包括用户、公有云提供商，以及大量的数字化转型开放者。当企业在选择合作伙伴时，企业的实力如何？创新能力如何？将会是他们重点考虑的因素。

所以，构建一个数字化平台至关重要。IDC中国副总裁兼首席分析师武连峰表示，到2020年，全球60%的企业将设计/部署企业数字化平台，并将其作为最新IT核心工具来开发和管理核心IP与数据，同时整合云平台、产业平台、数据和代码社区、合作伙伴和客户等资源。

万达集团信息中心常务副总经理冯中茜也表示，数字化转型具备三个显著的特征，第一，数字化转型是有时效性的，需要具备足够的敏捷性；第二，智能化，数字化转型需要大数据平台做支撑，以实现智能化，数据的角度看他的许多业务领域存在明显分散的数据孤岛，必须将其统一形成一个用户的视角；第三，持续迭代的文化。

“应该说，这三个数字化转型特性需要不同的技术进行驱动。混合云支撑了时效性和敏捷性，大数据和人工智能支撑了智能化，物联网支撑了持续迭代。”冯中茜说。很显然，数字化转型要求企业以客户为中心并能够高效地运营，紧抓IT技术和数据这两条生命线。

在IT技术方面，企业想要进行数字化转型，首先面临的就是基础设备的升级。在新华三看来，未来的数字化企业其IT基础设施部分中的67%将由云计算来提供。所以，企业上云将是企业数字化转型的首选。

在数据层面，对任何一家现代企业而言，数据都是至关重要的宝贵资产。真正流动起来的数据，也必将成为企业数字化转型的有力武器。如果能对数据进行有效管理和分析，加速数据洞察，并支撑决策过程，企业的数字化集成将得到提速。

结语

数字化转型成为很多组织推动内部信息化、资源优化，实现IT重构的共同选择。在数据经济时代，企业应对挑战离不开数字化转型。随着IT技术的深入发展，行业数字化程度的加深，企业数字化转型的步伐在加快，2018年数字化转型将贯穿企业业务创新的全过程。