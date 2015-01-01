AMD公司销售额飙升，表现高于预期……但股价却有所下滑

作为英特尔对抗反托拉斯法案的利器，AMD即使亏损仍能稳作赢家。

AMD公司本季度营收上涨，实际利润遭遇下降，而在过去一个财季当中其也迎来了难得的光明发展态势……与此同时，投资者们则出于芯片设计厂商的疲软表现而决定抛售股票。

Ryzen与Epyc两款基于Zen架构的全新处理器的强劲销售态势使得AMD这家全球第二大x86 PC与服务器芯片制造商在2017年第三季度实现超过25%的营收同比提升（截止于今年9月30日）。以下为周二发布的本轮周报的重点信息摘要：

·本季度营收为16.4亿美元，较2016年第三季度的13.1亿美元增长26%，且高于分析师们预计的15.1亿美元。

·本季度净利润为7100万美元，远好于上年同期4.06亿美元亏损的历史低点——不过这主要源自斥资3.4亿美元对Global Foundries加以收购。从另一个角度来看，今年的非GAAP运营收入为1.1亿美元，高于上年同期的2700万美元。

·非GAAP每股收益为0.10美元，高于分析师们作出的0.08美元预期。

·计算与图形处理器（PC CPU与GPU）业务凭借着Ryzen发布与Radeon升级两大重拳而成功突破8.19亿美元营收，远高于上年同期的4.72亿美元。公司CEO Lisa Su宣称，AMD的Ryzen桌面处理器在某些在线零售平台上占据CPU销售总额的40%至50%比例。

·企业、嵌入式与半定制化（涵盖服务器与游戏主机芯片）业务实现8.24亿美元营收，略低于上年同期的8.35亿美元。

公司执行长Lisa Su在对本季度财报作出评论时指出，“客户对于我们新一代高性能产品的旺盛需求成就了巨大的同比营收增长以及显著的财务业绩改善。”

“我们第三季度新产品的推出以及财务执行成绩标志着，AMD公司在成为技术行业中首屈一指的增长型企业的道路上到达了另一个重要的里程碑。”

AMD公司高管团队还对其发展路线图作出说明，特别是在更小尺寸制程工艺方面的发展计划。Su在今天的财报电话会议上向分析师们解释称，AMD公司将部分跳过12纳米制程水平——仅在明年的CPU与GPU相关“子产品”当中使用这一制程工艺——而选择把自身大部分资源用于2018年之后的7纳米工艺开发身上。AMD公司并无计划研发10纳米制程，这意味着英特尔接下来可能将面临严峻挑战。

与此同时，投资者们对于7纳米发展思路的兴趣似乎并不及AMD的运营前景。对于即将到来的新季度，预计AMD公司的营收可能环比下跌15%，但较上年第四季度营收则将增长26%。另外，AMD公司亦表示其专供区块链计算任务的特定硬件——即用于比特币及其它加密货币开采的GPU——正随着市场需求的缓和而出现销售势头“平息”。

这些数字在数小时后即在股东群体中引发轩然大波。截至本文撰写之时，AMD公司的股价下跌10.5%，目前价位为每股12.75美元。

分析师Patrick Moorhead在接受邮件采访时表示，“AMD公司拥有辉煌的第三季度表现，这主要受到其Ryzen桌面处理器与Radeon显卡的推动。”

“Ryzen可能是凭借着其强大的性价比而快速夺取到市场份额，而显卡业务的增长则主要受到GPU驱动型加密货币采矿需求的驱动。根据预期，每年第三季度亦是游戏主机大卖的时段。”

“在我看来，AMD公司在未来六个月当中的动向应该是通过发布新的Zen与Vega架构Raven Ridge笔记本组件及Epyc处理器支撑运营收入。最后，我并不关注第四季度营收预测有所下降这一问题。由于第年第四季度游戏主机销量都会走低，因此这是一种季节性波动，所以第四季度营收水平回落可以说非常正常。”