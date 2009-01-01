 Gartner：2016年全球半导体收入增长2.6%

根据Gartner发布的最终结果，2016年全球半导体总收入为3435亿美元，相比2015年的3349亿美元增长了2.6%。排名前25位的半导体厂商收入整体增长10.5%，表现明显好于业绩整体增幅；不过，其中大部分增长是来自于并购活动。

至顶网服务器频道 05月16日 新闻消息：根据Gartner发布的最终结果，2016年全球半导体总收入为3435亿美元，相比2015年的3349亿美元增长了2.6%。排名前25位的半导体厂商收入整体增长10.5%，表现明显好于业绩整体增幅；不过，其中大部分增长是来自于并购活动。

“半导体行业在2016年出现反弹，开年较弱，库存不断调整，到下半年转为需求强化和价格环境改善，”Gartner研究总监James Hines表示。“全球半导体收入增长源自于很多电子设备细分领域的产量增加、NAND闪存内存定价改善、以及相对良性的货币走势。”

2016年英特尔继续保持第一位置，成为最大的半导体制造商，其半导体收入增长4.6%（见表一）。三星电子继续维持第二的位置，市场份额为11.7%。

表一：2016年全球收入前十半导体厂商（单位：百万美元）

来源：Gartner（2017年5月）

整合仍然在市场份额排名方面发挥着重要作用，几家大公司通过收购实现壮大。2016年主流厂商之间的并购活动包括Avago Technologies收购Broadcom Corp.成为Broadcom Ltd.，On Semiconductor收购Fairchild Semiconductor，以及Western Digital收购SanDisk。前25大厂商中变化最大的就是Broadcom Ltd.，它在市场排名中上调了12位。

“2016年排名前25位的半导体厂商的综合收入增长了10.5%，占74.9%的份额，其表现超过了市场其他厂商，后者收入下滑了15.6%。不过，这些结果由于2015年和2016年期间的大量并购活动出现了偏差。如果我们针对并购活动进行调整，把每个被收购的公司收入增加到2016年和2016年收购方的收入中，那么前25大厂商可能整体收入增幅为1.9%，其他厂商的收入会增加4.6%。”