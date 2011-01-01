大型机、PC与移动业务表现良好，富士通公司营收步入正轨

富士通公司在2017财年第一季度内的营收总额提升2.5%，达到93亿美元，同时利润水平亦有所反弹。

尽管x86服务器营收出现下滑，但总体利润仍实现大幅回升。

尽管x86服务器销售额在本季度出现一定程度下降，但富士通公司在2017财年第一季度内的营收总额仍提升2.5%，达到93亿美元（折合9226亿日元），同时利润水平亦有所反弹。

富士通公司的营业利润由上年同期的1.233亿美元亏损（即1370亿日元亏损）转变为本季度的4410万美元盈利（折合49亿日元），这样的转机无疑令人欢欣鼓舞。

下面具体来看富士通公司的各项技术解决方案业务：

系统平台营收提升3.9%，达到8.847亿美元（折合983亿日元）。

——系统产品营收下滑3%，为4.509亿美元（折合501亿日元）。

——网络产品营收增长6.9%，达到4.338亿美元（折合482亿日元）。

服务营收下滑4%，为51.7亿美元（折合5742亿日元）。

大型机产品营收有所上涨，但x86服务器营收相较于上年同期却表现孱弱。网络营收的增长主要归功于日本本土手机基站业务带来的可观收入。

富士通公司还拥有另一“广泛解决方案”部门，其业务涵盖PC以及移动手机等多个领域。这部分营收同比增长21.5%，达到11.9亿美元（折合1325亿日元），这主要是由于新型差异化消费级PC产品良好的市场表现。中端移动中机销售额同样有所增长，这部分营收受到Raku-Raku老年智能机的有力推动。

设备解决方案部门主要负责LSI产品及电子元件的销售，其本季度营收同比增长5.3%，达到12.2亿美元（折合1353亿日元）——不过其中的元件子部门的营收则同比下滑0.6%，为659亿日元。目前智能手机产品对于LSI设备的需求量较大。

日本国内营收同比增长5.4%，但海外营收则同比缩水2.0%。服务营收之所以遭遇下滑，是由于英镑与日元间的兑换比率有所下跌，另外电子元件营收亦表现不力。目前，海外市场带来的营收贡献占富士通本季度营收总额的37.3%。

一切基本在预料当中，而且随着英特尔公司推出新一代至强SP处理器产品，富士通的x86服务器业务也很可能因此重新回归正轨。