调查：OpenStack日渐成熟 部署率上涨44%

根据一项新的用户调研结果显示，有近2/3的部署现在是应对生产工作负载，大多数用户已经采用了基础设施服务。该调研还发现，过去一年中OpenStack的总体部署增加了44%，云部署平均规模也有所增加。

至顶网服务器频道 04月25日 新闻消息：免费的开源云计算软件平台OpenStack将在企业中取得良好进展，证明了它作为一个成熟的基础设施技术平台的采用率不断提高，生产部署也越来越多。

根据一项新的用户调研结果显示，有近2/3的部署现在是应对生产工作负载，大多数用户已经采用了基础设施服务，例如Cinder用于块存储，Nertron用于网络，Nova用于计算。该调研还发现，过去一年中OpenStack的总体部署增加了44%，云部署平均规模也有所增加。

与此同时，开源部署如Swift对象存储配置工具也呈现增长趋势，有16%的用户配置超过1PB的对象存储，是一年前的4倍。

OpenStack持续成长的同时伴随着应用容器和微服务的增加，调查发现，对于很多用户来说，这几项技术是并行发展的。有大约65%的用户目前在应用容器中运行OpenStack服务，大多数采用的是Docker引擎。有47%的OpenStack用户运行的是容器调度平台Kubernetes。

该调研作者总结说：“云在生产环境中的高比例运用，证明了OpenStack的成熟度，而云在概念验证和测试阶段的大量涌入预示着未来的健康增长。”

OpenStack持续受到欢迎的一个原因是它为企业提供的自由度，该调研作者指出，很多OpenStack用户都高度重视“加速组织在创新的同时避免厂商锁定”。前几年，用户把业务效率和成本节约作为主要的优先事项。

根据调查，云基础设施服务是运行在OpenStack上的主要工作负载，有44%的受访者选择了这一项。其次是软件开发和测试（40%）。

受访者提到的其他受欢迎的工作负载还包括：数据库和Web服务（27%）、归档和备份。大数据分析是另外一个受欢迎的使用实例，有21%的受访者表示他们在OpenStack上运行Apache Hadoop或者Apache Spark。

该调研对全球78个国家的1400名用户展开，结果将在5月8日-11日波士顿举行的OpenStack峰会上详细公布。