Citrix发布第三季度财报：CEO称未来的计划是更多的云、整合和安全

思杰（Citrix）公司新任CEO透露了下一步计划。

思杰（Citrix）公司新任CEO透露了下一步计划，不过看起来大都一样的。

一张幻灯片搞定思杰公司的所有战略

首席执行官David Henshall在公司第三季度盈利电话上称“为了解我们战略背后的背景，就有必要后退一步从客户的角度看基础架构。”

他表示，“他们正在广泛采用云服务和SaaS应用程序”，但大多数客户“在五年之内大部分工作负载将仍在内部运行。

因此思杰的策略是要做三件事：建立一个拥有大量服务的云，客户因此可以从一个供应商购入，而不是从几个供应商购入；提供管理多云环境的安全产品；创建统一的用户体验，以便各部门可以在使用多个SaaS服务和云时，他们的用户能获得一定的一致性。

Henshall告诉投资者，“我们做的是提供管理、身份、认证、部署和管理的综合方法。Citrix在做托管管理层，客户现在可以选择从任何云或从任何内部数据中心运行工作负载。我们将所有环境中的管理和控制整合在一起，客户可以使用混合云架构，而同时又减少了他们对专业IT技能的需求。“

Henshall表示，该计划实行后，Citrix更多的收入将来自订阅，“通过该策略，我们预计，经过一段时间后我们的潜在市场将增长超过35％”。

他表示，“这里的财务商机非常明显，从新云客户的单位经济角度可以看到这一点，而且，从安装基础客户采用Citrix Cloud订阅来看也是如此。客户在两种情况下都可以使用Citrix Cloud SaaS或是混合云，客户在两者之间可以选择。 ”

Henshall还公布了Citrix第三季度的强劲业绩。营收达6.61亿美元，同比增长3％。净收入1.27亿美元。每股摊薄收益为0.82美元，比去年同期的1.12亿美元和0.71美元更好。

SaaS收入猛增了32％，现在账面上有17亿美元的递延收益。欧洲、中东和非洲地区的收入增长了7%，但亚洲的收入下降了一个百分点。

笔者插评：Henshall的策略一点也不令人吃惊，他在Citrix产品上的做法相当稳定。Citrix几个季度来都在强调订阅和云服务：CEO昨天说的并没有为公司的产品提出新方向。他似乎反而希望Citrix可以帮助客户消费多云服务，希望客户用一个管理平台提供应用能程序发布和安全服务，而同时又使用各种合适的基础架构。记者碰到许多其他供应商都有这个想法，比如VMware，VMware和Citrix势均力敌，还有些新兴供应商也有此想法，这些供应商是云端接入服务经纪商，他们可以提供单点登录或更强大的构建体验。

但该转型计划或许并不是关于技术的计划：Henshall重复提到新的运营模式，他还提出了新的计算法和指标，Citrix以后将用新的计算法和指标来衡量公司的表现。

如果新想法的重点就是这个，那也是情有可原的：毕竟上市公司必须要提高股东价值。但等着看Citrix是否能够在不变革技术根基或是不增加具有增长机会的其他部门的前提下对旗下业务进行转型肯定会是一件有意思的事情。