VMware提早放出好消息

虚拟巨头迫不及待地公布了第二季度的初步统计结果，并表示其将在新的一年中迎来上佳表现。

至顶网服务器频道 08月16日 新闻消息：VMware承认其核心vSphere业务正处于长期下滑态势。云计算的快速普及可能导致虚拟巨头旗下的部分资产在未来几年中逐步消亡，而Azure Stack以及容器化趋势更是突显出VMware的其它一些短板。

然而，根据VMware公司今天公布的2017年第二季度初步统计结果，其业务正在以遍地开花的形式持续发展。

一般来讲，企业宣布初步结果的理由通常是为了防止大量坏消息直接惹毛股东。但VMware公司的情况却恰恰相反——其第二季度表现出色。预计其本季度营收约在18.94亿美元到19.06亿美元之间，相较于2016年第二季度增长11.9%到12.6%。第二季度的许可营收预计将在7.27亿美元到7.37亿美元之间，较上年同期上升12.9%至14.4%。

因此，虚拟巨头全年发展前景看好，预计总额将达到78.30亿美元，较上年全年增长约10%。

该公司并没有对统计结果作出具体分析，但相关答案无疑会在下周的财报电话会议当中揭晓。在我们看来，NSX与VSAN将带来更多好消息，而最终用户计算销售结果同样令人满意。

该公司同时宣称将发行优先票据，其中部分收益将用于回购10亿美元自有A类股票。另外12.3亿美元则将用于偿还EMC于几年前发行的部分本票。

在非财务新闻当中，VMware公司宣布其于2017年5月对Apteligent的收购已经取得了回报——目前Apteligent已经正式被纳入VMware服务。另外公布的四份新报告分别探讨了操作系统性能追踪、创建详尽端点列表、测量应用程序加载时间并追踪用户体验，以及衡量“应用程序延迟对参与度的影响”。